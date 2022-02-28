Новости общества

14:49 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Песков: экономическая реальность для России существенно изменилась

13:16, 28.02.2022 Сюжет: Военная операция в Донбассе: только проверенная информация
Песков: экономическая реальность для России существенно изменилась
Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков провел ежедневный брифинг с журналистами. В частности, он заявил, что экономическая реальность для России существенно изменилась. Также представитель Кремля не стал отвечать на вопрос об угрозе столкновения России и НАТО.

Приводим главные тезисы:

  • Санкции против президента России Владимира Путина недальновидны и абсурдны.
  • Россия будет отвечать на западные санкции из-за военной спецоперации исходя из своих интересов.
  • ЕС занимает недружественную позицию по отношению к России и принимает меры враждебного характера.
  • Сегодня Путин обсудит ситуацию в экономике с правительством и Центробанком.
  • Украина подвержена агрессивным, а зачастую преступным устремлениям, как это было в отношении ЛНР и ДНР.
  • Поставки странами Запада вооружения на Украину — опасный фактор, который не поспособствует восстановлению порядка.
  • Военные РФ делают все для обеспечения безопасности гражданского населения во время спецоперации на Украине.
  • Рабочий график президента России «весьма интенсивный», он работает в Кремле, часть мероприятий носит непубличный характер.
Дарья Пинегина
ОбществоВластьПроисшествия

Новости партнеров

 комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии


Читайте также

Новости общества

14:49 МСК Все новости
Новости раздела