В Татарстане запустили проект по поддержке фермеров «Агростартап» с бюджетом в 37 млрд рублей

В Татарстане запустили проект по поддержке фермеров «Агростартап» с бюджетом в 37 млрд рублей. Старт проекту накануне дали председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Ахметов.

Проект направлен на развитие сельхозкооперации и поддержку фермерских хозяйств. Из общего бюджета проекта 16,7 млрд. рублей направят на поддержку крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ), оставшиеся 18 млрд. рублей — на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов (СПОК). В этом году по данной программе выделят 418 млн. рублей, из которых 205млн. рублей смогут получить КФХ., сообщает пресс-служба ТРО ВПП «Единая Россия».

Ожидается, что число крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших проекты развития своих КФХ с помощью государственной поддержки, в 2024 году составит 518 единиц, а в текущем году — 60. Кроме того, количество созданных рабочих мест за шесть лет должно составить не менее 1036.

Максимальный размер гранта не превышает 3 млн рублей, а грант на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является КФХ, — 4 млн рублей.