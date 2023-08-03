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В Татарстане намолотили первый миллион тонн зерна

13:57, 03.08.2023
В Татарстане намолотили первый миллион тонн зерна
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане собранный урожай зерновых достиг 1 млн тонн. Об этом сообщил раис республики Рустам Минниханов.

— Сегодня в республике намолотили первый миллион зерна! — написал он в своем личном telegram-канале.

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана, средняя урожайность зерновых составляет 28,4 ц/га. Обмолочено к сегодняшнему дню свыше 371 тыс. га засеянных земель.

Первым по урожайности идет Тетюшский район Татарстана, где средняя урожайность зерновых культур составляет 43,8 ц/га. В списке лидеров также Кайбицкий, Дрожжановский, Камско-Устьинский, Зеленодольский и Спасский районы.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По проценту убранных площадей лидируют Аксубаевский, Алькеевский, Заинский, Новошешминский районы республики.

Напомним, в Татарстане действует режим чрезвычайной ситуации, введенный 3 июля в целях предотвращения угрозы продовольственной безопасности, возникшей из-за заморозков, суховеев и засухи. Он продлится до особого распоряжения.

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Татьяна Демина
ПромышленностьАгропромОбществоВласть Татарстан Тетюшский муниципальный район ТатарстанаМинистерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана

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