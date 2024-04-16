Лишний балл: Минсельхозу Татарстана «предъявили» сговор с Союзом садоводов

13 мая в республике начинается прием заявок от СНТ на получение субсидий на ремонт объектов внешней инженерной инфраструктуры в 2024 году

Фото: Инна Серова

Проверки на предмет наличия картельного сговора между органами исполнительной власти республики и Союзом садоводов Татарстана добивается председатель СНТ «Якорь», расположенного в селе Никольском Лаишевского района. Она считает, что членство в Союзе учитывается при принятии решений о выделении садоводческим обществам субсидий из бюджета — дает лишний балл, а стало быть и не предусмотренные законодательством преференции при оценке заявок претендентов. С целью устранения этого неравенства председатель СНТ «Якорь» обратилась в Генпрокуратуру РФ и к раису Татарстана. Суть претензий к чиновникам и Союзу садововодов, суммы субсидий, на которые смогут претендовать татарстанские садоводы в 2024 году, и позиция республиканского Минсельхозпрода — в материале «Реального времени».

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13 мая в Татарстане начнется прием заявок от СНТ на получение субсидий на ремонт объектов внешней инженерной инфраструктуры в 2024 году, и «лишний балл» при отборе получат не только члены Союза садоводов РТ, но и члены независимых объединений садоводов — районных ассоциаций.

Как сообщили «Реальному времени» в Минпродсельхозе РТ, с 2017 по 2023 год из бюджета на реализацию республиканской программы по благоустройству инфраструктуры СНТ было выделено 4,32 млрд рублей, а в 2024 году планируется потратить 750 млн.

Из них 148 млн рублей будут потрачены на реконструкцию объектов водоснабжения, 2 млн — на оборудование площадок для вывоза ТКО, 300 млн на ремонт подъездных дорог до границ СНТ, 100 млн — на строительство ремонт и реконструкцию объектов электрохозяйства. Кроме того, выделены средства на ремонт внутренней инженерной инфраструктуры — ремонт ЛЭП и трансформаторных подстанций — 50 млн рублей, ремонт систем водоснабжения — 50 млн, ремонт внутренних дорог — 100 млн.

«Лишний балл за взносы»

— Лишний балл за участие в Союзе садоводов РТ при отборе претендентов на субсидии из бюджета на развитие инфраструктуры СНТ фактически дарят только за то, что садоводства платят членские взносы в Союз, — возмущается председатель СНТ «Якорь» Анна Галимова. — При этом Союз садоводов — это структура, у которой даже отсутствует список его членов — он нигде не опубликован, члены лишь оплачивают членские взносы на основании выписанного Союзом счета и получают на руки договоры, в которых предмет договора как таковой отсутствует. При этом правительство республики, предоставляя государственную субсидию, не проверяет соблюдение в садоводческих товариществах действующего с 2017 года требования законодательства о перечислении садоводами членских взносов на расчетный счет СНТ, хотя в летний сезон в наших СНТ идет сбор наличных средств в огромном объеме. Не учитывается также, насколько ответственно ведется регистрационный учет лиц, которые постоянно проживают в СНТ — имеется ли в исполкоме района, в МВД, миграционной службе список таких лиц, хотя на сегодня это требование можно считать одним из самых актуальных.

Галимова также считает, что в республике «отсутствует открытое заблаговременное информирование, в заранее установленном порядке, садоводов и председателей СНТ республики о предоставлении субсидий», а хождение неучтенной наличности в расчетах с членами СНТ и отсутствие информации о проживающих в садоводствах у органов власти, по ее мнению, «могут способствовать коррупционным и небезопасным для общественного порядка процессам».

Она также считает неправильным отсутствие в открытом доступе (например, на сайте) Устава и реестра членов Союза садоводов РТ:

— Открытая публикация реестра с протоколом принятия новых членов «старыми» членами делает понятным и легитимным количественный состав участников Союза садоводов.

«Хочу, чтобы отбор проходил честно»

С этими претензиями Анна Галимова обращалась в прокуратуру Республики Татарстан, в Минсельхоз РТ, который занимается организацией конкурсного отбора СНТ на получение субсидий, однако осталась недовольна реакцией чиновников и правоохранительных органов. Поэтому и направила обращения в Генеральную прокуратуру РФ и раису Татарстана.

— Я хочу, чтобы все СНТ республики, а их 916, знали о предоставляемой государством помощи, чтобы субсидии предоставлялись в соответствии с законом, постановления, которые регулируют выдачу субсидий, принимались в соответствии с законом, информирование СНТ и отбор претендентов проходили честно, — сформулировала она свою позицию «Реальному времени».

«Не мы это придумали»

— Что касается «лишнего балла», то не мы, не Союз садоводов эту систему придумал, — говорит юрист Союза садоводов РТ Альбина Гильфанова. — Мы в Союзе садоводов считаем эту систему не вполне правильной, на наш взгляд, принимающие участие в конкурсе СНТ не всегда получают субсидии заслуженно. И некоторые СНТ негодуют справедливо: они заплатили за экспертизу проекта, набрали достаточно баллов, а субсидию не получили. И деньги за экспертизу им никто не вернет…

По данным Гильфановой, в прошлом году таких СНТ было порядка 16.

Что же касается членства в Союзе садоводов РТ, то, согласно объяснениям Гильфановой, о членстве тут вообще речи не идет:

— С желающими вступить в Союз СНТ заключаются договоры о сотрудничестве, в котором прописаны права и обязанности сторон. Как правило, речь идет о предоставлении СНТ информации и консультативной помощи, представлении интересов СНТ, обучении председателей и бухгалтеров, предоставлении помещения для семинаров и других мероприятий, при этом СНТ обязуется быть на связи с Союзом и информировать о проблемах. Взнос за это минимальный — 30 рублей с члена СНТ. При этом платят не все СНТ… И, если СНТ просит, мы выдаем подтверждающий членство в Союзе документ.

— А Устав Союза садоводов РТ почему не опубликован?

— Он должен быть опубликован на сайте. Но из-за того, что в Устав вносились изменения, старой версии не выложено, а новую мы пока не успели разместить из-за отсутствия финансирования. В ближайшее время Устав будет опубликован.

Но представители СНТ «Якорь», добавила она, в Союз садоводов в последнее время за Уставом не обращались, а при желании могут прийти и ознакомиться с актуальной его версией.

«Балл дается за работу»

— Дополнительный балл за членство не обязательно в Союзе садоводов РТ, а в любом объединении садоводов при оценке заявок на получение бюджетной помощи дается вполне законно и обоснованно, — считает начальник отдела земельных и имущественных отношений татарстанского Минсельхозпрода Марина Вавилова. — Эти объединения, ассоциации ведут большую работу, которую мы бы без них не осилили. Мы проводим обучение руководителей, представителей объединений садоводов, организуем для них лекции, консультации, а они, в свою очередь, оказывают на местах помощь правлениям СНТ.

Она привела пример: в Верхнеуслонском районе из 14 подавших заявки СНТ в ассоциации состоят 12. Два СНТ, которые не являются членами ассоциации, допустили в заявках ошибки, не представили правоустанавливающие документы и не прошли отбор.

Также Вавилова рассказала, что встреча с Галимовой в министерстве запланирована, и разъяснила, что министерство является республиканским органом исполнительной власти, который не имеет полномочий осуществлять контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации.

— С 11 по 13 апреля Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса совместно с Минсельхозпродом РТ и представителями отраслевых ведомств провел обучение по программе «Совершенствование управления садоводческим некоммерческим товариществом и его инфраструктурой» руководителей районных ассоциаций и председателей СНТ, — добавила она. — В программу вошли вопросы обеспечения деятельности садоводства, предоставление мер государственной поддержки СНТ, обращение с твердыми коммунальными отходами, правовое регулирование ведения деятельности СНТ, налоговая отчетность и бухгалтерский учет в СНТ, актуальные проблемы межевания и кадастрового учета земель в СНТ, соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности, регистрация и использование государственной информационной системы «Локоло» для садоводов. После прохождения обучения слушатели получат удостоверения о повышении квалификации. Председателю СНТ «Якорь» направляли в мессенджере приглашение на обучение, но она не пришла.

Устав и регистрация — не главное?

Представитель Минсельхозпрода РТ отвергла претензии, касающиеся отсутствия открытого заблаговременного информирования садоводов и их объединений о предоставлении субсидий:

— Министерство размещает на едином портале и на своем официальном сайте в сети «Интернет» объявление о проведении отбора не позднее чем за три календарных дня до дня начала срока проведения отбора. Информация по отбору заявок размещается на официальном сайте Министерства в разделе «Меры государственной поддержки» — «СНТ», а также в средствах массовой информации. Мы действуем в соответствии с утвержденным Кабинетом министров РТ Порядком предоставления субсидии из бюджета республики садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам.



Марина Вавилова также отметила, что «с целью анализа деятельности Союза садоводов Татарстана министерством неоднократно направлялись запросы председателю правления Союза Владимиру Дейнекину о предоставлении учредительных документов, в частности Устава и реестра участников Союза садоводов Татарстана, однако ответ в установленные сроки не поступил».

Она также рассказала, что на территории 23 районов Татарстана сейчас действует 916 СНТ, и, кроме Союза садоводов, официально зарегистрированы 7 районных садоводческих ассоциаций: Региональная ассоциация садоводческих некоммерческих товариществ и садоводов Республики Татарстан в Зеленодольском районе, Ассоциация садоводческих некоммерческих товариществ Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан, Альметьевская ассоциация садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, Ассоциация садоводческих некоммерческих товариществ-НК в Нижнекамском районе, Ассоциация садоводов юго-востока Республики Татарстан, Ассоциация садоводческих, дачных некоммерческих объединений города Набережные Челны и Ассоциация садоводческих, дачных некоммерческих объединений города Набережные Челны и Тукаевского района. При этом, по ее словам, министерство работает и с незарегистрированными объединениями садоводов — главное, чтобы такие объединения оказывали реальную помощь председателям СНТ, в том числе и в оформлении документов на получение господдержки.