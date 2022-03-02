Минобороны сообщило о гибели 498 российских военных, потери противника — в разы больше

Министерства обороны России официально сообщило, что среди российских военных, участвующих в спецоперации на Украине, есть потери — 498 российских военных погибли при исполнении воинского долга, 1 597 человек получили ранения.

Сегодня в Нижнекамске простились с сержантом гвардии Ильнуром Сибгатуллиным, погибшим 26 февраля во время военной спецоперации на Украине. На похороны пришли сотни жителей республики, в том числе депутаты и представители предприятий. От имени командования ВДВ на памятном митинге, который прошел на площади Монумента Победы, выступил подполковник ВДВ РФ Михаил Давыдов.

Фото: realnoevremya.ru

— Хотим еще раз подчеркнуть, что ни срочники, ни курсанты в специальной операции не участвуют, — заявил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.



Потери Украины в раз больше — более 2 870 убитых и около 3 700 раненых. Только по подтвержденным данным количество пленных военнослужащих силовых ведомств Украины составляет 572 человека.

Российские солдаты и офицеры проявляют мужество, отвагу и героизм в ходе специальной военной операции, подчеркнул Конашенков.



— Экипаж одного из российских танков под командованием старшего сержанта Нимченко, находясь на передовом рубеже, в течение 40 минут метким огнем уничтожил девять единиц бронетехники (шесть танков и три БТР-80) и более 90 националистов. Другой танковый экипаж под командованием командира танковой роты старшего лейтенанта Старостина, отражая атаку со значительно превосходящими силами противника, уничтожил восемь единиц бронетехники (БТР-80) и более 100 националистов, не допустив их прорыва к переправе, заявил представитель Миноброны.

В ходе боя другой российский танк был атакован американским ПТУР Javelin. Экипаж получил контузию, однако из боя не вышел. В итоге метким огнем были уничтожены еще два танка противника.

Всего за время операции поражено 1 533 объекта военной инфраструктуры Украины, сбито 13 самолетов и 47 БПЛА.

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