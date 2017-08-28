Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ
Общая информация
Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ - исполнительный орган государственной власти Республики Татарстан, реализует государственную политику и осуществляет управление агропромышленным комплексом и продовольственным обеспечением.
Основные задачи:
- обеспечение эффективной работы системы агропромышленного комплекса;
- обеспечение качества, конкурентоспособности и безопасности сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
- обеспечение эффективного управления государственной собственностью в агропромышленном комплексе.
Руководитель - Ахметов Марат Готович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420014, г. Казань, ул. Федосеевская, 36
- Телефон: (843) 221-76-00
- Email: agro@tatar.ru
- Сайт: agro.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 28.08.2017