Минобороны России: все поставленные перед группировками российских войск на день задачи выполнены

Министерство обороны России рассказало новые подробности специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе и объявило, что все поставленные перед группировками российских войск на день задачи выполнены успешно. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам Игоря Конашенкова, руководителя Департамента информации и массовых коммуникаций, группировки войск ДНР и ЛНР прорвали хорошо оборудованную оборону украинских войск и продвинулись на 6—8 км — благодаря огневой поддержке российской артиллерии и армейской авиации.

Он сообщил, что был обеспечен выход российских войск к Херсону, разблокирован Северо-Крымский канал, восстановлена подача воды в Крым.

На данный момент в результате российских ударов выведены из строя 83 наземных объекта военной инфраструктуры Украины, сбиты два украинских Су-27, два Су-24, один вертолет и четыре беспилотника «Байрактар ТБ-2».

Днем в ведомстве рассказали, что Вооруженные силы России ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины не наносят. Мирному населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

Кроме того, по данным Минобороны России, военнослужащие пограничной службы Украины сопротивления российским подразделениям не оказали, а часть подразделений и военнослужащих ВСУ массово покидают занимаемые позиции и бросают оружие.