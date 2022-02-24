Военная операция в Донбассе: события, которые изменят мир

«Реальное время» — о последних и важнейших событиях

Фото: Минобороны РФ/GLOBALLOOKPRESS

Сегодня утром, 24 февраля, президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе — через два дня после признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. Решению Путина также предшествовало согласие Совета Федерации на использование вооруженных сил страны за рубежом из-за ситуации в Донбассе. В соответствии с Конституцией РФ президент определяет общую численность формирований ВС РФ, их задачи и районы действий, а также время пребывания за пределами страны.

Путин: «Наши действия — самозащита от создаваемых угроз»

— Цель [спецоперации] — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации. При этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой, — заявил сегодня Путин.

Президент России отметил, что сегодняшние события — защита самой Украины от тех, кто взял ее в заложники.

— Наши действия — самозащита от создаваемых угроз. Должен обратиться к военнослужащим вооруженных сил Украины. Уважаемые товарищи, ваши отцы и деды не для того сражались с нацистами, защищая нашу общую родину, чтобы сегодняшние неонацисты захватили власть на Украине. Вы давали присягу украинскому народу, а не антинародной хунте, которая грабит Украину и издевается над ее народом. Не исполняйте ее преступных приказов. Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. Все военнослужащие смогут покинуть зону боевых действий. Еще раз настойчиво подчеркну: вся ответственность за возможное кровопролитие будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима, — отметил Путин.

Фото kremlin.ru

Гражданскому населению Украины ничего не угрожает

В Министерстве обороны России заявили, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины.

— Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины, — сообщили в ведомстве.

Там отметили, что мирному населению ничего не грозит.

Согласно сообщению Минобороны, которое было обнародовано после 9.00 мск, военнослужащие пограничной службы Украины никакого сопротивления российским подразделениям не оказывают.



— Средства противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины подавлены. Военная инфраструктура авиационных баз Вооруженных сил Украины выведена из строя. Информация зарубежных СМИ о якобы сбитом над территорией Украины российском самолете не соответствует действительности, — сообщили там.

Фото facebook.com/POTUS

«Байден: «Президент Путин выбрал преднамеренную войну»

После объявления Путиным спецоперации президент США Джо Байден выступил с заявлением:



— Сегодня вечером весь мир молится за народ Украины, который страдает от неспровоцированного и неоправданного нападения российских вооруженных сил. Президент Путин выбрал преднамеренную войну, которая приведет к катастрофическим человеческим жертвам и человеческим страданиям. Только Россия несет ответственность за смерть и разрушения, которые принесет эта атака, — сказал он.

Сегодня Байден после 20.00 мск выступит с обращением к американцам, в котором объявит о мерах, которые примут США, их союзники и партнеры:



— Я буду следить за ситуацией из Белого дома сегодня ночью и продолжу получать регулярно информацию от моей команды по национальной безопасности. Завтра утром я встречусь со своими коллегами по G7 [Группа семи], а затем обращусь к американскому народу, чтобы объявить о дальнейших последствиях, которые Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры применят в отношении России за этот ненужный акт агрессии против Украины, глобального мира и безопасности, — сказал американский президент.

Также санкции примет Евросоюз, сообщили главы Евросовета и Еврокомиссии.

Фото vk.com/vladimir_zelenskiy95

На Украине ввели военное положение

Затем украинские власти ввели военное положение на всей территории государства. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, российские военные нанесли удары по военной инфраструктуре и по пограничникам, по погранотрядам. Во многих городах Украины, по словам Зеленского, слышны взрывы.

Также президент Украины призвал граждан соблюдать спокойствие:

— От вас нужно спокойствие. По возможности оставайтесь, пожалуйста, дома, — заявил Зеленский.

После объявления о спецоперации президент Украины провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом.

— США уже начали группировать международную поддержку [Украины], — отметил Зеленский.

Позже он написал в Twitter: «Призываю немедленно остановить Путина, войну против и мира! Строим антипутинскую коалицию. Немедленные санкции, оборонная и финподдержка! Закрытие воздушного пространства! Мир должен принудить Россию к миру».

Фото vk.com/vladimir_zelenskiy95

Прекращена работа 12 аэропортов России

Сегодня с утра в связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине приостановлена работа 12 аэропортов России. Ограничение действует до 03.45 мск 2 марта 2022 года.

Приостановлена работа следующих аэропортов:

Ростов (Платов);

Краснодар (Пашковский);

Анапа (Витязево);

Геленджик;

Элиста;

Ставрополь;

Белгород;

Брянск;

Орел;

Курск;

Воронеж;

Симферополь.

— Авиационные власти России настоятельно не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в аэропорты. Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, включая социальные сети, — сказано в сообщении Росавиации.



Фото: Максим Платонов

Рост курса доллар, приостановка торгов

Московская биржа в четверг утром объявила о закрытии торгов на всех рынках. На официальном сайте биржи говорится, что о возобновлении работы будет сообщено дополнительно.

Известно, что рубль и российский рынок акций упали до установленных Мосбиржей границ, индекс Мосбиржи обвалился на 11%.

По состоянию на утро 24 февраля, доллар превысил отметку в 84 рубля, а евро — 95 рублей. Такие показатели стоимости американской валюты наблюдаются впервые с января 2016 года, европейской — с декабря 2014-го.

На рынке Forex доллар и евро торгуются выше 89,5 рубля и 100,8 рубля соответственно. Это исторические максимумы, следует из данных торгов.

Например, «Сбербанк» предлагает купить евро по 116 рублей, доллар — по 102 рубля.

Фото Fitiss / wikipedia.org

Силы ДНР наносят удары по позициям ВСУ по всей линии соприкосновения

Подразделения Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) с утра наносят удары по Вооруженным силам Украины (ВСУ) по всей линии соприкосновения в Донбассе, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Силы ДНР наносят удары по позициям ВСУ по всей линии соприкосновения, используя все доступные им средства поражения», — цитирует его ТАСС.

Народная милиция ЛНР заявила, что начала артиллерийскую подготовку и операцию по освобождению временно оккупированной территории. Заявляется, что огонь ведется только по военным объектам и ничего не представляет угрозы мирному населению.

Фото: Синьхуа

Китай считает, что дверь для мирного урегулирования конфликта вокруг Украины еще не закрыта

Несмотря на панику, посольство Китая на Украине призвало граждан КНР оставаться дома и держаться подальше от окон.

— Лучше всего оставаться дома и держаться подальше от окон и стекол, чтобы избежать случайных травм. В случае возникновения опасной ситуации вы должны сохранять спокойствие, в первую очередь обеспечить личную безопасность и как можно скорее связаться с местными силовыми ведомствам, — говорится в сообщении, которое приводит «РИА Новости».

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил: страна считает, что дверь для мирного урегулирования конфликта вокруг Украины еще не закрыта.

— Надеемся на то, что все стороны будут сохранять хладнокровие и проводить диалог и консультации для того, чтобы урегулировать вопросы должным образом за счет переговоров, — сказал он, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.



Китай намерен продолжать продвигать переговоры и дипломатию в ситуации вокруг Украины, заявил Цзюнь.

В Россию эвакуировали более 100 тысяч жителей ДНР и ЛНР

Тем временем более 105 тыс. жителей ДНР и ЛНР эвакуированы в Россию.

— Более 66 тыс. из них — это граждане Украины, 38,6 тыс. — России, почти 320 — граждане третьих стран, — пишет ТАСС.

Жителей Донбасса принимают уже 14 регионов, где в 255 пунктах временного размещения находятся свыше 17,4 тыс. человек.



Также власти Крыма заявил о готовности принимать беженцев с Украины, сообщили власти. Отмечается, что МЧС разворачивает два пункта приема беженцев в городе Армянске.

Фото: МЧС РФ

Прибытие беженцев в Татарстан не зависит от региона

Напомним, Казань должна была принять около тысячи вынужденных переселенцев из Донбасса вчера. Большая часть из них — женщины и дети. Их решили разместить в санаториях «Ливадия», «Жемчужина», «Васильевский», «Санта», гостинице «Кварт», «КАМАЗ-жилбыт». Обновленные данные о времени и дате приезда переселенцев станут известны позже.

Как объяснила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова, «формированием эшелонов занимается непосредственно та страна, откуда будут отправляться люди, которые нуждаются в помощи». То есть от Татарстана это не зависит.



— Задача республики, задача правительства [РТ], которую поставил президент [Татарстана], заключается в том, чтобы в любой момент быть оперативно готовыми встретить этих людей, которые нуждаются в помощи, и оказать им необходимую помощь, — разъяснила Галимова.

Отметим, отменили несколько рейсов из Казани — в Минеральные воды, Сочи и Шарм-эль-Шейх.

