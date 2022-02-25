Песков: Путин слышит мнение всех граждан, но видит пропорцию согласных с операцией на Украине, и не согласных
Дмитрий Песков пообщался с журналистами — главное
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков провел ежедневный брифинг с журналистами. Главной темой стала военная спецоперация России в Донбассе, которая стартовала вчера. Приводим основные тезисы:
- Россия при выборе ответа на санкции, в том числе от США, будет исходить исключительно из собственных интересов.
- Владимир Путин в режиме онлайн получает доклады от военных о ходе спецоперации на Украине.
- Готовность Киева к переговорам с Москвой — движение в сторону позитива.
- Кремлю жаль, что УЕФА принял решение о переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга.
- Запрет поставок элементов для высокотехнологичных отраслей РФ создаст проблемы, но они решаемы.
- Владимир Путин 25 февраля проведет несколько международных разговоров и оперативное совещание с Совбезом.
- Кремль ожидал скоординированного ответа мирового сообщества на действия России по поддержке Донбасса.
- Путин слышит мнение всех граждан, но видит пропорцию согласных с операцией на Украине и не согласных.
- Граждане РФ могут иметь разные точки зрения по спецоперации на Украине. Задача руководства — дать четкое разъяснение своих действий.
Интернет-газета «Реальное время»ОбществоВласть
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