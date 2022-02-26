Пушили пообещал сохранить зарплату работникам освобождаемых территорий Донбасса

Самая главная задача, стоящая перед руководителями — обеспечить жизнедеятельность вверенных территорий, отметил Пушилин

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин обратился к главам городов, районных центров, сел, к руководителям коммунальных и экстренных служб освобождаемых населенных пунктов ДНР.

По его словам, народ Донбасса воссоединяется после восьми лет беспредела киевского режима.

— Русофобии как украинской национальной идее пришел конец. Мы долго ждали этого события, когда разлученные семьи, друзья, близкие люди смогут жить в одной стране и руководствоваться своим, а не навязанным выбором. Это время пришло, — заявил он.

Самая главная задача, стоящая перед руководителями — обеспечить жизнедеятельность вверенных территорий, отметил Пушилин:

— Все службы должны работать в штатном режиме, сотрудники в полной мере выполнять свои функциональные обязанности. Всем вам будет сохранена зарплата и социальные гарантии. Глав местных администраций прошу подготовить перечень мер, необходимых для функционирования всех предприятий жизнеобеспечения.

В Казань 23 февраля должен был приехать поезд с беженцами из Донбасса, однако его прибытие отложили. Вчера руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова объясняла, что «формированием эшелонов занимается непосредственно та страна, откуда будут отправляться люди, которые нуждаются в помощи». Республика должна была принять около тысячи вынужденных переселенцев из Донбасса вчера. Большая часть из них — женщины и дети. Их решили разместить в санаториях «Ливадия», «Жемчужина», «Васильевский», «Санта», гостинице «Кварт», «КАМАЗ-жилбыт». Минтруд Татарстана также предложил им вакансии.

Два дня глава Денис Пушилин сообщил, что эвакуация из ДНР приостанавливается — он заявил, что обстановка для мирных жителей безопасна.