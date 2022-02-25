Абхазия признала независимость ДНР и ЛНР

Абхазия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующие указы подписал президент страны Аслан Бжания, пишет «РИА Новости». Он уже поручил правительству начать подготовку к заключению межгосударственных договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с республиками, и установлению с ними дипломатических отношений.

— Следуя духу нашей дружбы с народами ДНР и ЛНР, считая необходимым быть и в будущем причастными к их судьбе, искренне желая нашим братьям безопасного и устойчивого развития, сегодня я подписал указы о признании независимости Донецкой Народной Республики и независимости Луганской Народной Республики. Абсолютно уверен, что все абхазское общество поддерживает это решение, — гласит обращение президента Абхазии.

Признание Россией ЛНР и ДНР Бжания считает «справедливым со всех точек зрения». Специальную военную операцию РФ в Донбассе он назвал «абсолютно оправданной».



— Вы знаете, что Абхазию связывают особые отношения с народами этих республик, и каждый гражданин Абхазии искренне сочувствует их борьбе за справедливость, за право на достойную жизнь. Народ Абхазии все это пережил. Истоки нашего сочувствия к народам этих республик — в схожести наших судеб, когда фактическому геноциду подверглось более 4 миллионов русскоязычных граждан Украины, — говорится в обращении президента Абхазии.

Бжания сообщил, что в республику прибыла первая группа вынужденных переселенцев ДНР и ЛНР. Он считает, что конфликт в Донбассе «достиг критического рубежа».

Фото: kremlin.ru

Напомним, президент России Владимир Путин объявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик вечером 21 февраля. После этого главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Россией.



Через 3 дня, утром 24 февраля, президент РФ сообщил о принятии решения о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе, так как «обстоятельства требуют от России решительных действий».



— Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации, — заявил Путин в обращении в ночь на четверг.



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