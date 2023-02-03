«Это похоже на картельный сговор»: молзаводы затягивают пояса фермерам Татарстана

Фото: Роман Хасаев

Татарстанские производители молока вновь пожаловались на низкие закупочные цены. В разных районах республики цены могут варьироваться почти на 7 рублей. Как выяснило «Реальное время», больше всех платят в Балтасинском (30,59 рубля за литр), Муслюмовском (30,3), Кукморском (30,2) и Бугульминском (30) районах. Самый низкий показатель в Дрожжановском — здесь за литр молока населению дают всего 23 рубля 82 копейки. Также мало, менее 26 рублей, платят в Кайбицком, Верхнеуслонском, Камско-Устьинском, Буинском, Тукаевском и Зеленодольском районах. В причинах сложившейся ситуации разбирался наш корреспондент.

«Это похоже на картельный сговор»

О постоянном снижении закупочных цен рассказал зампредседателя по экономике и финансам сельхозкооператива «Ембулатово» Алмаз Фасхутдинов.

— Нам сейчас снова дают понять, что в ближайшее время цена может снизиться примерно на 1 рубль — 50 копеек. Кажется, что это немного, но даже такое понижение для нас ощутимо. Мы работаем напрямую, продаем молоко заводам. Сейчас сырье принимают за 39 рублей за килограмм. Цены начали снижаться еще в начале нового года. С 1 января молоко стало дешевле на 50 копеек, по сравнению с декабрем. В феврале снова обещают понизить ценник.

Как пояснил Фасхутдинов, переработчики объясняют снижение цены на молоко тем, что издержки производителей уменьшились, есть переизбыток сырья на рынке, на убыль идет и покупательная способность населения.

— Снижение цены на заводах объясняют примерно одинаково, почти под копирку. Переурожай — например стоимость комбикормов дешевая, жмых подсолнечный и рапсовый, по сравнению с прошлым годом почти в 2—1,5 раза цена снизилась, говорят они. Кроме того, в республику в большом количестве поступили нетели, поголовье выросло, и молока соответственно стало больше. По их мнению, мы стали меньше нести затрат для содержания коров и поэтому можно снизить цену на сырье. Также переработчики отмечают низкий спрос и большое количество произведенного молока. Но еще ни разу не было такого завода, который бы отказался от молока.

Фото: agro.tatarstan.ru

Фермер считает необходимым усилить работу антимонопольной службы по отношению к переработчикам в целом по России:

— Мы видим на каком уровне держатся цены на молоко в магазинах. Они не снижаются, в отличие от стоимости сырья. Здесь нет прямой связи. Я считаю, что это монополия. Владельцам заводов проще найти общий язык и договориться между собой. Есть профсоюзы, которые могли бы защитить права производителей, но на деле они не работают. К тому же многие производители молока просто не состоят в этих профсоюзах. Производители не защищены, в отличие от переработчиков.

ПСХК «Ембулатово» поставляет сырье на заводы Татарстана, Ульяновской области и Чувашии.

— Спрос на молоко есть всегда. Мы стараемся искать более выгодные предложения. Где дают большую цену, туда и сдаем молоко. Мы специально сделали так, чтобы одно отделение нашего кооператива сдавало молоко на один завод, второе — на другой. Чтобы была конкуренция и чтобы мы имели хоть какую-то возможность сдерживать цены, — считает Фасхутдинов.

«Мы видим на каком уровне держатся цены на молоко в магазинах. Они не снижаются, в отличие от стоимости сырья».Фото: realnoevremya.ru/Лейсан Набиева

Затраты растут, а цена стоит на месте

Фермер из села Азеево Новошешминского района, глава «ЛПХ Гусамутдинов» Фоат Гусамутдинов рассказал, что планирует приобрести промышленные холодильники, для того, чтобы иметь возможность сдавать молоко по повышенной цене.

— Сейчас в нашем селе молоко принимают по 28 рублей. Это не совсем выгодно. Затраты большие. Например, 1 тонна фуража стоит 20 тысяч, 800 килограммовый тюк люцерны — 4 тысячи. От того, что корм стал дорогим в прошлом году многие зарезали скотину. Сейчас в нашей деревне есть шесть семей которые держат по многу коров. У каждой не меньше 10 голов. Конечно, хотелось бы, чтобы цена на молоко стала выше. В магазине литр стоит 60 рублей, а у нас его принимают за 28. В том случае, если молоко охлажденное, то оно сразу повышается в цене, есть специальные люди которые принимают только охлажденное сырье за 35 рублей за литр. Мы тоже планируем приобрести для этих целей промышленный холодильник стоимостью примерно 200 тысяч рублей.

Фоат Гусамутдинов признался, что пока его ЛПХ не сдает молоко. В хозяйстве есть небольшое производство, где изготавливается каймак, творог, корт, катык и другие кисломолочные продукты.

— Мы их упаковываем в обычные пластиковые контейнеры. Реализация в основном в городе Чистополе, иногда выезжаем в Новошешминск. Мы не продаем через магазины. В Чистополе у нас есть устная договоренность с рынком, они дают нам место для торговли. Мы ездим туда два раза в неделю. Люди с удовольствием покупают натуральные продукты. Два года мы ездили и в Казань, организовывали доставку, этим занимались мои дети. Но в этом году мы остановили эту услугу. Не успеваем. Земли у нас свои, около 70 гектаров. Есть трактор МТЗ. Чуть позже, когда появится лишнее молоко, мы планируем снова начать сдавать сырье. Хорошо, что есть субсидии от государства, на каждую корову дают 3 тысячи рублей в год. Немного, но и на том спасибо. И отдельное спасибо за ярмарки. Мы каждый год принимаем в них участие, и осенью, например, ездили каждые выходные. Это для нас большая помощь.

Надо объединяться в кооперативы

Председатель Ассоциации фермеров и крестьянских подворий РТ Камияр Байтемиров считает, что сохранить цены на должном уровне поможет создание корпоративов по сбору и глубокой переработке молока. Сейчас в республике работают 24 таких кооператива.

— Чтобы цена была достойная, необходимо организовывать свою переработку в каждом районе республики. Мы вывозим сырье в другие регионы, а должны реализовывать конечный продукт, продукцию с добавленной стоимостью. У нас же получается наоборот. Многим проще, что приезжают из других районов или регионов и просто забирают у них молоко. И это же молоко возвращается к нам, но уже с добавленной стоимостью. То есть нам приходится платить не за молоко как сырье, а как за переработанную продукцию. Это означает, что капитал уходит из района, капитал уходит из села. Деньги должны наращиваться, а как же им наращиваться, если мы просто отдаем.

По словам Камияра Байтемирова, сейчас татарстанское молоко поставляется и на свои республиканские заводы, и в другие регионы. Речь идет не только о соседних областям, но и Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге.

— Цена за молоко в каждом районе разная. Ее обычно диктуют посредники. Прежде чем молоко попадает к нам на стол, оно проходит через трое рук как минимум, а если считать еще и торговлю, то и через все пять. И каждый хочет получить свою выгоду. Крайним остается производитель, тот, кто доит корову, тот, кто выращивает хлеб, кто держит скот. Здесь нужна политическая воля и четкий контроль. ФАС должен прослеживать цены обязательно. В противном случае, людям будет невыгодно. Сначала сельский житель откажется от коров, заменит их на гусей, а потом и вовсе откажется от любой живности. Сейчас 30% от всего количества скота содержится в личных подсобных хозяйствах у населения.

Рычага давления на цены нет

Основными причинами низких закупочных цен на молоко у населения остаются отдаленность района от пунктов приема молока, малые объемы сдаваемой продукции и нестабильность ее качества. Об этом «Реальному времени» рассказал начальник отдела развития продовольственного рынка Минсельхозпрода Татарстана Артур Шамсиев.

— Среди населения средняя цена реализации молока составляет 28,32 рубля за 1 литр с ростом на 22,7% к уровню прошлого года. Ежедневный объем реализации молока населением достигает 533,6 тонны. Однако ситуация в районах разная. Самые большие объемы молока по высоким ценам собирают у населения в Балтасинском районе — 78 тонны по 30,59, Арском — 40 тонн по 29,1 и Кукморском — 40,1 тонны по 30,02. И напротив, наименьшие цены закупки — около 24 рублей — в Дрожжановском (23,82 руб.), Кайбицком (25) районах.

Как отметил Артур Шамсиев, у государства нет прямого влияния на установление цены, но правительство оказывает помощь тем, кто держит скот.

— Наиболее востребована населением программа строительства мини-ферм. Субсидии в 2022 году получили 107 ЛПХ на 50 млн рублей. На строительство мини-фермы на восемь коров ЛПХ получает до 600 тыс. рублей, что существенно снижает себестоимость молока.

Как получить господдержку

На сегодняшний день самыми популярными госпрограммами среди населения являются субсидии на строительство мини-ферм и покупку поголовья. Об этом рассказал руководитель управления сельского хозяйства и продовольствия Арского района Ленар Абдуллин.

— Сейчас мы наблюдаем положительную динамику. По сравнению с прошлым годом в Арском районе произведено молока больше на 23 тонны. В сутки надаиваем 186 тонн 700 литров. Мы преодолели рубеж в 20 литров в день. На одну корову сейчас приходится 20,2 литра в сутки. Такого показателя в районе еще не было.

По его словам, сейчас в частных хозяйствах района насчитывается 6 238 голов дойных коров. Поголовье не сокращается несмотря на то, что прошлым летом была засуха и подорожали корма. По сравнению с минувшим годом количество КРС уже сейчас увеличилось на 45 коров. «Молоко собирают районные предприниматели, и их довольно много. Сегодня цена для населения — 29 рублей за литр. Летом понижения цены не было. Она в первую очередь зависит от качества. Чем выше качество, тем выше цена. Большое количество сборщиков молока порождает здоровую конкуренцию, и цена держится примерно на одном уровне. Чтобы не потерять свой рынок, посредники сохраняют цены стабильными», — добавил он.

По государственной программе субсидирования строительства мини-ферм в Арском районе построено 13 мини-ферм. Для помещений, рассчитанных более чем на восемь голов, дается субсидия в размере 600 тысяч рублей. На пять коров — 300 тысяч. Тем, кто держит коров, также выдается субсидия: на одну корову — 2 тысячи, две коровы — 3 тысячи, большее число — 4 тысячи на корову в год.