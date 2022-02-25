Великобритания ввела санкции против президента России

Запад продолжает реагировать на проведение Россией военной спецоперации в Донбассе

Великобритания на фоне проведения специальной военной операции РФ в Донбассе ввела санкции против президента России Владимира Путина. Под них попал и министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет «РИА Новости» со ссылкой на правительство Королевства.

В санкционном списке указано, что вводимые ограничения предусматривают заморозку счетов Путина и Лаврова в Великобритании, если таковые обнаружатся.

— Ни у Путина, ни у Лаврова нет счетов ни в Британии, ни где-либо за рубежом. Может, правительство Королевства не заморозило, а отморозило что-то? — прокомментировала британские санкции официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем telegram-канале.

Сегодня верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС решил ввести санкции против президента России и министра иностранных дел РФ. Текст документа пока не был представлен.

Кроме того, Совет ЕС одобрил второй пакет персональных и экономических санкций против России. Боррель также добавил, что в новый черный список Евросоюза попали 26 россиян.

24 февраля президент РФ сообщил о принятии решения о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе, так как «обстоятельства требуют от России решительных действий». Вслед за этим решение последовал ряд санкций со стороны Запада. Их ввели США, Великобритания, Канада и другие страны.



— Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации, — заявил Путин в обращении в ночь на четверг.



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