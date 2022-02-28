Песков: экономическая реальность для России существенно изменилась
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков провел ежедневный брифинг с журналистами. В частности, он заявил, что экономическая реальность для России существенно изменилась. Также представитель Кремля не стал отвечать на вопрос об угрозе столкновения России и НАТО.
Приводим главные тезисы:
- Санкции против президента России Владимира Путина недальновидны и абсурдны.
- Россия будет отвечать на западные санкции из-за военной спецоперации исходя из своих интересов.
- ЕС занимает недружественную позицию по отношению к России и принимает меры враждебного характера.
- Сегодня Путин обсудит ситуацию в экономике с правительством и Центробанком.
- Украина подвержена агрессивным, а зачастую преступным устремлениям, как это было в отношении ЛНР и ДНР.
- Поставки странами Запада вооружения на Украину — опасный фактор, который не поспособствует восстановлению порядка.
- Военные РФ делают все для обеспечения безопасности гражданского населения во время спецоперации на Украине.
- Рабочий график президента России «весьма интенсивный», он работает в Кремле, часть мероприятий носит непубличный характер.
Дарья ПинегинаОбществоВластьПроисшествия
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым