Министерство обороны России сообщило о погибших в ходе спецоперации на Украине

Министерство обороны России выпустило новое обращение по ходу специальной военной операции на территории Украины. В ведомстве сообщили о погибших и раненых среди россиян, пишет «РИА Новости».



— Российские военнослужащие проявляют мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции. К сожалению, есть погибшие и раненые наши товарищи, — рассказали в Минобороны РФ.

При этом в ведомстве заявили, что потери в Вооруженных силах России многократно меньше уничтоженных националистов и потерь среди военнослужащих ВС Украины.

Фото: function.mil.ru

В Минобороны РФ также рассказали и о судьбе украинских военнослужащих, которые сложили оружие:

— Мы продолжим достойно относиться ко всем сложившим оружие военнослужащим украинских вооруженных сил. Понимаем, что они давали присягу народу Украины. Все сложившие оружие и прекратившие сопротивление будут возвращены своим семьям. Но мы знаем, как относятся украинские нацисты к немногим захваченным российским военнослужащим. И видим, что истязания и пытки те же, что были у германских нацистов и их прихвостней-полицаев в Великую Отечественную, — заявили в ведомстве.

Ведомство обратилось к руководителям киевского режима «и их исполнителям, прямо призывающим к издевательствам над российскими военнослужащими». В Минобороны РФ заявили, что они будут найдены. Их ждет суровая ответственность.

По данным Минобороны РФ, с начала военной спецоперации российскими силами поражены уже 1 067 объектов военной инфраструктуры Украины. В частности, 27 пунктов управления и узлов связи, 38 комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса» и 56 РЛС. Сегодня удалось уничтожить семь зенитных ракетных комплексов, в том числе один С-300 у Краматорска и сбить три ударных беспилотника «Байрактар ТБ-2» под Черниговом.



Кроме того, как сообщили в Минобороны РФ, с начала спецоперации уничтожены 254 танка и других боевых бронемашин, 31 самолет на земле, 46 реактивных систем залпового огня, 103 орудия полевой артиллерии и минометов.

«Реальное время» продолжает следить за военной спецоперацией России в Донбассе, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.