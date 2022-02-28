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Кто поддержал военную спецоперацию России — от Китая до ЦАР

12:50, 28.02.2022 Сюжет: Военная операция в Донбассе: только проверенная информация
Кто поддержал военную спецоперацию России — от Китая до ЦАР
Фото: Максим Платонов

«РИА Новости» опубликовало реакцию стран мира, в том числе среди них те, кто поддержал военную операцию России. Приводим полный список:

  • Белоруссия полностью поддержала Россию. На территории страны организованы переговоры РФ и Украины.
  • Лидер Китая Си Цзиньпин сказал Путину, что с уважением относится к действиям Москвы. Министр иностранных дел КНР Ван И высказался по поводу санкционной политики Запада из-за военной спецоперации России в Донбассе — по его мнению, она не может способствовать решению украинской проблемы.
Фото wikipedia.org
  • Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что его страна не станет голосовать за резолюцию в Совете Безопасности ООН, которая осуждает военную операцию России на Украине.
  • Сирия поддержала Россию, но и заявила, что тоже готовится признать независимость ЛНР и ДНР.
  • Венесуэльский президент Николас Мадуро полностью поддержал решение о спецоперации и выступил за дипломатическое решение.
Фото: wikimedia.org
  • Южная Осетия поддержала решение признать независимость ЛНР и ДНР. Абхазия их признала.
  • Президент Киргизии Садыр Жапаров в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным поддержал действия РФ по защите Донбасса.
  • Казахстан призвал к мирному решению конфликта.
  • Официальный представитель военных властей Мьянмы генерал Зо Мин Тун заявил, что кризис вокруг Украины возник среди прочего из-за нежелания США обсуждать с Россией гарантии ее безопасности.
  • Центральноафриканская Республика (ЦАР) согласилась с Россией в том, что признание ЛНР и ДНР предотвратит насилие.
  • Грузия резко раскритиковала Россию, но к санкциям решила не присоединяться.
  • США попытались провести через Совбез ООН антироссийскую резолюцию, но она была заблокирована, при голосовании воздержались Индия, Китай и ОАЭ.
  • Спецоперацию осудили все страны Европы, США, Канада, Австралия, Япония, Южная Корея, Сингапур. Все ввели санкции.
Интернет-газета «Реальное время»

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