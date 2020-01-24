Фермеры-кооператоры изучили тонкости бухучета, налогообложения и работы в команде

Фото: Казанский кооперативный институт

Свыше полусотни представителей сельхозкооперативов Татарстана стали участниками отраслевого семинара-практикума, организованного 23 января на базе Казанского кооперативного института

То, что не по силам одному

Сельхозпотребкооперативы как форма совместного ведения бизнеса давно и успешно работают за рубежом. В Эстонии их товары составляют 30% от общего объема сельхозпродукции, которая продается в стране. По меркам России, это огромный успех, хотя сами эстонцы оценивают результат как скромный, указывая на Нидерланды — там этот показатель достигает 100%.

В нашей стране доля продаж сельхозкооперативов пока составляет порядка 3%, но благодаря информационной работе и государственной кооперативной политике, малые производители все охотнее организуют такие СПоКи. Это позволяет снижать издержки на оптовой закупке кормов и удобрений, совместном приобретении производственного оборудования, сельскохозяйственного инвентаря и дорогостоящей автотехники. Кроме того, кооперация дает широкие возможности для сбыта произведенных товаров. Скооперировавшиеся малые хозяйства могут реализовывать свою продукцию в том числе через торговые сети, куда по одиночке они никогда не попали бы.

Тем более, уже несколько лет объединения фермерских хозяйств могут рассчитывать на внушительную грантовую поддержку со стороны государства. Такие программы господдержки давно и успешно реализуются и в Татарстане.

Впрочем, федеральный эксперт по кооперации и ключевой спикер семинара Андрей Морозов убежден, что грамотно функционирующий кооператив будет успешен и без внешнего материального стимулирования. О том, на каких принципах основывать эффективный кооператив, как вести бухгалтерский учет и выбирать системы налогообложения, он и его коллега Галина Явкина рассказали слушателям семинара, организованного ККИ РУК в партнерстве с Центром компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации РТ.

Андрей Морозов свое выступление строил исключительно на практическом материале

Андрей Морозов — еще и президент крупнейшей российской СРО ревизионных союзов «Агроконтроль», поэтому свое выступление строил исключительно на практическом материале. Таким образом, обучение оказалось полезно как опытным, так и начинающим кооператорам, руководителям и бухгалтерам сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Активность — путь к решению вопросов

Открывая мероприятие, ректор Казанского кооперативного института Алсу Набиева отметила, что Республике Татарстан очень повезло: многие проекты реализуются в пилотном режиме именно здесь, что позволяет татарстанским предпринимателям всегда быть впереди. Одним из пилотных проектов стала и НКО Ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов «Кооперативный союз», образованная в 2018 году на базе кооперативного института. Эта организация, быстро доказавшая свою практическую пользу и востребованность, выступила соорганизатором мероприятия.

Кооперативы-первопроходцы нередко сталкиваются со сложностями. Но, как считает ректор ККИ РУК, проблемы и кейсы, которые возникли сегодня у кооперативов, в будущем станут полезным учебным материалом для их последователей. Она призвала участников активно задавать вопросы, ведь у них есть реальный шанс найти решение во время обучения и стать примером для вновь созданных объединений.

Алсу Рустэмовна уверила: «На основе вопросов участников нашего семинара и ответов московских экспертов будет издано учебно-методическое пособие не только для кооператоров республики, но и других регионов».

Илнур Хабибуллин призвал собравшихся участвовать в Олимпиаде исполнительных директоров кооперативов

Следом взял слово Илнур Хабибуллин, руководитель ГБУ «Центр компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации в Республике Татарстан». Он высоко оценил практическую значимость проведенного семинара, раскрывающего аспекты работы с неделимым фондом и другие особенности бухучета в СПоК. Пользуясь случаем, он призвал собравшихся участвовать в Олимпиаде исполнительных директоров кооперативов, награждение победителей которой состоится 12 февраля в рамках коллегии Минсельхозпрода РТ и международного агропромышленного форума.

Достучаться до каждого

Далее слушателей приветствовал замминистра Минсельхозпрода РТ Ришат Хабипов. Он отметил, что только за 2019 год в республике появилось 45 новых реально работающих кооперативов в агросекторе. И, что не менее значимо, в кооперативы вовлечены свыше 3,5 тысячи подворий и крестьянско-фермерских хозяйств.

«Сложно объединить 10 хозяйств под общим началом, чтобы они сразу заработали как слаженный механизм. Для этого есть ГБУ «Центр компетенций», специалисты которого в прямом смысле достучались до каждого: они приходили в каждое хозяйство, объясняли преимущества кооперации, рассказывали о выгодных программах и грантах», — поведал Ришат Рашитович.

Ришат Хабипов отметил, что только за 2019 год в республике появилось 45 новых реально работающих кооперативов в агросекторе

Он рассказал, что в целом за прошлый год совокупная помощь малым формам хозяйствования в РТ (включая все формы грантов и обеспечение фермеров доильными аппаратами и другим оборудованием) достигла 2,5 млрд рублей. В этом году финансирование, вероятно, будет в тех же пределах, а сама программа господдержки будет продлена как минимум до 2024 года. В то же время, любая матподдержка подлежит проверке со стороны казначейства. Они быстро выявляют подлог документов, закупку б/у оборудования под видом нового и другие нарушения, по которым будут возбуждаться уголовные дела, предупредил Хабипов.

Контроль над кооперативами нужен и по другой причине. Со слов спикера, в перспективе цифровизация позволит нажатием одной кнопки получать оперативную информацию об остатках кормов или запасах ГСМ, чтобы своевременно их пополнить. С этой целью профильное министерство обучает специалистов по учету работать в новейших версиях программы 1С. Он подчеркнул, что одна из главных площадок по подготовке и переподготовке кадров — именно Казанский кооперативный институт.

Участниками отраслевого семинара-практикума стали свыше полусотни представителей сельхозкооперативов Татарстана

В заключение Ришат Хабипов анонсировал конкурс, целью которого станет поощрение лучших подворий, крестьянско-фермерских хозяйств, кооперативов и лучших сельских поселений. Победители получат 100 премий по 100 тысяч рублей. Он также коснулся федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий», на которое выделено свыше 3 трлн рублей. Из них 2 млрд рублей будут направлены на развитие инфраструктуры и повышения уровня жизни в районах Татарстана.

«255 млрд рублей составило валовое производство сельхозпродукции. Мы на четвертом месте в РФ по этому показателю, первые — по производству молока, шестые — по производству зерна, вторые — по производству картофеля, седьмые — по производству мяса. В 2020 году планируем достичь показателей в 5 млн тонн зерна, 2 млн тонн молока, 3 млн тонн сахарной свеклы, 500 тысяч тонн производства мяса» — поделился прогнозами представитель министерства.

В достижении этих целей Минсельхозпрод РТ рассчитывает, в том числе, и на слаженную работу СПоКов, получивших актуальные знания на семинаре в ККИ.

