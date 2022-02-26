Дмитрий Медведев: «Санкции могут стать прекрасным поводом для окончательного пересмотра всех отношений»

«Эти чудесные запреты, конечно, ничего не изменят»

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сделал несколько заявлений по поводу введения санкций против России. Он считает, что антироссийские меры могут стать поводом для окончательного пересмотра отношений с государствами, которые их ввели.

— В том числе и для прерывания диалога по стратегической стабильности. Можно ведь в принципе отказаться от всего, включая и Договор СНВ-3, заключённый мною с Б.Обамой и продлённый В.В.Путиным с действующим главой США. Зачем он теперь, в таких-то условиях, тем более подписанный подсанкционными лицами? Как-то несолидно выходит. Да, и дипотношения в принципе не особо нужны. Пора закрывать посольства на амбарные замки. А контакты продолжать, рассматривая друг друга не иначе как в бинокли и оружейную оптику, — написал он.

Медведев отметил — «эти чудесные запреты, конечно, ничего не изменят».

— Это даже невежественным людям в Госдепе понятно. Включая и решение о проведении военной операции по защите Донбасса. Она будет проведена в полном объёме, до достижения всех результатов, о которых сказал Президент России. Ни больше и ни меньше. Как, кстати, было в подобной ситуации в 2008 году. Полагаю, что всем умным людям очевидно: санкции — миф, фикция, фигура речи. Мне вот глубоко безразличны эти широко разрекламированные ограничения прав за границей. Ну а принимаются санкции по очевидной причине. От политической импотенции, возникшей на почве неспособности изменить курс России. А ещё — в надежде оправдаться за позорные решения, типа трусливого бегства из Афганистана, — сообщил бывший президент России, отметив, что ни он, ни члены его семь не имели и не имеют ни иностранных счетов, ни какого-либо имущества за рубежом.

«Хотя неплохой повод, наконец, хлопнуть дверью и забыть об этих бессмысленных богадельнях навсегда»

Медведев прокомментировал и арест денег российских граждан:

— Ещё пугают арестом денег российских граждан и российских компаний за рубежом. Просто всех, без всяких санкций. Сплошняком. Типа назло. А вот на такое надо будет отвечать вполне симметрично. Арестом средств иностранцев и иностранных компаний в России по страновому принципу. А может, и национализацией имущества тех лиц, которые имеют регистрацию в недружественных юрисдикциях. Типа США, государств ЕС и ряда подпевающих стран англосаксонского мира, которые примут в этом участие. Благо опыт богатый и закон есть у нас на эту тему. Строгий. Так что все интересное только начинается…

Приостановку членства России в Совете Европы и ПАСЕ Медведев назвал «дикой несправедливостью». И высказался по поводу возвращения смертной казни:

— Хотя неплохой повод, наконец, хлопнуть дверью и забыть об этих бессмысленных богадельнях навсегда. И вступали-то сдуру когда-то. По молодости. К тому же это ещё и хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране. Типа смертной казни для опаснейших преступников, которая, кстати, активно применяется в США и Китае. Исключение из ОЭСР — тоже безумно страшная вещь. Не знаю, что и делать теперь. Хотя нас и так там не желали видеть уже почитай восемь лет. И снова не хотят. Ну насильно мил не будешь…

Позицию уже прокомментировал глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.

— Я свою позицию высказывал много раз. Она не поменялась. Мораторий введен Конституционным судом РФ, — цитирует сенатора «РИА Новости». По его словам, могут существовать разные позиции, однако «ни один орган власти не вправе преодолеть позицию КС».