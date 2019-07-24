В Татарстане на работы по известкованию кислых почв потратят 100 млн рублей

В Татарстане на работы по известкованию кислых почв планируют потратить 100 млн рублей из республиканского бюджета. Это следует из трех тендеров, которое разместило Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан на портале госзакупок.

Согласно техзаданию, работы необходимы провести в 43 районах республики. Общая площадь территории, где нужно известкование кислых почв, составляет 16 251 га. Для этого необходимо 84 983 тонны известкового удобрения.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 31 июля. Сам аукцион состоится 1 августа в электронной форме. Исполнителю контракта предстоит провести известкование кислых почв Татарстана с даты заключения контракта до 20 декабря 2019 года.

Ранее Министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Ахметов рассказал о темпах накопления минеральных удобрений под урожай 2019 года.

