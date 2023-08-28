Сезон осенних сельскохозяйственных ярмарок в Татарстане стартует с 9 сентября

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Осенью 2023 года сезон еженедельных сельскохозяйственных ярмарок в Татарстане начнется с 9 сентября. Они будут проходить каждую субботу до 23 декабря включительно, следует из постановления кабмина республики.

Ярмарки проводятся в целях обеспечения населения республики сельскохозяйственной продукцией и продуктами питания повседневного спроса. С инициативой их проведения выступило Министерство сельского хозяйства и продовольствия республики.

Ведомству поручено совместно с главами районов Татарстана обеспечить завод сельскохозяйственной продукции и продуктов в места проведения ярмарок, которые определят исполкомы муниципалитетов. Последним также необходимо принять меры для обеспечения безопасности и общественного порядка и антитеррористической защищенности в точках торговли.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сельскохозяйственные ярмарки в Татарстане проходят и весной. В 2023 году они стартовали 18 марта и продлились до 22 апреля.

Осенью 2022 года сельскохозяйственные ярмарки в Татарстане начались 10 сентября. Их сезон завершился 24 декабря.

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Татьяна Демина