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Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ

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Общая информация

Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ - исполнительный орган государственной власти Республики Татарстан, реализует государственную политику и осуществляет управление агропромышленным комплексом и продовольственным обеспечением.

Основные задачи:

- обеспечение эффективной работы системы агропромышленного комплекса;
- обеспечение качества, конкурентоспособности и безопасности сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
- обеспечение эффективного управления государственной собственностью в агропромышленном комплексе.

Руководитель - Ахметов Марат Готович


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420014, г. Казань, ул. Федосеевская, 36
  • Телефон: (843) 221-76-00
  • Email: agro@tatar.ru
  • Сайт: agro.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 28.08.2017

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