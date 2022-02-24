Военная операция в Донбассе: события, которые изменят мир
«Реальное время» — о последних и важнейших событиях
Сегодня утром, 24 февраля, президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе — через два дня после признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. Решению Путина также предшествовало согласие Совета Федерации на использование вооруженных сил страны за рубежом из-за ситуации в Донбассе. В соответствии с Конституцией РФ президент определяет общую численность формирований ВС РФ, их задачи и районы действий, а также время пребывания за пределами страны.
Путин: «Наши действия — самозащита от создаваемых угроз»
— Цель [спецоперации] — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации. При этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой, — заявил сегодня Путин.
Президент России отметил, что сегодняшние события — защита самой Украины от тех, кто взял ее в заложники.
— Наши действия — самозащита от создаваемых угроз. Должен обратиться к военнослужащим вооруженных сил Украины. Уважаемые товарищи, ваши отцы и деды не для того сражались с нацистами, защищая нашу общую родину, чтобы сегодняшние неонацисты захватили власть на Украине. Вы давали присягу украинскому народу, а не антинародной хунте, которая грабит Украину и издевается над ее народом. Не исполняйте ее преступных приказов. Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. Все военнослужащие смогут покинуть зону боевых действий. Еще раз настойчиво подчеркну: вся ответственность за возможное кровопролитие будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима, — отметил Путин.
Гражданскому населению Украины ничего не угрожает
В Министерстве обороны России заявили, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины.
— Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины, — сообщили в ведомстве.
Там отметили, что мирному населению ничего не грозит.
Согласно сообщению Минобороны, которое было обнародовано после 9.00 мск, военнослужащие пограничной службы Украины никакого сопротивления российским подразделениям не оказывают.
— Средства противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины подавлены. Военная инфраструктура авиационных баз Вооруженных сил Украины выведена из строя. Информация зарубежных СМИ о якобы сбитом над территорией Украины российском самолете не соответствует действительности, — сообщили там.
«Байден: «Президент Путин выбрал преднамеренную войну»
После объявления Путиным спецоперации президент США Джо Байден выступил с заявлением:
— Сегодня вечером весь мир молится за народ Украины, который страдает от неспровоцированного и неоправданного нападения российских вооруженных сил. Президент Путин выбрал преднамеренную войну, которая приведет к катастрофическим человеческим жертвам и человеческим страданиям. Только Россия несет ответственность за смерть и разрушения, которые принесет эта атака, — сказал он.
Сегодня Байден после 20.00 мск выступит с обращением к американцам, в котором объявит о мерах, которые примут США, их союзники и партнеры:
— Я буду следить за ситуацией из Белого дома сегодня ночью и продолжу получать регулярно информацию от моей команды по национальной безопасности. Завтра утром я встречусь со своими коллегами по G7 [Группа семи], а затем обращусь к американскому народу, чтобы объявить о дальнейших последствиях, которые Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры применят в отношении России за этот ненужный акт агрессии против Украины, глобального мира и безопасности, — сказал американский президент.
Также санкции примет Евросоюз, сообщили главы Евросовета и Еврокомиссии.
На Украине ввели военное положение
Затем украинские власти ввели военное положение на всей территории государства. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, российские военные нанесли удары по военной инфраструктуре и по пограничникам, по погранотрядам. Во многих городах Украины, по словам Зеленского, слышны взрывы.
Также президент Украины призвал граждан соблюдать спокойствие:
— От вас нужно спокойствие. По возможности оставайтесь, пожалуйста, дома, — заявил Зеленский.
После объявления о спецоперации президент Украины провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом.
— США уже начали группировать международную поддержку [Украины], — отметил Зеленский.
Позже он написал в Twitter: «Призываю немедленно остановить Путина, войну против и мира! Строим антипутинскую коалицию. Немедленные санкции, оборонная и финподдержка! Закрытие воздушного пространства! Мир должен принудить Россию к миру».
Прекращена работа 12 аэропортов России
Сегодня с утра в связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине приостановлена работа 12 аэропортов России. Ограничение действует до 03.45 мск 2 марта 2022 года.
Приостановлена работа следующих аэропортов:
- Ростов (Платов);
- Краснодар (Пашковский);
- Анапа (Витязево);
- Геленджик;
- Элиста;
- Ставрополь;
- Белгород;
- Брянск;
- Орел;
- Курск;
- Воронеж;
- Симферополь.
— Авиационные власти России настоятельно не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в аэропорты. Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, включая социальные сети, — сказано в сообщении Росавиации.
Рост курса доллар, приостановка торгов
Московская биржа в четверг утром объявила о закрытии торгов на всех рынках. На официальном сайте биржи говорится, что о возобновлении работы будет сообщено дополнительно.
Известно, что рубль и российский рынок акций упали до установленных Мосбиржей границ, индекс Мосбиржи обвалился на 11%.
По состоянию на утро 24 февраля, доллар превысил отметку в 84 рубля, а евро — 95 рублей. Такие показатели стоимости американской валюты наблюдаются впервые с января 2016 года, европейской — с декабря 2014-го.
На рынке Forex доллар и евро торгуются выше 89,5 рубля и 100,8 рубля соответственно. Это исторические максимумы, следует из данных торгов.
Например, «Сбербанк» предлагает купить евро по 116 рублей, доллар — по 102 рубля.
Силы ДНР наносят удары по позициям ВСУ по всей линии соприкосновения
Подразделения Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) с утра наносят удары по Вооруженным силам Украины (ВСУ) по всей линии соприкосновения в Донбассе, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«Силы ДНР наносят удары по позициям ВСУ по всей линии соприкосновения, используя все доступные им средства поражения», — цитирует его ТАСС.
Народная милиция ЛНР заявила, что начала артиллерийскую подготовку и операцию по освобождению временно оккупированной территории. Заявляется, что огонь ведется только по военным объектам и ничего не представляет угрозы мирному населению.
Китай считает, что дверь для мирного урегулирования конфликта вокруг Украины еще не закрыта
Несмотря на панику, посольство Китая на Украине призвало граждан КНР оставаться дома и держаться подальше от окон.
— Лучше всего оставаться дома и держаться подальше от окон и стекол, чтобы избежать случайных травм. В случае возникновения опасной ситуации вы должны сохранять спокойствие, в первую очередь обеспечить личную безопасность и как можно скорее связаться с местными силовыми ведомствам, — говорится в сообщении, которое приводит «РИА Новости».
Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил: страна считает, что дверь для мирного урегулирования конфликта вокруг Украины еще не закрыта.
— Надеемся на то, что все стороны будут сохранять хладнокровие и проводить диалог и консультации для того, чтобы урегулировать вопросы должным образом за счет переговоров, — сказал он, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.
Китай намерен продолжать продвигать переговоры и дипломатию в ситуации вокруг Украины, заявил Цзюнь.
В Россию эвакуировали более 100 тысяч жителей ДНР и ЛНР
Тем временем более 105 тыс. жителей ДНР и ЛНР эвакуированы в Россию.
— Более 66 тыс. из них — это граждане Украины, 38,6 тыс. — России, почти 320 — граждане третьих стран, — пишет ТАСС.
Жителей Донбасса принимают уже 14 регионов, где в 255 пунктах временного размещения находятся свыше 17,4 тыс. человек.
Также власти Крыма заявил о готовности принимать беженцев с Украины, сообщили власти. Отмечается, что МЧС разворачивает два пункта приема беженцев в городе Армянске.
Прибытие беженцев в Татарстан не зависит от региона
Напомним, Казань должна была принять около тысячи вынужденных переселенцев из Донбасса вчера. Большая часть из них — женщины и дети. Их решили разместить в санаториях «Ливадия», «Жемчужина», «Васильевский», «Санта», гостинице «Кварт», «КАМАЗ-жилбыт». Обновленные данные о времени и дате приезда переселенцев станут известны позже.
Как объяснила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова, «формированием эшелонов занимается непосредственно та страна, откуда будут отправляться люди, которые нуждаются в помощи». То есть от Татарстана это не зависит.
— Задача республики, задача правительства [РТ], которую поставил президент [Татарстана], заключается в том, чтобы в любой момент быть оперативно готовыми встретить этих людей, которые нуждаются в помощи, и оказать им необходимую помощь, — разъяснила Галимова.
Отметим, отменили несколько рейсов из Казани — в Минеральные воды, Сочи и Шарм-эль-Шейх.
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