С чем предстоит столкнуться Марату Зяббарову

Новому министру сельского хозяйства придется бороться за субсидии для аграриев, вести работу на экспорт и улучшать экономику сельхозпредприятий

Новым министром сельского хозяйства и продовольствия Татарстана стал 36-летний Марат Зяббаров. Премьер-министр РТ Алексей Песошин представил его накануне аграриям во Дворце земледельцев, но пока, правда, в статусе исполняющего обязанности. До последнего момента кандидатуру Зяббарова прочили на пост главы Министерства земельных и имущественных отношений республики, но в последний момент на утверждение его в статусе главы Минсельхозпрода РТ дал отмашку лично президент Татарстана. Аграрии советуют новому министру не очень менять команду бывшего шефа ведомства.

Песошин: Марат Азатович показал себя умелым руководителем

Премьер-министр РТ Алексей Песошин представил коллективу Минсельхозпрода республики Марата Зяббарова, ранее назначенного исполняющим обязанности главы ведомства.



Алексей Песошин напомнил, что агропромышленный комплекс является для Татарстана одной из важнейших и социально значимых отраслей экономики. Он отметил, что новый руководитель ведомства Марат Зяббаров прошел долгий и продуктивный рабочий путь на различных должностях, и это позволит ему успешно выполнять задачи, поставленные перед Минсельхозпродом РТ.

«На всех должностях Марат Азатович показал себя умелым руководителем. Большое внимание уделял развитию сельхозпроизводства, повышению его эффективности и конкурентоспособности. Считаю, что накопленный опыт поможет ему на новой должности в Министерстве сельского хозяйства», — обратился к собравшимся Алексей Песошин.

Он добавил, что в настоящее время перед ведомством стоят большие задачи по участию в республиканских и федеральных программах в сфере агропромышленного комплекса, а также по дальнейшему развитию сельхозпроизводства в Татарстане.

Алексей Песошин напомнил, что агропромышленный комплекс является для Татарстана одной из важнейших и социально значимых отраслей экономики

А сам Марат Готович получил сегодня депутатский мандат, и скорее всего, станет вице-спикером Госсовета РТ. «Конечно, мне пришлось пройти долгий путь, но на всех местах я всегда задерживаюсь надолго», — ответил Марат Ахметов. — Я оставлю республику с большим хлебом: надеюсь, что вы соберете свыше 4,5 млн тонн зерновых, и это большой запас прочности», — продолжил он. — Мы считаем, что сельское хозяйство у нас состоявшееся».

Надо сказать, что Ахметов долго и последовательно готовил себе преемника. Марат Зяббаров несколько лет назад уже «пробовался» на эту роль, когда его назначили на пост заместителя министра сельского хозяйства РТ в 2013 году, рассказывают источники. Но ему не хватило практического руководящего опыта. По всей видимости, ради этого его отправили в Буинский район. Здесь он проработал главой 2 года, с 2017-го по 2019-й, во время этого периода, как утверждают источники, ему пришлось «рубить» коррупционные связи. После того, как Зяббаров получил практический опыт, его кандидатуру вновь стали рассматривать на высокопоставленные позиции в правительстве. До последнего времени его называли претендентом на пост главы Минзема РТ, но в последний момент президент республики дал отмашку на утверждение его в статусе главы татарстанского Минсельхоза. Аграрии советуют ему не менять команду Ахметова, иначе ему придется самому решать самые трудные вопросы.

В активе — три высших образования

Марат Зяббаров родился в Чистополе. Имеет три высших образования: финансово-экономическое (окончил в 2005 году Казанский государственный финансово-экономический институт по специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит»), профильное сельскохозяйственное ( Казанский государственный аграрный университет по специальности «агрохимия и агропочвоведение», 2008 год) и юридическое (Казанский (Приволжский) федеральный университет по специальности «юриспруденция», 2013 год). Но нельзя считать его кабинетным ученым.

Несмотря на длительную учебу в высших учебных заведениях, он параллельно работал. Почти 10 лет он трудился в зверосовхозе «Бирюли», дорос в 2006 году до генерального директора ОАО «Племзавод «Бирюлинский». С 2017 года возглавлял Буинский район. Заслуженный работник сельского хозяйства РТ. Кандидат экономических наук. Награжден медалью «В память 1000-летия Казани» (2005 год), почетной грамотой Министерства сельского хозяйства РФ (2008 год), памятной медалью «XXVI Всемирная летняя универсиада 2013 года в г. Казани» (2014 год).

Назип Хазипов считает, что преемнику Ахметова передается в управление действительно богатое наследство

«Белое золото» перерабатывается полностью в республике

Экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ, а с сегодняшнего дня глава Тюлячинского района Татарстана Назип Хазипов считает, что преемнику Ахметова передается в управление действительно богатое наследство. Его нужно лишь приумножать. Особенно хорошие заделы в молочном комплексе, хотя раньше сельчане сильно страдали из-за низких закупочных цен, а молочные реки утекали в соседние регионы.

«В этом году республика впервые за много лет оставила все «белое золото» у себя, взявшись полностью перерабатывать сырое молоко у себя внутри, — отметил он в разговоре с «Реальным временем». — В этом году ожидаем, что будет произведено 1,89 млн тонн молока. На сегодня средняя закупочная цена на молоко составляет 24,3 рубля за литр (2 года назад молочники жаловались на уровень цен в 11—12 рублей).

Хазипов добавил, что такая цена в принципе устраивает и производителей молока, и переработчиков. Вообще, этот год проходил без резких колебаний цен на молоко, отметил он. По словам Назипа Хазипова, регулировать закупочные цены удалось и за счет внедрения системы электронной ветеринарной сертификации «Меркурий», на которую с прошлого года перешли все сельхозпредприятия республики.

Депутат Госдумы: аграрии обескровлены

Айрат Хайруллин, депутат Государственной думы РФ седьмого созыва, заместитель председателя комитета ГД по аграрным вопросам, считает, что новому главе придется столкнуться с экономическими вызовами.

«Республика Татарстан — один из ключевых аграрных регионов РФ, но из-за его удаленности от морских портов основной объем сельхозпродукции реализуется внутри РФ, — отмечает депутат. — При этом в любые неурожайные годы Татарстан имеет большие излишки по зерну, молоку и говядине, мы производим кратно больше, чем потребляем. И если бы у наших сельхозпроизводителей было бы достаточно денег на внедрение передовых технологий, республика могла бы кормить 30 млн человек (а наше население — 4 млн). С точки зрения развития агропромышленного потенциала, нам есть куда стремиться. С точки зрения решения экспортных задач, которые ставит перед регионами Минсельхоз РФ, мы можем реализовать себя в направлении зерна, но сейчас отправлять на экспорт невыгодно, потому что внутри страны стоимость зерна выше, чем на внешних рынках».

Будущий год, по словам Хайруллина, обещает быть непростым в сельском хозяйстве. Фото Максима Платонова

Вторая позиция, в которой Татарстан мог быть конкурентоспособным, это подсолнечное масло и подсолнечный шрот. В Татарстане выращивается порядка 600 тысяч тонн подсолнечника, на который отводится порядка 400—500 гектаров пашни. Третье экспортное окно, которое может открыться в ближайшее время, это сухое молоко в Китай и Саудовскую Аравию.



Что нужно учитывать новому министру?

«Сегодня сельхозпредприятия республики крайне ослаблены вследствие низких цен на зерно 2017 года и 2018 года, — считает Айрат Хайруллин. — Вроде бы мы намолотили более 4 млн тонн зерна, но при этом заготовка зерна составила минимум. Наши сельхозпроизводители, которые имели огромные потери озимых осенью, а летом потратили огромные деньги на пересев площадей, выручат намного меньше денег от урожая. Более того, не все районы Татарстана, где развито животноводство, смогут обеспечить себя фуражом. Им придется даже его покупать. И к таким вызовам надо быть готовым».

Будущий год, по словам Хайруллина, обещает быть непростым в сельском хозяйстве.

«Система субсидирования, к сожалению, изменилась, — подчеркивает наш собеседник. — К примеру, субсидирование процентной ставки в нарушение всех правил резко снизилось с 1 июля. Когда инвесторы брали кредиты, им обещали одни условия, а с 1 июля под субсидирование бюджетом попадает только 7 процентов от коммерческой банковской ставки по кредитам. «Это непонятные вещи. Это отрицательно скажется на инвестиционной привлекательности», — предупреждает Хайруллин.