Глава Минсельхоза Татарстана: «Молоко — это белая нефть»

Агропромышленный комплекс Татарстана успешно пережил пандемию и сейчас готов на 100% обеспечить республику своей продукцией, доложил накануне глава Минсельхозпрода республики Марат Зяббаров. В целом же Татарстан остается на лидирующих позициях в стране по уровню развития сельского хозяйства, а сам АПК становится все более и более технологичным — что вызывает интерес к профессиям в этой области у жителей республики. Подробнее о жизни на селе — в материале «Реального времени».

Молоко — «белая нефть» Татарстана

Татарстан входит в число регионов-лидеров по целому ряду сельскохозяйственных отраслей. Безоговорочным же лидером республика является в первую очередь в производстве молока: как рассказал в ходе онлайн-конференции в социальных сетях глава Минсельхозпрода Татарстана Марат Зяббаров, 6% от объема российского молока производится на территории республики. Ежедневно производится более 4 тысяч тонн молока, что составляет 102,8% в сравнении с прошлым годом.

Практически все молоко перерабатывается на молокозаводах республики, таких в республике более 20. Именно поэтому молоко Зяббаров называл не иначе как «белой нефтью».

Республика развивается и в других направлениях сельского хозяйства: строится более 30 животноводческих комплексов на 16 тысяч коров.

— У нас большие планы по строительству новых животноводческих комплексов, — заявил глава Минсельхозпрода республики. — Но мы делаем упор не только на повышение поголовья, но и на его производительность. Поэтому внедряем новые технологии, цифровизацию, систему управления кормлением.

Зяббаров рассказал, что за месяц-полтора уборочной кампании комбайнер зарабатывает обычно 100—130 тысяч рублей

Как работники АПК становятся «белыми воротничками»

В числе таких технологий Зяббаров назвал знаменитые уже — «фитнес-браслеты», которые крепятся на ногах у коров и анализируют состояние здоровья животных. Этот гаджет показывает много информации — например, ветеринар может по данным браслета понять, заболела ли корова и чем именно. Информация с такого браслета передается на телефон ветврачу и руководителю хозяйства. Раньше для этого нужно было обойти всю ферму, и еще не факт, что проблему удастся заметить.

В ходе выступления Зяббаров заметил: подобное новшество превращает стереотипно «грязную» работу животновода фактически в офисную. Теперь день специалиста на коровьей ферме начинается не с обхода коровника, а у компьютера, куда передается вся информация — как у обычного офисного работника.

Министр также рассказал, что многие профессии АПК сейчас требуют гораздо более широких компетенций — знания высоких технологий для тракториста или того же специалиста по животноводству, знание экономики для агронома.

К слову, зарплаты у специалистов АПК могут значительно превышать офисные. Зяббаров рассказал, что за месяц-полтора уборочной кампании комбайнер зарабатывает обычно 100—130 тысяч рублей, правда, здесь следует учитывать, что комбайнеры зачастую работают в этом качестве именно во время уборочной компании, а после занимают другие должности в других производствах. А те же доярки (которыми бывают и мужчины — дояры) зарабатывают примерно 50—60 тысяч рублей в месяц. И с учетом новых технологий, доение коров уже тоже не считается «грязным» производством.

В связи с этим у ведущего онлайна даже возник вопрос: а не случится ли безработицы в АПК из-за развития новых технологий, которые будут вытеснять работников-людей?

— В последние годы многое делается для увеличения производительности, что влечет за собой снижение числа рабочих рук. Но без этого будущего для производства не будет. Рабочие места мы должны создавать через создание дополнительных предприятий. Если будет все идти как идет, мы будем не конкурентоспособны, — ответил Зяббаров.

Зяббаров напомнил: в Татарстане есть программы по созданию рабочих мест, а также по повышению деловой активности на селе

Какими «бонусами» привлекают работников на село

Зяббаров напомнил: в Татарстане есть программы по созданию рабочих мест, а также по повышению деловой активности на селе, по работе с молодежью, по сохранению сельского уклада жизни. В рамках подобных программ за последние 9 лет в Татарстане 1 381 крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ) получило поддержку на 4 млрд рублей, в том числе 152 КФХ на 889,2 млн рублей — в этом году.

В каждом таком хозяйстве работают минимум 3-4 человека, в зависимости от его объема. Всего по данным программам работой на селе обеспечены более 2 тысяч человек.

В настоящее время в этих хозяйствах содержится 103,4 тыс. голов крупного рогатого скота. Это на 31 тыс. голов больше, чем было в 2013 году, в том числе количество коров увеличилось на 10 тыс. голов. Кроме того, поголовье птицы у фермеров с 1,2 млн голов за девять лет выросло почти вдвое — до 2 млн голов, добавил Зяббаров.

Есть программы, которые поддерживают работников сельского хозяйства и не по линии Минсельхозпрода республики. Так, женщинам в возрасте до 25 лет выплачивается 50 тыс. при рождении первого ребенка, 100 тысяч — женщинам до 29 лет при рождении третьего и последующего ребенка. Влияют на жизнь на селе и программы Минздрава республики, например, по строительству фельдшерско-акушерских пунктов и другие инфраструктурные проекты.

Кроме того, для студентов аграрных вузов существуют специальные повышенные стипендии (до 10 тысяч, не считая именных стипендий министерства), разовые «подъемные» по 300 тысяч и доплата в 7,5 тысячи в течение первого года работы. Не последнюю роль играет и программа «сельской ипотеки», которая действует в Татарстане с марта и позволяет получить кредит на жилье под 3%.

По словам министра, в Татарстане есть примеры успешных фермеров из числа «городских», людей без какого-либо сельскохозяйственного бэкграунда

Почему горожане становятся фермерами

После рассказа министра прямо в чат программы начали поступать вопросы такого характера: «Хотим стать фермерами, с чего начать?». Зяббаров рассказал, что в рамках министерства создано ГБУ «Центр компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации в Республике Татарстан», и с подобным намерением можно обратиться к специалистам этого центра.

— Нужно понять, что ты хочешь, и начать готовить бизнес-план. Мы покажем, расскажем, как это все работает. И после этого нужно защищаться в рамках грантов, — рассказал Зяббаров, добавив, что специалисты центра помогут начинающим фермерам составить бизнес-план.

По словам министра, в Татарстане есть примеры успешных фермеров из числа «городских», людей без какого-либо сельскохозяйственного бэкграунда.

— Есть у нас такие примеры, мы их часто стараемся показывать. В Лаишевском районе такая есть семья, без сельхозобразования. Они продали свой бизнес в Казани, свое жилье, пришли в район, у них была своя земля, построили небольшой дом. Купили поголовье. И сегодня они удачно работают, — рассказал Зяббаров.

Чаще всего, продолжил министр, такие люди утомлены городским ритмом жизни, и поэтому ищут себя в сельском хозяйстве.

— Кому-то надоедает жить в Казани — в городе все равно такая суета. Там ты предоставлен сам себе, задача поставлена, нужно только работать.

Сейчас, по словам Зяббарова, фермеры выстраиваются в очередь на участие в этих ярмарках

Татарстан обеспечен продукцией АПК на 100%

В ходе онлайна не могли не затронуть тему последствий пандемиии — Марат Зяббаров рассказал, что министерство проделало большую работу, чтобы вирус не попал на территорию агропромышленного комплекса. С учетом специфики производства заболевание одного человека могло привести к тому, что на больничный отправилась бы как минимум целая смена на предприятии.

— Но все санитарные нормы мы соблюдали. Нас это не коснулось. Были разовые мелкие случаи, один-два человека, — таких людей сразу отправляли на изоляцию и лечение, — рассказал Зяббаров.

Комментируя же ситуацию с дефицитом некоторых товаров в магазинах в первые дни ограничительных мер, Зяббаров отметил: республика на 100% обеспечивает себя молоком, мясом, яйцами, хлебом, более чем трехкратно — сахарным песком, растительным маслом — в шесть раз. Из-за пределов республики завозят, как правило, фрукты.

— С овощами проблем на торговых полках мы не видим. В начале ажиотаж был, все скупали. Но продукции не хватало из-за того, что продуктовые сети физически не успевали наполнять склады, — объяснил министр

Кроме того, Зяббаров анонсировал возвращение сельскохозяйственных ярмарок — первые пройдут в крупных городах республики уже в сентябре, в субботу, 19 числа.

Сейчас, по словам Зяббарова, фермеры выстраиваются в очередь на участие в этих ярмарках, так как продукция там уходит моментально. «Иногда мы объезжаем наши ярмарки, приезжаешь — а машина пустая. Потому что с семи часов стояли, ждали», — рассказал министр.