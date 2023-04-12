«Сокращение поголовья — очень опасное явление»

Почему фермеры Татарстана не могут нарастить мощности молочных ферм

Поголовье крупного рогатого скота в России сократилось до исторического минимума — почти до 17 млн голов. Даже в начале лихих 1990-х в агропромышленном секторе насчитывалось 57 млн. Не обошла стороной эта проблема и крестьянско-фермерские хозяйства Татарстана — за год поголовье крупного скота снизилось на 1 300, поголовье овец сократились на 2,8 тысячи. По мнению одних экспертов, потребление мяса и молока в стране сейчас не дотягивает до норм Минздрава. По мнению других, корень проблемы в резком снижении закупочных цен на молоко. В ситуации разбирался корреспондент «Реального времени».

«20 рублей — это разве цена?»

В 2002 году, окончив Казанскую ветеринарную академию, житель столицы Эльдар Махмудов уехал жить в Менделеевский район, где несколько лет работал заместителем главного врача по ветнадзору, но в 2007 году решил создать свое фермерское хозяйство. Начинал с двух поросят, затем появились коровы — так постепенно развивал КФХ.

Сегодня на молочной ферме Эльдара 140 коров, помимо этого в хозяйстве есть 100 баранов и надел земли почти в 1 тысячу гектаров. Однако теперь, с горечью признается заслуженный фермер республики, скорее всего, численность КРС придется сокращать:

— А как иначе? Цен на молоко нет, 20 рублей — это разве цена?! Раньше переработчики закупали у нас молоко по 33,5 рубля за литр. А цена в магазине сегодня какая? Она же не падает, а только растет! Где эти выпадающие деньги? Вопрос к ФАС. Проверьте закупщика, переработчика или продавца, куда-то же мои 13 рублей делись. Что получаем в итоге — если до снижения закупочной цены мне хватало в месяц производить 15 тонн молока, чтобы закрыть все свои кредиты и лизинг — это порядка 600 тысяч рублей, то сегодня мне нужно производить в два раза больше молока. А чтобы корова начала его давать, нужно сначала ее осеменить, дождаться рождения теленка — на это требуется 34 недели. Что за это время может с нами случиться?

Сегодня на молочной ферме Эльдара Махмудова 140 коров, но фермер переживает, что поголовье придется сокращать. Фото: mendeleevsk.tatarstan.ru

Пока не будет государственного регулирования цены на социально значимые продукты, в числе которых и молоко, ни о какой продовольственной безопасности не может быть и речи, уверен Махмудов:

— Такое впечатление складывается, что никому нет дела, как и чем живет сельское хозяйство. Сравните сами — солярка 53 рубля за литр, при этом затрат на ее производство минимум, ее практически из земли достают. А у фермера — десятки, сотни живых организмов, которые требуют ухода, питания, и этот организм еще должен произвести молоко или мясо.

Его коллега, фермер из Азнакаевского района Данис Саргузин, тоже сетует, что сегодня нет нормальной, соответствующей затратам цены на молоко. В этом главный корень проблемы снижения поголовья КРС, считает он:

— Сегодня здесь в выигрыше больше крупные агрофермы, чем небольшие хозяйства. Малым фермерам невыгодно стало держать большое поголовье, хотя много кто гранты взял специально на открытие молочных ферм. На мясе еще можно выжить, а те, кто на производстве молока, им сегодня тяжело выживать.

Фото: realnoevremya.ru

«Крестьяне быстро принимают решение: невыгодно — не будут содержать КРС»



Глава Ассоциации фермеров и крестьянских подворий Татарстана Камияр Байтемиров отмечает, что сегодня проблема с сокращением поголовья КРС связана в первую очередь именно с теми хозяйствами, где производят молоко. Причем она характерна не только для КФХ республики, но и в целом для России.

Вопрос сокращения стада актуален уже и для крупных хозяйств: только за неделю поголовье КРС у крупных сельхозпроизводителей Татарстана сократилось на 903 головы. У фермеров сокращение пока считают десятками голов.

Байтемиров подтвердил, что основной причиной проблемы стало резкое снижение закупочных цен на молоко, что в итоге отражается не только на сельхозпроизводителях, но и на экономике региона в целом:

— Если цена падает на 8 рублей, то республика теряет на этом около 900 млн рублей. При этом крестьяне быстро принимают решение — если невыгодно, они не будут содержать КРС в убыток. При себестоимости молока в 18 рублей я же не могу продавать его за ту же цену, так? При этом цена молока на полках магазинов постоянно растет, хотя, наверное, должна быть прямо пропорциональна закупочной.

К решению этой дилеммы, считает глава ассоциации, должны подключиться контролирующие органы: «По-моему, антимонопольная служба не следит за ценообразованием. Кто-то не дает им команду «фас» или это ведомство все-таки должно действовать самостоятельно? Кто-то считает, что это сговор переработчиков, кто-то говорит о намеренном вредительстве».



Доля КФХ в общем объеме экономики агропромышленного сектора Татарстана начиная с прошлого года начинает снижаться, отмечает эксперт. Если в 2021 году, по словам Байтемирова, в общем объеме валовой сельхозпродукции она составляла 51,7%, то по итогам 2022 года — уже 47%. Вероятно, говорит он, здесь имеет место и искусственное занижение показателей, поскольку чем ниже общий показатель эффективности малых форм хозяйствования, тем меньший объем субсидий от государства будет им выделен. Сегодня малым формам хозяйствования достается лишь 20% от общего пирога дотаций — все остальное забирают крупные агропредприятия. При этом складывается парадоксальная ситуация — у них тоже, несмотря на усиленную господдержку, снижается поголовье.

Причем тенденция к уменьшению поголовья наблюдается и в других видах животноводства, к примеру снизилось до 37,1 тысячи количество овец (-2,8 тысячи голов). Даже несмотря на то, что баранина имеет достаточно высокую цену, владельцы КФХ вынуждены резать и этих животных, которых в основном содержат как раз в личных и фермерских хозяйствах.

Фото: agro.tatarstan.ru

По мнению Байтемирова, здесь причина кроется в земельном факторе:

— Пастбища стали оформлять в собственность крупные агрохолдинги, сельхозпредприятия, и ареал пастьбы уменьшился, в некоторых районах его и вовсе не осталось, а скученно овец держать нельзя на фермах, они обязательно должны пастись. В результате, чтобы мясо было хорошее, число поголовья приходится сокращать. Значит, если государство считает, что ему нужен не только КРС, но и овцеводство, следует запретить приватизацию земель, приспособленных под пастбища, — предлагает собеседник издания.

Чтобы усилить роль сельхозпроизводителей, поднять эту отрасль экономики на высокий уровень, стране необходимо выработать другую агроэкономическую политику, уверен Камияр Байтемиров: «Мы давно говорим, что нужна политика, при которой крестьяне и фермеры будут защищены и от произвола чиновников, и от произвола каких-то законов, которые принимаются без учета интересов крестьян. Мы предлагаем Минсельхозу сделать комплексную программу развития фермерских хозяйств, крестьянских подворий, потребкооперативов в совокупности с развитием сельских территорий, потому чтоб без этого невозможно развивать и развиваться».



Цена вопроса — стакан молока

На недопустимость сокращения КРС обращал внимание еще в марте и министр сельского хозяйства и продовольствия РТ: «Снижение поголовья у фермеров неприемлемо при той поддержке, которая направляется на их развитие. Только прямая поддержка малых форм, которой пользуются только они, составила в 2022 году 1,4 млрд рублей. Кроме того, еще 1,4 млрд КФХ получили, пользуясь другими видами поддержки на равных условиях с крупными сельхозтоваропроизводителями», — сетовал Марат Зяббаров.

Заместитель председателя Комитета Госсовета Татарстана по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахир Хадеев также связывает проблему с новой ценовой политикой: «Цены сегодня диктуют торговые предприятия и закупщики молока. Обратите внимание, если закупочная цена снизилась на 8 рублей, то стоимость молока ведь не упала в магазинах ни на 8 копеек, ни на 8 рублей». Депутат также убежден, что к решению проблемы должны подключиться антимонопольщики.

Фото: realnoevremya.ru

В то же время эксперт уверен, что создавшаяся ситуация — совокупность факторов. Так, один из них связан со сменой формата крестьянско-фермерского хозяйства, когда некоторые его владельцы, получив от государства меры поддержки, субсидии на развитие хозяйства, по истечении пятилетнего срока обязательств меняют вид деятельности, становясь личным подсобным хозяйством.

Вести такой вид сельхозбизнеса проще по многим параметрам, в том числе и налоговым, поясняет свою точку зрения Тахир Хадеев. Но на первом месте, уверен он, стоит затоваривание молочного рынка:

— Сегодня в этом вопросе, возможно, не хватает прежних экспортных продаж для освобождения насытившегося отечественного рынка, чтобы разгрузить его. Возможно, эта ситуация и продлится всего 3—4 месяца, потом все выправится, и, казалось бы, их можно как-то пережить, потерпеть, но за это время, к сожалению, будут и потери.

Чтобы повысить конкурентоспособность сельхозпроизводителей на рынке и сохранить поголовье КРС в крестьянских и фермерских хозяйствах, нужно повысить покупательную способность населения уверен, Хадеев:



— Люди должны больше потреблять качественный продукт, который производится на наших фермах и на наших полях. Неужели мы забыли засушливый 2021 год, когда «борщевой набор» вырос в цене в три раза? Надо ли проходить этот путь во второй раз? Ни в коем случае!

По его словам, нужно снижать цены в магазинах: «Эта игра в одни ворота никаких положительных результатов не даст. Пройдет время, поступят по-другому, но сегодня это требование дня. Цена вопроса — это всего-то увеличить потребление на 1 стакан молока в день на одного жителя Татарстана, что в итоге потребует дополнительного производства 800 тонн молока, и снизит, таким образом, его профицит».

По его словам, производство молока — это, можно сказать, неблагодарная работа, круглосуточный тяжелый труд, это не станок, который можно выключить.

— Эта работа выстраивается годами — чтобы корова нормально давала молоко, надо три года и более. Ферма — это не кирпичный завод или какое-то другое производство, это живая природа. И сокращение поголовья — это очень опасное явление для дальнейшего обеспечения продовольственной безопасности страны. Да, у нас в магазинах сегодня все есть, но товары появляются не в один день — это системная работа. И сегодня, к сожалению, такая картина, что поголовье вскоре начнут сбрасывать и крупные хозяйства. Поэтому в решении проблемы мы должны все активно участвовать: представители исполнительной, законодательной власти, бизнеса и общественных организаций, — заключил парламентарий.