«Торговые сети захотели иметь такую же прибыль, как и металлурги»

Татарстанские фермеры винят ретейлеров в накрутке цен на продукты

Татарстан традиционно является ведущим регионом России по уровню развития сельского хозяйства. Однако стандартный ассортимент овощей из так называемого «борщевого набора» этим летом показал стремительную динамику цен в десятки процентов. По официальным данным, стоимость подсолнечного масла за год выросла на треть, а хлеба — почти на 15%. В чем причины — подробности в материале «Реального времени».

Борщ влетит в копеечку

Официальная инфляция в июне 2021 года (к июню 2020 г.) составила 6,5%. При этом продовольственные товары в России выросли в цене на 7,9%, а продукты питания — на 8,67%, сообщает Росстат.



В целом по стране рост кажется умеренным, но по отдельным категориям продуктов достигает баснословных величин. «Реальное время» изучило изменение цен за год на основные продовольственные товары по Татарстану по состоянию на 19 июля 2021-го.

Наибольшую динамику показала морковь. Рост ее цены за год составил 108,7% с 40,78 руб./кг до 85,1 руб./кг. На втором месте по динамике роста капуста белокочанная. За год она подорожала с 22,62 руб./кг до 41,59 руб./кг, что в процентном эквиваленте составило 83,9%.

Тройку самых подорожавших продуктов замыкает картофель — 43,6%. Цена за килограмм выросла с 31,03 руб./кг до 44,56 руб./кг.

Причем есть продукты, рост цен на которые тянет за собой цены других товаров. К таким можно отнести сахар. Он за год вырос в цене с 33,57 руб./кг до 47,46 руб./кг (+41,4%). Конфеты и печенье вслед за ним тоже подорожали: на 16,3% (с 278,63 руб./кг до 324,15 руб./кг) и на 13,4% (с 131,39 руб./кг до 148,97 руб./кг) соответственно.

Изменение цен на основные продовольственные товары по Республике Татарстан

Наименование товара Средняя цена на 19.07.2021, руб. Средняя цена на 20.07.2020, руб. Изменение, % Говядина (кроме бескостного мяса), кг 371,04 341,4 8,7% Свинина (кроме бескостного мяса), кг 257,69 239,27 7,7% Баранина (кроме бескостного мяса), кг 474,22 432,34 9,7% Куры (кроме куриных окорочков), кг 149,1 128,36 16,2% Сосиски, сардельки, кг 327,92 282,31 16,2% Колбаса полукопченая, кг 409,44 372,73 9,8% Колбаса вареная, кг 341,54 311,63 9,6% Консервы мясные для детского питания, кг 783,52 733,28 6,9% Рыба мороженая неразделанная, кг 197,3 159,05 24,0% Масло сливочное, кг 513,28 480,2 6,9% Масло подсолнечное, кг 123,27 92,03 33,9% Маргарин, кг 146,96 116,95 25,7% Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 48,37 45,92 5,3% Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л 71,59 66,84 7,1% Сметана, кг 165,4 161,65 2,3% Творог жирный, кг 313,2 301,02 4,0% Смеси сухие молочные для детского питания, кг 843,18 853,14 -1,2% Сыры сычужные твердые и мягкие, кг 535,83 471,6 13,6% Консервы овощные для детского питания, кг 519,51 468,75 10,8% Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг 395,32 369,44 7,0% Яйца куриные, 10 шт. 55,83 50,45 10,7% Сахар-песок, кг 47,46 33,57 41,4% Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг 324,15 278,63 16,3% Печенье, кг 148,97 131,39 13,4% Чай черный байховый, кг 847,98 775,29 9,4% Соль поваренная пищевая, кг 11,71 10,74 9,0% Мука пшеничная, кг 35,06 34,79 0,8% Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 48,38 45,99 5,2% Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 58,87 51,27 14,8% Рис шлифованный, кг 63,76 64,4 -1,0% Пшено, кг 43,81 54,19 -19,2% Крупа гречневая-ядрица, кг 85,31 75,88 12,4% Вермишель, кг 55,82 52,5 6,3% Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг 53,35 50,18 6,3% Картофель, кг 44,56 31,03 43,6% Капуста белокочанная свежая, кг 41,59 22,62 83,9% Лук репчатый, кг 32,38 30,84 5,0% Морковь, кг 85,1 40,78 108,7% Яблоки, кг 98,81 131,88 -25,1% Водка крепостью 40% и выше, л 582,53 588,54 -1,0%

«К подорожанию привела спекулятивная цена торговых предприятий»

Говоря о причинах роста цен на овощи, эксперты разошлись во мнениях. Председатель ассоциации фермерских хозяйств Камияр Байтемиров считает, что к подорожанию привела спекулятивная цена торговых предприятий и ритейлеров:

— Других причин нет! Это урожай прошлого года. В прошлом году у нас и морковь, и капусту покупали по цене от 8 до 25 рублей. Причина в том, что торговые сети захотели иметь такую же прибыль, как и металлурги.



А вот директор аналитического центра «Совэкон», ведущий российский эксперт в области исследований в сельском хозяйстве и пищевой индустрии, член экспертного совета при Минсельхозе РФ Андрей Сизов сказал, что старый урожай уже закончился, новый стал поступать позднее:

— Сейчас цены уже снижаются. Пошла сезонная дефляция. Но в целом они будут выше, чем годом ранее.



В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Татарстана одной из причин роста цен назвали срыв поставок овощей из южных регионов из-за трудностей сбора урожая в условиях выпадения большого количества осадков, которые ограничили возможность подъезда к полям. Вторая причина связана с затяжной весной, которая отсрочила начало полевых работ и, как следствие, начала их созревания.



В Министерстве отметили, рост цен не носит локальный характер, а имеет общероссийский масштаб. В настоящее время начался спад цен на категорию овощей «борщевого набора». В период с 15 по 22 июля средняя-розничная цена снизилась с 5% до 12%. Минсельхоз ожидает коррекцию цен на картофель, морковь и овощи с началом сбора нового урожая.

Какая трапеза без мяса?

Мясо опередило среднее значение инфляции. Так, курица в цене за год выросла на 16,2% с 128,36 руб./кг до 149,1 руб./кг. Говядина подорожала на 8,7% с 341,4 руб./кг до 371,04 руб./кг. Свинина и баранина выросли в цене на 7,7% и 9,7% до 257,69 руб./кг и 474,22 руб./кг соответственно.



Мясо опередило среднее значение инфляции. Фото: biznes-proizvodstvo.ru

Примерно на ту же величину выросли в цене сосиски (+16,2% с 282,31 руб./кг до 327,92 руб./кг) и колбасы (9,6%-9,8%).

Андрей Сизов также подтвердил продолжающийся рост цен на мясомолочную продукцию, особенно на мясо. Он считает, что производители пытаются переложить рост себестоимости (в том числе кормов) на потребителя. «К тому же дорожает вся продукция на мировом рынке», добавил эксперт.

В Минсельхозе РТ пояснили, что на формирование цен на мясомолочную продукцию оказывает влияние множество факторов. У каждого хозяйства разная себестоимость производства, что в свою очередь формирует конечную стоимость продукта. Министерством осуществляется еженедельный мониторинг розничных и оптово-отпускных цен на основные продовольственные товары. В ведомстве отслеживают динамику и считают, что предпосылок к резкому увеличению стоимости мясомолочной продукции не предвидится.

Отдельного внимания заслуживает рыба (мороженная). В цене она выросла сильнее мяса и мясной продукции, а именно на четверть (точнее на 24%) с 159,05 руб./кг до 197,3 руб./кг.

Сметана, творог и молоко выросли в цене всего на 2,3%, 4% и 5,3% соответственно. Фото: Максим Платонов

Подсолнечное масло, молочка и хлеб

Если сметана, творог и молоко выросли в цене всего на 2,3%, 4% и 5,3% соответственно, то маргарин (тоже входит в перечень «основных продовольственных товаров») шагнул вверх сразу более, чем на четверть (+ 25,7% с 116,95 руб./кг до 146,96 руб./кг). Любители сыров так же ощутили ценовой подъем на 13,6% (с 471,6 руб./кг до 535,83 руб./кг).

Подсолнечное масло этим летом обходится на 33,9% дороже, чем годом ранее. Цена его поднялась с 92,03 руб./кг до 123,27 руб./кг (в пересчете на 1 литр — 114,02 руб./л., при плотности 1 л. = 0,925 кг.). Это несколько превышает максимальные значения величины стоимости, ограниченной правительством в постановлении от 27 марта 2021 года №455: 1 л. масла — на уровне 110 рублей.

К сожалению, даже хлеб и булочные изделия из пшеничной муки (1 и 2 сортов) в этом году, согласно данным Росстата, стали дороже — на 14,8%. Их цена в среднем выросла с 51,27 руб./кг до 58,87 руб./кг.

Из продуктов, перешагнувших десятипроцентный рубеж удорожания, можно отметить гречку (12,4% с 75,88 руб./кг до 85,31 руб./кг) и яйца куриные (с 50,45 руб. до 55,83 руб. за десяток).

Впрочем есть продукты, которые, напротив, подешевели за год. Яблоки за минувший год (с июня по июнь) подешевели на 25,1% с 131,88 руб./кг до 98,81 руб./кг. Ниже стали цены на пшено — на 19,2% с 54,19 руб./кг до 43,81 руб./кг.

Яблоки за минувший год подешевели на 25,1%. Фото: realnoevremya.ru

«Есть проблемы по валовому сбору урожая»

Камияр Байтемиров отметил, что в Татарстане «есть проблемы по валовому сбору урожая»:

— Засуха повлияла на урожайность сельскохозяйственных культур. Сколько есть — столько соберем, но где-то на 30-40% будет ниже, чем в прошлом году.

Эксперт считает, что к концу зимы цены, которые были годом ранее, удастся восстановить.

Начальник отдела развития отраслей земледелия Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ Ирек Садыков также предупредил, что в этом году ожидается снижение урожая. Из 43 районов Татарстана в 42 объявлен режим ЧС по суховею и атмосферно-почвенной засухе. Но проблемы в сельском хозяйстве в этом году не только в республике.

— Есть определенные вопросы по обеспеченности техникой (комбайнами, посевной техникой) в пиковый период. Удобрения начали дорожать еще в начале года. Но на сегодня наблюдается стабилизация цен, резких скачков нет, — сообщил Садыков.



Андрей Сизов назвал госрегулирование цен «новой историей», пояснив, что в ближайшие годы мы можем увидеть серьезное сокращение посевных площадей всех культур из-за госрегулирования цен:

— Также может быть сокращение вложений в гектар. Будут использовать меньше удобрений, — считает он.

По его словам, регулирование цен — основная проблема сельского хозяйства: «Оно будет его разрушать. Вопрос только с какой скоростью. Еще одной проблемой сельского хозяйства является — падение доходов населения по всей России который год подряд. Это две основные проблемы, между собой связанные».

Более детально о проблемах высказался Камияр Байтемиров, обозначив вопросы ценообразования, предоставления земельных паев фермерским хозяйствам:

— Не хватает складских помещений. Продукцию выкупают те, у кого есть складские помещения, но не у нас, а за пределами Татарстана.

Эксперт добавил, что сейчас из деревень уходят люди, остаются пенсионеры: «Трудоспособное население переезжает в города. Есть нехватка рабочих рук, но не в агрохолдингах, а именно в деревнях. Сокращаются посевы моркови, лука, капусты».

Трудоспособное население переезжает в города. Есть нехватка рабочих рук, но не в агрохолдингах, а именно в деревнях. Фото: Илья Репин

«На внутреннюю стоимость пшеницы больше может влиять валютный курс»

Из официальных источников актуальный прогноз Минсельхоза России по производству зерна в текущем году — 127,4 млн тонн, в том числе порядка 81 млн тонн пшеницы (в 2020 году — почти 133,5 млн тонн).

В Национальном союзе страховщиков не прогнозируют существенного влияния погоды на рыночные цены на зерновые в России.

Зерно на западных биржах стоит примерно столько же, как и в начале года. Если такая стабильность мировых цен сохранится, то на внутреннюю стоимость пшеницы больше может влиять валютный курс, а не размер урожая.

По картофелю и овощам ситуация стабильная, они под орошением. В текущем году планируется вырастить в СХО и КФХ около 100 тыс. тонн картофеля (в 2020г — 106,6 тыс. тонн) и 55 тыс. тонн овощей (в 2020г — 58,8 тыс. тонн).