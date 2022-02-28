Кто поддержал военную спецоперацию России — от Китая до ЦАР
«РИА Новости» опубликовало реакцию стран мира, в том числе среди них те, кто поддержал военную операцию России. Приводим полный список:
- Белоруссия полностью поддержала Россию. На территории страны организованы переговоры РФ и Украины.
- Лидер Китая Си Цзиньпин сказал Путину, что с уважением относится к действиям Москвы. Министр иностранных дел КНР Ван И высказался по поводу санкционной политики Запада из-за военной спецоперации России в Донбассе — по его мнению, она не может способствовать решению украинской проблемы.
- Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что его страна не станет голосовать за резолюцию в Совете Безопасности ООН, которая осуждает военную операцию России на Украине.
- Сирия поддержала Россию, но и заявила, что тоже готовится признать независимость ЛНР и ДНР.
- Венесуэльский президент Николас Мадуро полностью поддержал решение о спецоперации и выступил за дипломатическое решение.
- Южная Осетия поддержала решение признать независимость ЛНР и ДНР. Абхазия их признала.
- Президент Киргизии Садыр Жапаров в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным поддержал действия РФ по защите Донбасса.
- Казахстан призвал к мирному решению конфликта.
- Официальный представитель военных властей Мьянмы генерал Зо Мин Тун заявил, что кризис вокруг Украины возник среди прочего из-за нежелания США обсуждать с Россией гарантии ее безопасности.
- Центральноафриканская Республика (ЦАР) согласилась с Россией в том, что признание ЛНР и ДНР предотвратит насилие.
- Грузия резко раскритиковала Россию, но к санкциям решила не присоединяться.
- США попытались провести через Совбез ООН антироссийскую резолюцию, но она была заблокирована, при голосовании воздержались Индия, Китай и ОАЭ.
- Спецоперацию осудили все страны Европы, США, Канада, Австралия, Япония, Южная Корея, Сингапур. Все ввели санкции.
Интернет-газета «Реальное время»
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