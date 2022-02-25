Минобороны России сообщило о захвате большого количества вооружения, поставленного на Украину Западом

Министерство обороны РФ предоставило новый доклад по ходу специальной военной операции в Донбассе. Российским военным удалось захватить большое количество вооружения, поставленного на Украину странами Запада за последние месяцы.

Среди трофеев — американские противотанковые ракетные комплексы Javelin и британские NLAW, рассказали в Минобороны.

Из строя выведено уже 211 объектов военной инфраструктуры Украины, в частности 17 пунктов управления и узлов связи, 19 комплексов С-300 и «Оса», 39 РЛС. Сбито шесть боевых самолетов, один вертолет и пять беспилотных летательных аппаратов украинских ВС, пишет ТАСС.

Кроме того, подразделения Вооруженных сил России блокировали Сумы и Конотоп. Тем временем войска ДНР прорвали подготовленную оборону националистических батальонов и вышли к Волновахе, сообщили в Минобороны РФ.

Несколько часов назад в ведомстве сообщили, что подразделения Вооруженных сил РФ продолжают выполнять задачи в районе Киева и других городов. Они заблокировали Киев с запада.

24 февраля президент РФ сообщил о принятии решения о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе, так как «обстоятельства требуют от России решительных действий».



— Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации, — заявил Путин в обращении в ночь на четверг.



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