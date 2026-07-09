Татарстан ожидает «усушка» производителей молока

В Казани предложили изучить опыт США, где молоко «сливают» в общий котел, а производителям платят средневзвешенную цену

Фото: Реальное время

В проблемах молочной отрасли России и, соответственно, Татарстана частично виновата Беларусь, заявил на проходящем в «Казань Экспо» заседании круглого стола в рамках выставки «Агроволга-2026», посвященного проблемам отрасли, председатель правления Ассоциации производителей КРС голштинской породы Андрей Романов. А глава холдинга «Красный Восток» Адель Хайруллин предсказал «усушку» производителей молока на рынке, в результате которой на нем останутся только наиболее рентабельные игроки. О проблемах молочной отрасли республики на фоне общероссийских проблем, ободряющих и удручающих показателях и путях выхода из создавшейся ситуации, читайте в репортаже «Реального времени».



Цены падают, надежды растут

Глава республиканского Союза производителей молока (Татмолсоюза) Денис Пирогов на проходящем в «Казань Экспо» заседании круглого стола в рамках выставки «Агроволга-2026» высказал опасение, что скоро может возникнуть ситуация, когда себестоимость производства молока превысит планку рентабельности.

Тревогу из-за падения закупочных цен на сырое молоко сельхозпроизводители бьют не первый год, но в 2026 году ситуация для многих из них стала катастрофической. Для крупных предприятий, по данным Минсельхозпрода РТ, она сегодня составляет 32,88 рубля за кг без НДС и с начала года снизилась на 6,11 рубля, а за истекший месяц — на 1 рубль. Но по-настоящему катастрофичной выглядит ситуация с закупочными ценами для ЛПХ — они вынуждены сдавать молоко всего по 24,81 рубля за кг, что на 8 рублей меньше, чем в начале года, и на 57 копеек меньше, чем месяц назад.

Тревогу из-за падения закупочных цен на сырое молоко сельхозпроизводители бьют не первый год, но в 2026 году ситуация для многих из них стала катастрофической. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Пирогов, однако, считает, что «этот период пройдет» и уже наметилась «небольшая тенденция к росту спроса на готовую молочную продукцию», а ее запасы на складах «по крайней мере уже не растут».

— В этом плане позитивное настроение есть, — сказал он. — То есть мы конкретные сроки называть сейчас не хотим, но очень надеемся, что в ближайшем будущем произойдет определенная корректировка этого тренда, понижающего цены на сырое молоко. Но в любом случае мы должны работать с себестоимостью производимых продуктов. Я сегодня делаю упор на производство сырого молока, но, безусловно, есть еще и ресурсы переработки. Касательно затрат на единицу продукции — это мощности предприятий, логистика поставок и так далее.

Пирогов считает, что наметилась «небольшая тенденция к росту спроса на готовую молочную продукцию». скриншот страницы ВКонтакте "АГРОВОЛГА 2026"

Пирогов предложил коллегам совместно с командой Союза производителей молока провести аудиты, выявить точки потерь и вместе разработать программу действий. Также он сказал, что Татмолсоюз продолжит лоббировать проведение товарных интервенций, чтобы с рынка ушел избыток готовой молочной продукции.

— Для сельхозтоваропроизводителей нашего региона, для Татарстана это особенно важно, потому что у нас сегодня сложилась одна из самых низких закупочных цен по Российской Федерации, — подчеркнул он. — Поэтому мы также продолжаем лоббировать компенсацию дополнительных затрат на килограмм молока.

Пирогов отметил особую важность на этом фоне мер по борьбе с фальсификатом. Он сообщил, что в Татарстане создана рабочая межведомственная группа, в которую входят представители Россельхознадзора, Роспотребнадзора, Татмолсоюза и Минсельхозпрода. Объединение работает над выявлением фальсифицированных молочных продуктов, однако процент такой некачественной продукции «еще все-таки достаточно большой».

Сыворотка vs сливочное масло

Экспорт молочной продукции агропромышленного комплекса Татарстана в июне 2026 года в целом показал прирост в 10,6% (в денежном выражении, в пересчете на доллары) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил замминистра республиканского Минсельхозпрода Гелюс Баязитов.

При этом экспорт кисломолочных продуктов, по его словам, не вырос. Поставки за пределы республики молока и сливок увеличились на 3,6%, мороженого — на 31,9%, а молочной сыворотки — в 1,8 раза. Произошло очень серьезное падение экспорта сливочного масла — на 93,4%, также на 15,6% упал экспорт сыров и творога.

Замминистра также отметил, что Татарстан в 2025 году произвел 2,37 млн тонн сырого молока, но объемы производства растут за счет крупных хозяйств, а выпуск в ЛПХ сокращается.

— Конечно же, у нас основные точки роста — это современные молочные комплексы, это модернизация, строительство, — сказал он. — Но за 8 лет операционная себестоимость молока выросла в 2 раза, а индексы цен в 1,5 раза, то есть затраты растут опережающими темпами. В других регионах, даже в соседних с Татарстаном, уже имеется подъем цены. Например, в Кировской области молоко по 44—46 рублей продается. Также есть предложение компании Danone, они готовы уже плюс 4,5 рубля дать... Эти моменты есть, но при этом необходимо обеспечивать стабильные объемы и качество молока.

Произошло очень серьезное падение экспорта сливочного масла — на 93,4%. Мария Зверева / realnoevremya.ru

По данным Минсельхозпрода, Татарстан перерабатывает свое молоко на 85%, а на складах нереализованными остаются 7,6 тыс. тонн готовой продукции — на 1 тыс. тонн меньше, чем в мае 2025 года. В основном это сыры (4,3 тыс. тонн).

Что делать, если люди столько молока не съедят?

В проблемах молочной отрасли России и, соответственно, Татарстана частично виновата Беларусь, заявил позже председатель правления Ассоциации производителей КРС голштинской породы Андрей Романов. По его мнению, импорт «молочки» оттуда составляет высокую конкуренцию отечественной продукции и в ближайшее время вряд ли сократится.

А глава холдинга «Красный Восток» Адель Хайруллин предсказал «усушку» производителей на рынке сырого молока, в результате которой на нем останутся только наиболее рентабельные игроки.

Он припомнил экскурсию в Калининград в августе 2024 года:

— Тогда уже была сложившаяся цена, при том, что вроде как не произошло 100% обеспечения населения молоком по городу, но область на 88% обеспечивала себя ежедневно при производстве 750 тонн молока в сутки. И при этом производители молока понимали, что любая тонна, которая будет сделана сверху, приведет к тому, что это снизит на сколько-то копеек цену. То есть работало саморегулирование в рамках такого анклава, который по статистике еще имеет потенциал роста в 12%. То есть дополнительное внезапное сверхперепроизводство молока не даст такой пользы, которая уже есть.

Он подчеркнул, что Татарстан — это молочный регион, но производимый им объем молока «люди не съедят», а своя переработка загружена в республике на 88%, и при этом группа компании «Красный Восток», к примеру, производя 95% своего молока в республике, внутри оставляет только 49%, а остальное направляет в другие регионы, «потому что там цены интереснее». Но и тут есть проблема:

— Мы находимся в той точке экономики, когда нет гигантских складских остатков, но вопрос был не в том, что тяжело вывезти их из страны или из региона, а в том, что их невыгодно вывозить. И при всей оптимизации, которая ежедневно проводится с рационами, ветеринарными препаратами, кадрами, этот люфт инноваций уже крайне тяжел для определения, чтобы выйти на стандартную рентабельность хотя бы в 14—18%.

Адель Хайруллин подчеркнул, что Татарстан — это молочный регион, но производимый им объем молока «люди не съедят». Реальное время / realnoevremya.ru

Глава холдинга предложил изучить опыт США. Там переработчики платят производителям молока средневзвешенную цену всем сырьевикам независимо от качества, и в итоге это не влияет на размер средней цены.