«Не просто молоко»: Ильшат Фардиев построит в Азнакаевском районе мегаферму на 2 тысячи коров

Комплекс «Азнакай» будет давать по 50 тонн молока в сутки, холдинг «Агросила» собирается открыть еще один такой же

Вчера в Азнакаевском районе «Агросила Групп» в присутствии президента РТ Рустама Минниханова запустила строительство мегафермы «Агросила Азнакай» стоимостью более 1 млрд рублей. Откроется она в 2021 году, но окупится, в лучшем случае, через 10 лет. Корреспондент «Реального времени» узнал у Светланы Барсуковой, гендиректора агрохолдинга, принадлежащего Ильшату Фардиеву, откуда такие пессимистические сроки окупаемости и не собирается ли «Агросила» после постройки мегафермы закрыть купленные в 2014—2015 годах советские комплексы.

Канадская технология, пластиковые «иглу» — как «Агросила» спасает советское наследство

Перед церемонией запуска строительства новой мегафермы в Азнакаево журналистов специально ознакомили с теми советскими фермами, которые достались районам Татарстана — в данном случае Заинскому — в наследство и которые в 2014—2015 годах были приобретены «Агросилой». В их числе «Дурт-мунча» и «Нива».

Построенный еще в 1970-х, в рамках создания пищевого пояса вокруг строящегося КАМАЗа и Набережных Челнов, молочно-товарный комплекс «Дурт-мунча» встретил нас мучительным мычанием коровы, которая на наших глазах отелилась и, спокойно встав, пошла по своим делам. Теленка, или нашего «крестника», как в шутку заметил заместитель гендиректора «Агросилы» по животноводству Аян Ибатуллин, проводивший экскурсию, через 15—20 минут мы увидели уже в специальном помещении для новорожденных, где их кормят молозивом по специальной программе и принудительно сушат. Затем они поступают в маленькие пластиковых домики «иглу», где находятся на протяжении месяца. Домиков, признался Ибатуллин, пока не хватает.

Затем месячные телята переводятся в групповые клетки. Уникальность в том, что на этом этапе уже нет помещений, объяснил замгендиректора — телята всегда на улице. Технология канадская, процент падежа нулевой. За первое полугодие уже от телок было надоено 4 тыс. литров молока. Комбикорма — собственного производства (в структуре «Агросилы-Груп» есть комбикормовый завод).

Вчера в Азнакаевском районе «Агросила Групп» запустила строительство мегафермы «Агросила Азнакай» стоимостью более 1 млрд рублей

Ибатуллин беспокоится о домиках для телят: «иглу» пока что не проверены в условиях низких температур, и в компании надеются, что зимой они не полопаются. Летом же телята «тусуются» в своеобразных яслях по пятеро-шестеро с зелеными, желтыми или красными бирками в ушах, как и коровы («светофор» — в зависимости от породистости).

На попытку выжать все из двух заинских советских ферм вложили больше 250 млн рублей

— Уникальный комплекс, прямо скажем, — советское наследие! — комментировал постройки полувековой давности замгендиректора по животноводству АО «Агросила». — В 2014 году приобрели, попытались выжать все, что могли. Было рассчитано на привязное содержание 800 коров, сделали беспривязное на 850. В течение пяти лет пытаемся что-то сделать по тем строительным нормам, которые были еще в Советском Союзе. Содержим 790 дойных коров. Прежние, советские нормы, не позволяли нам производить больше молока. Именно в связи с этим было принято решение строить новый комплекс, на закладке которого мы сегодня будем присутствовать. И вы сможете сравнить.

На попытку «выжать из советского комплекса все, что можно» компания с 2014 года потратила порядка 10 млн рублей. Еще больше, 250 млн рублей, «Агросила» израсходовала на реконструкцию молочной фермы «Нива», оставшейся со времен советского хозяйства. И разница, конечно, сразу бросалась в глаза — особенно чистота фермы, в сравнении с «Дурт-мунча». По словам Ибатуллина, от прежней МТФ здесь фактически остались только стены и опоры, вся начинка, оборудование, родильное и другие отделения — новые. «Нива» рассчитана на 800 дойных коров (сейчас их — 715).

Всего же в «Агросиле» — 12,6 тыс. голов дойных коров и 34 тыс. голов КРС в целом, банк земли составляет 350 тыс. га, кормовых — порядка 30 тыс. га. Отметим, что если в прошлом году объем производства молока составил 60 тыс. тонн (около 40 тыс. тонн было переработано), то в этом компания намерена нарастить его до 67 тыс. тонн.

Коровы были, две штуки — с изяществом выполненные из сена

«Коровы пока из сена»: новая ферма будет давать 14 тысяч тонн молока в год

Коровы и телята «Дурт-мунча» и «Нивы» после экскурсии провожали нас любопытствующими взглядами. На пустыре же в Азнакаевском районе на территории Сухояшского сельского поселения никаких коров и телят пока нет. Встречали нас здесь главы сельских поселений района, руководители местных агропредприятий и фермерских хозяйств, работники «Агросилы» и выстроенная в ряд, готовая заработать, сельхозтехника. Впрочем, коровы были, две штуки — с изяществом выполненные из сена.

Комплекса пока тоже нет, вместо него трехмерный макет. Сроки строительства — с августа 2019-го по ноябрь 2020 года, запуск инновационного животноводческого комплекса «Агрофирма Азнакай» планируется в 2021 году. Производственная мощность — 14 тыс. тонн товарного молка в год. Всего будет два коровника, каждый на 1 000 голов дойного стада (плюс еще 400 коров сухостойных), не считая вспомогательных помещений: доильно-молочный блок, родильное отделение, санпропускник, навес для телят и т. д. (каждому — отдельное помещение).

В настоящий момент в «Агрофирме Азнакай» более 6 тыс. голов КРС (из них — 2,2 тыс. коров), молока производится до 12,2 тыс. тонн в год. Кроме того, местная пашня в 38,5 тыс. гектаров дает 25,9 тыс. тонн зерна и 20 тыс. т подсолнечника. Годовой оборот составляет почти 1 млрд рублей, за полгода 2019 года выручка выросла на 5,6%, до 553,9 млн рублей. Численность работников — 609 человек. К слову, сам Азнакаевский район по надоям молока занимает на начало августа шестое место в РТ: надой в день — 147,5 тонны или 18,6 кг на одну корову.

Барсукова рассказала, что изначальный объем производства молока — 50 тонн в стуки — будет увеличен затем вдвое

Срок окупаемости проекта долгий — из-за «нестабильной ситуации на рынке молока»

Перед открытием комплекса — или мегафермы — гендиректор АО «Агросила» Светлана Барсукова рассказала корреспонденту «Реального времени», что новый комплекс под ключ обойдется компании в 1,126 млрд рублей. Из них большую часть, 856 млн рублей, выделил «Россельхозбанк», остальное — собственные средства. Мы поинтересовались, когда «Агросила» намерена их вернуть?

— Что касается срока окупаемости, мы посчитали пессимистический сценарий: у нас получилось порядка 10—15 лет. Вы знаете, что в настоящее время ситуация на рынке молока не является стабильной, достаточно часто меняются предпочтения в ходе реализации готовой продукции. Поэтому мы взяли пессимистический сценарий, — объяснила топ-менеджер.

Барсукова также рассказала, что изначальный объем производства молока — 50 тонн в стуки — будет увеличен затем вдвое (с увеличением поголовья стада до 4 тыс. коров).



На наш вопрос, будет ли «Агросила» после строительства нового комплекса (а в планах еще один такой же) закрывать старые советские фермы типа «Дурт-мунча» и «Нива», Светлана Барсукова ответила, что подобную работу в холдинге проводят планомерно уже 3 года:

— Мы закрываем маржинально-убыточные фермы, плюс ведем активную работу по обновлению нашего стада. Поскольку необходимо понимать, что надои молока должны перешагивать порог окупаемости и возмещать те денежные средства, которые мы тратим на содержание коров. Часть ферм, безусловно, будет закрываться, но часть останется работать. У нас есть также планы по развитию телочного поголовья, по развитию эмбрионального направления, — сообщила Барсукова.

Минниханов, Ахметов и глава района Марсель Шайдуллин быстрым шагом подошли к небольшим развернутым павильончикам местных агрофирм и, наконец, приблизились к модели комплекса

В инвестпрограмму животноводства, помимо новой фермы, вложат еще 100 миллионов

Пока ждали президента РТ Рустама Минниханова и министра сельского хозяйства Марата Ахметова, начался дождь. Многие спешно развернули зонты — однако аккурат в момент подлета президентского вертолета дождь как по волшебству прекратился. Машина села тоже в чистом поле, в нескольких сотнях метров от собравшихся. Оттуда Минниханов, Ахметов и глава района Марсель Шайдуллин быстрым шагом подошли к небольшим развернутым павильончикам местных агрофирм, осмотрели продукцию, полюбовались на татарских бабушек, пекущих оладьи, и, наконец, приблизились к модели комплекса.

Здесь Барсукова рассказала Минниханову о том, каких коров будут содержать в новом комплексе и зачем «Агросиле» инновационное производство. Отметим, что в настоящее время «Агросила» работает в новой концепции животноводства. Как заявляют в самом холдинге, прежде всего за счет концентрации поголовья и повышения продуктивности при одновременном снижении затрат. На различные этапы реализации этой программы за последние 2 года было направлено 128 млн рублей. Среди внедренных инноваций, по словам работников компании, использование сексированного генетического материала, внедрение новейших схем синхронизации половой охоты коров и программы управления процессом кормления Dairy Feeder.

Модернизации в 2019 году подвергнутся в основном молочные комплексы с привязным содержанием и комплекс по откорму крупного рогатого скота «Поручиково» в Заинском районе. Инвестиционная программа по животноводству (не считая строительства «Азнакая») на 2019 составляет 99,5 млн рублей, в том числе 35,5 млн рублей уйдет на технику, 31,7 млн — инвестиции в технологичное оборудование и 32,3 млн — на оборудование, повышающее комфорт для животных.

Рустам Минниханов услышанным и увиденным, кажется, остался доволен — на наш вопрос о том, будет ли Татарстан поддерживать подобные проекты и как, президент РТ заявил, что «поддерживал и будет поддерживать»

Как «Агросила» «подарила» Марселю Шайдуллину дополнительные надои для района

Рустам Минниханов услышанным и увиденным, кажется, остался доволен — на наш вопрос о том, будет ли Татарстан поддерживать подобные проекты и как, президент РТ заявил, что «поддерживал и будет поддерживать»: «Республика поддерживает — оборудованием, тогда как федералы — деньгами». А на церемонии закладки первого камня молочной мегафермы добавил, что уже сегодня Татарстан занимает в России первую позицию по производству молока, которую «надо сохранить»:

— Сделать это можно, если будем и дальше развиваться. АО «Агросила» — компания, которая работает по самым современным стандартам, она является неким лидером и зачинщиком таких новых решений и по зерновым работам, и по животноводству. То, что холдинг будет заниматься такими большими проектами не только по мясу, но и по молоку, звучит очень привлекательно, — похвалил он Фардиева и Барсукову и предложил построить следующую мегаферму в соседнем Сарманово.

Барсукова это предложение не прокомментировала, но в ответ поблагодарила Минниханова за то, что он «не раз называл молочное животноводство стратегическим, приоритетным направлением», и рассказала, что сегодня в «Агросиле» также ведется активная работа по селекции поголовья КРС, и в ходе реализации проекта мегафермы холдинг будет использовать только собственных коров.

Наконец, Шайдуллин, которому привалила такая удача — проект «Агросилы» не только даст новые рабочие места, но и увеличит надои молока — уже начал делить «шкуру медведя», заметив, что сейчас Азнакаево дает Татарстану почти 150 тонн молока в сутки, а с вводом фермы будет надаивать и все 200, «чего в истории Азнакаевского района не было!».