Глава минсельхоза РТ: «Посевная проходит при благоприятных погодных условиях»

Минсельхоз Татарстана назвал причину подорожания отдельных продуктов и подсчитал, что весенне-полевые работы обойдутся в 25 млрд рублей

В Татарстане на финишную прямую выходит посевная кампания. В этом году предстоит засеять 2,8 млн гектаров пашни. В южных районах республики план посева зерновых и прочих культур выполнен уже на 95%, сообщили на брифинге в Доме правительства. Урожай, который соберут в августе, по оценке главы Минсельхозпрода РТ Марата Зяббарова должен быть не хуже прошлогоднего. Но для некоторых муниципалитетов, в первую очередь, Мамадышского, нынешняя посевная выдалась сложной — пришлось заново засевать территорию под озимые, поскольку половина семян не дала всходов.

25 млрд рублей — на весенне-полевую кампанию

Урожай зерна в этом году в Татарстане обещает быть не хуже прошлогоднего, уверен глава Минсельхоза РТ Марат Зяббаров. Порядка 3 млн га предстоит засеять в этом году аграриям. На 68% объема этой площади уже высажены яровые, масличные культуры, сахарная свекла. Около 40% яровых засеют оригинальными элитными семенами. По оценке министра, «посевная в этом году проходит при благоприятных погодных условиях, организация и качество работ — на должном уровне, наблюдаются дружественные всходы зерновых и зернобобовых культур, обеспеченность семенами составляет 114%».

В передовиках посевной южные районы — Нурлатский, где работа выполнена на 95%, Тетюшский, Заинский и Аксубаевский — там засеяно свыше 85% земель. В ближайшие дни, считает Зяббаров, посевная кампания для них уже завершится: «Качество сева неплохое, влаги достаточно». По оценке министра, затраты на весенне-полевую кампанию составят порядка 25 млрд рублей, а полностью завершить посевную при благоприятных погодных условиях планируют через пару недель.

Основой хорошего урожая являются минеральные удобрения, напомнил министр. По его словам, на данный момент накоплено более 72 кг на гектар — на 12 кг больше прошлогоднего уровня. Среди отличившихся — Заинский и Тетюшский районы — там сельхозпроизводителям удалось накопить по 115 кг на га, но есть и отстающие (Агрызский и Зеленодольский районы).

Что касается состояния озимых культур, то на засеянных осенью 552 тыс. гектарах зиму не пережили порядка 10% посевов. Больше всего пострадали озимые в Мамадышском районе — погибла половина озимых, в Дрожжановском — 36%, в Кайбицах и Апастово — 24% посевов.



Урожай зерна в этом году в Татарстане обещает быть не хуже прошлогоднего. Фото: Илья Репин

— Пострадавшие площади уже пересеваются, — заметил глава министерства сельского хозяйства, — качественными семенами яровой пшеницы и ячменя, надеемся получить достойный урожай.

Причину ситуации с 50% погибших озимых в Мамадышском районе министр связывает с их поздним севом, качеством самих семян и недостаточным содержанием влаги в почве — семена просто не взошли. Параллельно с посевной ведется обработка почвы против сорняков и вредителей, боронования и другие необходимые защитные мероприятия.

Фруктово-ягодным садам дали зеленый свет

Специализированные сельхозхозяйства заняты в эти дни посадкой овощей: в этом году в Татарстане будет высажено 4 тыс. га картофеля, и 2,4 тысячи га других овощей — этих объемов, считает Марат Зяббаров, достаточно, чтобы обеспечить поставками торговые сети и сезонные ярмарки республики. Наибольший объем площадей под картофель у Арской сельхозфирмы «Кырлай» — ежегодно здесь возделывают 1 тыс. га картофеля и 200 га других овощных культур. В Елабужском районе профессиональным выращиванием овощей заняты аграрии «Вятских зорей»: в этом году площадь под картофель составила 265 га и 300 га — под другие овощные культуры.

С 2017 года в Татарстане начали вновь выращивать так называемые «интенсивные сады» — под них было отведено почти 420 гектаров земли, и в прошлом году был собран первый урожай фруктов и ягод. В этом году ягодными кустарниками засадят еще 50 га, а в целом, по прогнозу минсельхоза, в интенсивных садах собираются собрать урожай фруктов и ягод более 1 тыс. тонн. В основном эту деятельность ведут не крупные сельхозпредприятия, а девять частных фермерских хозяйств в Мамадышском, Буинском, Альметьевском и Арском районах.

На весенне-полевые работы аграрии республики получили 3,5 млрд рублей субсидий. В целом же сумма господдержки для сельхозпроизводителей республики составила 12,6 млрд руб., из которых львиная доля (8,8 млрд руб.) — средства республиканской казны, уточнил спикер. Деньги в основном пойдут на развитие производства зерновых, зернобобовых и масличных культур, закупку удобрений, повышение производительности молока, обеспечение аграриев сельхозтехникой и другие цели.

Специализированные сельхозхозяйства заняты в эти дни посадкой овощей. Фото: Илья Репин

Удорожание металла создало дефицит сельхозтехники

Говоря о техническом обеспечении, глава Минсельхозпрода Марат Зяббаров отметил, что в нынешней посевной задействованы более 11 тысяч тракторов, 5,8 тысяч сеялок, 6 тысяч культиваторов и других вспомогательных агрегатов. Такой объем техники, заметил министр, позволяет ежесуточно обрабатывать и засеивать порядка 100 тысяч гектаров земли. В этом году сельчане не испытывают и перебоев с поставками дизтоплива — «Татнефть» выделила 70 тысяч тонн горючего по льготной цене, дешевле в среднем на 6 рублей, сообщил Зяббаров, чем на АЗС.

Кроме того, была закуплена и новая сельхозтехника — 1,5 тысячи единиц на сумму более 6 млрд рублей. В прошлом году аграриям удалось приобрести 2 450 единиц техники на сумму более чем в 7 млрд руб. Однако в этом году сельхозпроизводители впервые за последние годы столкнулись с дефицитом сельхозтехники: свою роль в снижении объемов ее производства сыграл рост цен на металл, и, как следствие, на саму технику.

Несмотря на субсидии — 650 млн рублей — полученные республиканским производителями масла и сахара из федерального бюджета, рост цен на эти продукты в Татарстане сдержать все же не удалось — стоимость растительного масла и сахара увеличилась на 20—40%. Подорожали хлеб и мука, хотя и для этих отраслей на сдерживание стоимости тоже была предоставлена господдержка.



Говоря о причинах подорожания отдельных продуктов, например, яиц, Зяббаров заявил, что это ежегодное сезонное явление: «Снижение цены на яйца уже пошло. Если на цены смотреть, реальное снижение уже есть, оно и дальше продолжится».