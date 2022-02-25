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Песков: Путин слышит мнение всех граждан, но видит пропорцию согласных с операцией на Украине, и не согласных

13:39, 25.02.2022 Сюжет: Военная операция в Донбассе: только проверенная информация

Дмитрий Песков пообщался с журналистами — главное

Песков: Путин слышит мнение всех граждан, но видит пропорцию согласных с операцией на Украине, и не согласных
Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков провел ежедневный брифинг с журналистами. Главной темой стала военная спецоперация России в Донбассе, которая стартовала вчера. Приводим основные тезисы:

  • Россия при выборе ответа на санкции, в том числе от США, будет исходить исключительно из собственных интересов.
  • Владимир Путин в режиме онлайн получает доклады от военных о ходе спецоперации на Украине.
  • Готовность Киева к переговорам с Москвой — движение в сторону позитива.
  • Кремлю жаль, что УЕФА принял решение о переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга.
  • Запрет поставок элементов для высокотехнологичных отраслей РФ создаст проблемы, но они решаемы.
  • Владимир Путин 25 февраля проведет несколько международных разговоров и оперативное совещание с Совбезом.
  • Кремль ожидал скоординированного ответа мирового сообщества на действия России по поддержке Донбасса.
  • Путин слышит мнение всех граждан, но видит пропорцию согласных с операцией на Украине и не согласных.
  • Граждане РФ могут иметь разные точки зрения по спецоперации на Украине. Задача руководства — дать четкое разъяснение своих действий.

Интернет-газета «Реальное время»
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