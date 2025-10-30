Молоко без коров: в Татарстане вновь сокращается дойное стадо

Почему фермеры закрывают КФХ по истечении 5-летнего срока грантов, а ЛПХ избавляются от буренок

Фото: Реальное время

«Прославившееся» многомесячными неплатежами фермерам за сданное молоко в 2024 году дрожжановское ССППК «Исток» с августа 2025 года снова задерживает оплату продукции, сообщили «Реальному времени» жители Старых Какерлей. Тем временем у компании, неоднократно пользовавшейся финансовой господдержкой, появился конкурент — в район «заходит» новый переработчик молока из Арского района республики. Однако может встать вопрос о том, кто ему будет сдавать сырье: поголовье дойного стада у КФХ и в личных подсобных хозяйствах Татарстана ежегодно снижается, а низкие закупочные цены молока делают невыгодным для крестьян содержание коров. Подробнее о долгах и бонусах «богатой» молокоперерабатывающей компании, загадочной тенденции к росту производства молока в республике на фоне неуклонного снижения поголовья дойных коров и причинах, по которым фермеры избавляются от буренок, — в нашем материале.



Куда бежать?

Жители Старых Какерлей вновь обратились в «Реальное время» с жалобой на неоплаченное молоко, сданное в ССППК «Исток». Фермеры и «частники» пожаловались, что не получают денег за произведенную продукцию с 16 августа.

— При заявленных мощностях до 40 тонн молока в день сейчас кооператив, насколько нам известно, собирает не более 2 тонн, — рассказал владелец дойных коров на условиях анонимности. — Предприниматели покрупнее, которые раньше сдавали молоко в «Исток», перешли к другому предпринимателю, и те, кто остался, также планируют уйти. Ситуация нездоровая, а проблема не решается. Кооператив несколько лет назад получил от государства крупные суммы денег на развитие, но развитию сельского хозяйства в Дрожжановском районе сейчас явно не способствует. И никто не хочет разбираться.

«Закупочные цены на молоко для мелких хозяйств устанавливаются низкие, а дорожает все — и корма, и их транспортировка». Максим Платонов / realnoevremya.ru

Другой собеседник «Реального времени» рассказал, что крестьяне вынуждены принимать тяжелое решение и сдавать буренок на мясо, потому что содержать дойных коров стало невыгодно:

— Закупочные цены на молоко для мелких хозяйств устанавливаются низкие, а дорожает все — и корма, и их транспортировка. Даже при регулярной оплате сданного молока сложно выкрутиться и выйти с прибылью, а при задержках, когда и эти деньги успевают дополнительно обесцениться, даже в ноль невозможно выйти — молоко сдаешь себе в убыток.

Задать вопросы о причинах долгов перед молокопроизводителями руководителю ССППК «Исток» Айрату Усманову «Реальному времени» не удалось — телефоны компании, указанные в открытом доступе, либо молчат, либо принадлежат уже другим абонентам. Издание направило запрос предпринимателю по электронной почте, по получении ответ будет опубликован.

Задолженность мешает выплатить долги

«Исток» — предприятие стабильно прибыльное, согласно данным «СПАРК-Интерфакс», 2024 год компания завершила с выручкой 81,5 млн рублей и чистой прибылью 3,3 млн. Однако у государства к нему имеются серьезные претензии.

В 2024 году завершился арбитражный процесс по иску республиканского Минсельхозпрода к ССППК «Исток» о расторжении заключенного в 2021 году соглашения о предоставлении из бюджета РТ гранта на развитие в форме субсидии и взыскании задолженности в размере 29,5 млн рублей. Было заключено мировое соглашение, по которому ответчик до 10 декабря 2024 года взял на себя обязательство освоить средства гранта либо вернуть деньги в бюджет.

В 2024 году завершился арбитражный процесс по иску республиканского Минсельхозпрода к ССППК «Исток» о расторжении заключенного в 2021 году соглашения о предоставлении из бюджета РТ гранта в форме субсидии и взыскании задолженности в размере 29,5 млн рублей. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Кроме того, в 2023 году Арбитражный суд РТ взыскал с ССППК «Исток» в пользу ООО «Молоко-Дрожжаное» 4,67 млн рублей долга за поставленное компании молоко. «Исток» обжаловал это решение, но апелляционная инстанция оставила его в силе.

На конец 2024 года общая сумма краткосрочных обязательств кооператива, по данным того же сервиса, достигла 109,34 млн рублей, и более половины из них составляла кредиторская задолженность. Последняя резко выросла в 2023—2024 гг., а сумма краткосрочных обязательств ежегодно увеличивалась на 20—30 млн, начиная с 2020 года.

Чем поможет конкурент

Как сообщили «Реальному времени» производители молока, сейчас в районе обсуждают, что ССППК «Исток» зарабатывает не столько на сборе молока от населения, сколько от переработки сухого молока, закупаемого в Белоруссии, а также о высокой вероятности скорого банкротства предприятия. Однако замруководителя исполкома Дрожжановского района по экономическому развитию, финансам и сельскохозяйственному производству Ильмир Измайлов эту информацию не подтвердил:

— У «Истока» есть задолженность по оплате молока, но сейчас ситуация в кооперативе улучшается благодаря тому, что он участвует в казанских ярмарках. Проблемы у него возникли летом в связи с переизбытком продукции, которая в этот период менее востребована, чем в осенне-зимний период. Кроме того, некоторые предприятия еще не отчитались перед кооперативом за поставленную им продукцию, и есть судебные решения, по которым «Исток» должен выплатить крупные суммы другим компаниям — все это повлияло на платежеспособность. Но сейчас компания начинает закрывать свои долги.

Ильмир Измайлов опроверг предположения о том, что кооператив «собирает» сухое молоко в Белоруссии, а не свежее у местных производителей. Он заверил, что ежедневно «Исток» закупает в Дрожжановском районе 3,5—4 тонны свежего молока.

Также он пояснил, по каким ценам осуществляются закупки молока у фермеров:

— У «Истока» сейчас самые высокие закупочные цены — 34 рубля за литр, другие предприятия закупают по 32 рубля. Летом закупочная цена была гораздо ниже — 28 рублей. Для населения в связи с более низким качеством молока закупочные цены устанавливаются на 4 рубля ниже.

Ситуация с закупками молока в районе, по мнению Ильмира Измайлова, должна измениться в лучшую сторону с приходом на рынок нового игрока. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ситуация с закупками молока в районе, по мнению замглавы исполкома, должна измениться в лучшую сторону с приходом на рынок нового игрока — арского индивидуального предпринимателя Алмаза Саляхова, которому исполком предоставил в аренду помещение, и сейчас он монтирует в нем оборудование. Повышение закупочной цены в районе связано как раз с его появлением, а сам Саляхов, как уверяют в исполкоме, планирует еще выше поднять закупочные цены. Однако ожидаемую цифру «Реальному времени» назвал не замруководителя исполкома района, а один из фермеров — 35 рублей за литр.

Генетика нам поможет?

В течение последних пяти лет в Татарстане неуклонно растут надои на фоне также неуклонно снижающегося поголовья дойных коров в хозяйствах республики. С конца 2020 года до конца августа 2025-го, когда республиканский Минсельхозпрод опубликовал последние данные, количество дойных коров в республике уменьшилось на 7,5%, а поголовье КРС в целом — на 12,3%. При этом к концу года эти цифры, учитывая тенденцию, подрастут.

Реальное время / realnoevremya.ru

Быстрее всего падает поголовье КРС и дойных коров в крестьянских и фермерских хозяйствах.

Реальное время / realnoevremya.ru

По данным территориального органа Росстата, в 2024 году оно уменьшилось по отношению к 2023 году на 14,8 и 7,6% соответственно, а дойное стадо в личных подсобных хозяйствах уменьшилось на 5,6%.

Реальное время / realnoevremya.ru

На фоне этого республиканский Минсельхозпрод отчитывается о ежегодном росте объемов годового надоя. Официальное объяснение, которое дал ранее журналистам замминистра сельского хозяйства и продовольствия Гелюс Баязитов, звучит так:

— Это является не только результатом улучшения генетического потенциала, эффективной селекционно-племенной работой и ростом численности племенных коров молочного направления, но и внедрения передовых технологий в кормлении, содержании, а также элементов цифровизации.

Реальное время / realnoevremya.ru

«Реальное время» направило в Минсельхозпрод Татарстана запрос о ситуации с закупочными ценами на молоко, причинах разницы в них при покупке молока у крупных производителей и при покупке у населения, а также о причинах падения поголовья дойных коров.

— Средняя цена на молоко в СХО — 42,19 руб./кг без НДС, — сообщили изданию в Минсельхозпроде РТ. — Средняя цена на молоко в ЛПХ — 33,77 руб./кг без НДС. На сегодняшний день, по оперативным данным, самые высокие цены на молоко в ЛПХ: в Нурлатском — 36,85 руб./кг, Черемшанском— 36,12 руб./кг, Алексеевском — 36,05 руб./кг районах. Самые низкие цены на молоко в ЛПХ в Тукаевском и Тюлячинском районах — 32 руб./кг. Самые высокие цены на молоко в СХО: в Мензелинском — 50,30 руб./кг и в Бугульминском — 50,16 руб./кг (особый вид коров), а самые низкие цены — в Заинском — 36 руб./кг, Лаишевском — 36,64 руб./кг и Менделеевском — 37 руб./кг районах.

Также в министерстве рассказали, что поголовье коров на 1 октября 2025 года по всем категориям хозяйств составило 311,6 тыс. голов, в том числе в сельхозорганизациях 188,5 тыс. голов, КФХ и ИП 31,0 тыс. голов, в ЛПХ — 91,5 тыс. голов.

Господдержка будет

На итоговой коллегии в феврале 2025 года министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров высказал серьезные опасения в связи с очередным снижением поголовья крупного рогатого скота и потребовал исправить ситуацию.

Исправить ее пытаются через господдержку: сейчас в республике разыгрывают гранты предприятиям, специализирующимся на молочном и мясном скотоводстве. Три семейные фермы в республике уже получили выплаты в сумме от 20 до 30 млн рублей. Оставшиеся от выделенных Минсельхозом России на 2025 год 103 млн рублей распределят еще между несколькими счастливчиками. При этом, по условиям гранта, доля собственного участия крестьян в финансировании не может быть ниже 40%. Допускается до 30% этих средств взять в кредит.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Кураторы» сельского хозяйства в районах считают, что это весомый вклад в развитие животноводства, как и финансирование, поступающее из бюджета Татарстана:

— В этом году республика выделила нашему району миллион рублей на строительство мини-фермы на 8 голов коров, в прошлом было выделено 500 тысяч рублей. В Дрожжановском районе таким образом уже построены и сданы 4 такие мини-фермы, значит, 40 коров у населения прибавилось. Это достойная поддержка! Люди, если они ферму построили, будут стремиться на ней зарабатывать, значит, народ будет ориентироваться на выращивание, на содержание коров.

Критическая «пятилетка»

— Люди уезжают из деревень, причем уезжает трудоспособное население, — говорит в свою очередь председатель Ассоциации фермеров и крестьянских подворий Татарстана Камияр Байтемиров. — Мужчины уезжают на заработки и в Москву, и в Казань, и на север, а женам в одиночку тяжело держать скот. Кроме того, население деревень стареет. А во многие населенные пункты пришли торговые сети, которые удовлетворяют спрос потребителей на молоко и молочные продукты, поэтому коров в деревнях становится все меньше.

«Люди уезжают из деревень, причем уезжает трудоспособное население», — говорит председатель Ассоциации фермеров и крестьянских подворий Татарстана Камияр Байтемиров. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Байтемиров не считает, что основным фактором, влияющим на снижение поголовья коров в личных подсобных хозяйствах, является рост цен на ГСМ, корма и, соответственно, нерентабельность содержания скотины. Цены, говорит он, на контроле у раиса республики, главы правительства и Министерства сельского хозяйства РТ:

— Практически каждую неделю я участвую в совещании Минсельхоза РТ и знаю, что цены на молоко от населения по каждому муниципальному району находятся на контроле. Если растут цены на ГСМ и другую необходимую сельскому хозяйству продукцию, должны вмешаться соответствующие службы. Но зачастую проблема не в этих ценах, а в том, что личные подворья и некоторые хозяйственно-потребительские кооперативы сдают молоко посредникам — сборщикам. Иногда молоко от крестьян проходит через третьи руки, и каждый из посредников хочет снять с него сливки, поэтому производителю мало что остается.

Он упомянул, что в Ассоциацию фермеров регулярно приходят жалобы на это, и в каждой там разбираются, но иногда проблему невозможно решить — например, никто не в силах заставить молокосборщика платить высокую цену за молоко, за которым надо ехать за тридевять земель, чтобы привезти 100 литров. И добавил, что призывает сельчан и фермеров создавать в муниципальных поселениях сельскохозяйственные потребительские кооперативы, которые могли бы сами собирать молоко — чтобы оно не проходило через несколько рук и закупочные цены не падали.

Байтемиров призывает сельчан и фермеров создавать в муниципальных поселениях сельскохозяйственные потребительские кооперативы, которые бы могли сами собирать молоко. Реальное время / realnoevremya.ru

В 2024 году сельхозпотребкооперативы купили у ЛФХ и КФХ, переработали и реализовали продукцию на 18,6 млрд рублей, подчеркнул собеседник «Реального времени», а сами КФХ и ЛПХ произвели более 700 тысяч тонн молока — порядка 30% от всего молока в республике.

Также Байтемиров рассказал о своем видении причин, по которым закрываются сельхозпредприятия, получившие грантовую поддержку на развитие от государства. Он говорит, что грант дается на 5 лет — это малый срок для сельского хозяйства, для стойкого эффекта нужно 10 лет минимум. А так через 5 лет предприятие попадает под «обстрел» проверок надзорных органов — и фермеры их закрывают, а скот «уводят» в сельские подворья:

— Мы неоднократно поднимали в Минсельхозе России вопрос о том, что фермеру необходимо 10 лет, чтобы закрепить то, чем он начал заниматься, но нам ответили, что мы хотим загнать крестьян в крепостное право. В результате 5 лет стали для фермеров тем Рубиконом, за который переходить опасно, когда и КФХ начали закрывать свое фермерское хозяйство. Если еще начнут терроризировать проверками и ЛПХ, то сокращение поголовья скота может пойти в геометрической прогрессии, — считает он.