Минобороны России: американские беспилотники могли наводить украинские катера на корабли российского флота

Украинские катера хотели отомстить сложившим оружие солдатам

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков обнародовал новые данные о прохождении военной спецоперации. По его словам, вчера 16 катеров ВМС Украины, используя «тактику роя», попытались атаковать корабли российского Черноморского флота, которые эвакуировали с острова Змеиный 82-х сложивших оружие украинских военных. Информацию приводит «РИА Новости».

Часть катеров действовала под прикрытием гражданских судов. Цель — месть сложившим оружие солдатам и обвинения российской армии в уничтожении пленных. В итоге шесть украинских катеров были уничтожены, а никто из 82 украинских военнослужащих с острова Змеиный не пострадал.

Конашенков отмечает — пока украинские катера атаковали российские корабли над районом провокации летали стратегические беспилотники США RQ-4 «Глобал Хок» и MQ-9А «Риппер». Высока вероятность, что именно американские беспилотники наводили украинские катера на корабли российского флота, отметил представитель Минобороны.

«Требуйте от преступной киевской власти немедленно убрать все тяжелые вооружения от своих домов»

Также в Минобороны России официально подтвердили, что киевский режим массово и бесконтрольно раздает жителям автоматическое стрелковое оружие, гранатометы и боеприпасы.

Втягивание националистами мирного населения в боевые действия неминуемо приведет к несчастным случаям и жертвам, заявило министерство.

— Призываем жителей Украины проявить сознательность, не поддаваться на эти провокации киевского режима и не подвергать себя и своих близких никому не нужным страданиям, — заявил Игорь Конашенков.

Фото: mil.ru

По данным разведки, украинские националисты размещают реактивные и артиллерийские подразделения в жилых кварталах не только в Киеве, но и в других украинских городах.



— Повторим: делается это намеренно, для провоцирования ответных ударов российских вооруженных сил по жителям населенных пунктов. Украинское националистическое руководство применяет те же методы, как и террористы, — заявил представитель Минобороны РФ. — Обращаемся к жителям Украины: требуйте от преступной киевской власти немедленно убрать все тяжелые вооружения от своих домов и жилых кварталов городов.



Минобороны о «бандер-автомобилях»

Президент России Владимир Путин накануне отдал приказ остановить продвижение войск на Украине в связи с ожидавшимися переговорами с Киевом. Как заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, украинская сторона отказалась от переговоров.

— Сегодня днем возобновилось продвижение основных российских сил в соответствии с планом проведения операции, — цитирует Пескова ТАСС.

Во время приостановки продвижения основных сил боевые действия в ряде мест все же продолжались.

— Имели место столкновения с передвижными группами националистов и бандеровцев, которые использовали легкие автомобили и грузовики, где устанавливали ударные средства — по принципу «джихад-мобилей», только там они сейчас называются «бандер-мобили», — сказал он.

Конашенков сообщил, что «бандер-автомобили» имеют повышенную проходимость и оснащены крупнокалиберным стрелковым вооружением или миномётами — такая тактика применяется международными террористами в Сирии.