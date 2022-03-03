Минобороны РФ сообщило о вопиющих случаях террористических действий украинских националистов

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев выступил на заседании межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию. Он рассказал о ходе специальной военной операции России на Украине. Она продолжается уже восьмой день, с 24 февраля.

— Вызывают справедливое возмущение вопиющие случаи террористических действий украинских националистов, обусловленные насильственным удержанием и воспрещением к эвакуации мирного населения и иностранных граждан: из Харькова — 3 189 граждан Индии, до 2 700 — Вьетнама, 202 гражданина Китая; из города Сумы — 576 граждан Индии, 101 гражданин Ганы и 121 — Китая; из Чернигова — 9 граждан Индонезии, — рассказал Михаил Мизинцев.

По его словам, накануне в Харькове нацисты обстреляли несколько граждан Китая, когда те самостоятельно пытались перейти на территорию России. Два человека получили серьезные ранения.

Скриншот видео Министерства обороны России

Кроме того, нацисты минируют здания. В частности, Приазовский государственный университет в Мариуполе и 34-ю школу.

— Теперь эти террористы используют мирных жителей как живой щит, шантажируя наступающие формирования Донецкой Народной Республики готовностью взорвать школу с заложниками, — обратил внимание Мизинцев.

По данным Минобороны, из зоны, где проходит спецоперация, на сегодняшний день эвакуировано более 142,5 тысячи человек, в том числе 39 661 ребенок. Из Киева, Мариуполя и Харькова удалось вывезти почти 590 иностранцев, в том числе граждан США, Франции и Италии. Великобритания тем временем просит Россию помочь с эвакуацией ее подданных.

В ведомстве напомнили, что сегодня российские военнослужащие передали более 300 тонн гуманитарной помощи жителям Украины. Предметы первой необходимости доставили, проведя 14 гуманитарных акций в Херсонской, Сумской и Харьковской областях Украины.

Однако это не помогает. По словам Мизинцева, практически на всей территории Украины складывается катастрофическое положение:

— Причинами экстренного заседания являются уже назревшая гуманитарная катастрофа в Мариуполе, в городе с полумиллионным населением, и назревающая гуманитарная катастрофа в Киеве с населением около 3 млн человек, Харькове с населением до 1,5 млн человек, в Сумах с населением до 300 тысяч жителей, а также в ряде других населенных пунктов, — цитирует его ТАСС.

Минобороны просит воздействовать на киевский режим через дипломатию, чтобы спасти жизни мирных граждан:

— Прошу Министерство иностранных дел Российской Федерации экстренно развернуть активную целенаправленную работу на всех международных площадках по организации эффективного воздействия на киевский режим <...> по немедленному прекращению противоправных действий в отношении мирного населения, а также граждан иностранных государств. Обеспечить в кратчайшие сроки создание гуманитарных коридоров для вывода через них в безопасные районы всех граждан, которые изъявили <...> желание, — заявил Мизинцев.

