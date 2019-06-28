«Молоко из Татарстана идет в Москву, перерабатывается, а потом возвращается — можете объяснить?!»

Как глава Россельхознадзора помог Татарстану сберечь миллионы тонн зерна и посетовал на оборот нелегальной продукции

На выездной коллегии Россельхознадзора в Казани накануне говорили об успешном опыте Татарстана в области внедрения информационной системы «Меркурий» и других достижениях республики. В целом же по стране регионам еще предстоит налаживать работу в области электронной ветеринарной сертификации. Глава ведомства Сергей Данкверт указал и на другие проблемы, в частности, на то, что нелегальный оборот пищевой продукции в России достиг 1 триллиона рублей, но выслушать все замечания не удалось. По мере выявления неприглядных фактов в работе производителей и поставщиков во ФГИС «Меркурий» прессу попросили покинуть зал. Подробнее — в материале «Реального времени».

Когда молчание — знак неблагополучия



Перед началом выездной коллегии Россельхознадзора глава ведомства Сергей Данкверт рассказал журналистам о важности превентивных мер по защите животноводческой продукции от заражения опасными болезнями и похвалил Татарстан, который вошел в число пилотных регионов проекта «Меркурий», за то, что в республике не замалчивают проблемы такого рода и не пытаются скрывать негативные факты.

Он также сообщил, что сейчас в российском Минсельхозе обсуждаются планы по разработке общероссийской программы по искоренению заболевания лейкозом у коров и акцентировал внимание на стратегической ошибке, которую региональные чиновники допускают, стремясь во что бы то ни стало вывести свою продукцию на международный рынок:

— Регионы скрывают заболеваемость… А мы не видим реальной ситуации, в отдельных регионах говорят, что три случая в год, а их может быть 50. Потому что сами себя проверяют, и не хотят ветеринарные врачи говорить правды людям. Мы хотим быть экспортерами, но одновременно мы не хотим говорить правду по эпизоотической ситуации. В электронной системе, если ты обозначил заболевание, значит, куда-то не отправишь продукцию. И регионы из экономического эгоизма начинают понимать, что не надо показывать. А мы говорим, что нужно показывать и нужно бороться! — подчеркнул Данкверт.

Обмен орденами и «медалями»

— Я с орденом, которым наградил президент, не удивляйтесь, — указал на сияющий новизной знак Сергей Данкверт, поднимаясь на трибуну, чтобы открыть заседание коллегии. — Не могу его снять, потому что это — знак уважения татарского народа.

В приветственном слове работу республики похвалил и замминистра российского Минсельхоза Максим Увайдов. Фото vrntimes.ru

Не удержался и от комплимента в адрес республики: «В Татарстане ветеринарным вопросам уделяют большое внимание!» Следом в приветственном слове работу республики похвалил и замминистра российского Минсельхоза Максим Увайдов.

Глава татарстанского Минсельхоза поблагодарил главу Россельхознадора за то, что привез дождь в Татарстан: «Сергей Алексеевич, вы миллионы тонн зерна нам помогли сохранить!» Кратко доложил об успехах республики на сельскохозяйственной ниве и раздал почетные грамоты и звания ветеранам своего ведомства.

Более подробно о достижениях республики рассказал руководитель Главного управления ветеринарии Кабмина РТ Алмаз Хисамутдинов. Он также добавил, что только на мониторинговые исследования свиноводческой и птицеводческой продукции в Татарстане в этом году потратят 15 млн рублей.

А еще Хисамутдинов рассказал о татарстанском ноу-хау: по всей России имеются сложности с оформлением ветеринарно-санитарных документов на мелкие — иногда до килограмма — партии мяса, закупаемого на рынках ресторанами и кафе, но только в Татарстане додумались, как следует работать с этой «мелочью»:

— Мы открыли на рынках несколько точек с упаковкой и маркировкой, представители ресторанов выбирают любой кусок, который им нравится, далее он упаковывается, после чего мы можем оформлять на него сопроводительные документы.

По завершении его выступления Сергей Данкверт заметил, что московские рестораторы категорически не идут на диалог с его ведомством, даже когда их зовут, и предложил повсеместно распространить опыт Татарстана в этой области.

Хисамутдинов рассказал о татарстанском ноу-хау: по всей России имеются сложности с оформлением ветеринарно-санитарных документов на мелкие — иногда до килограмма — партии мяса, закупаемого на рынках ресторанами и кафе, но только в Татарстане додумались, как следует работать с этой «мелочью». Фото tatarstan.ru

Проблема на триллион

Представляя очередного докладчика — своего заместителя Николая Власова, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт то ли в шутку, то ли всерьез пожурил его за внешний вид: «Чувствуется, что вы готовились все это время, потому что обычно люди стараются к коллегии подстричься, помыться, привести себя в порядок, а вы не успели…»

— Да, — только и выдохнул растерянно Власов.

— Когда мы это начинали все, я не думал, конечно, что создание системы (ФГИС «Меркурий», — прим. ред.) будет настолько по-разному воспринято. С одной стороны, люди понимают, что нужно жить по-новому и нужно жить в электронных системах… С другой стороны, наши коллеги из других ведомств, с которыми мы должны обмениваться [данными], например, коллеги из Роспотребнадзора… У нас все читаемое, все машинопередаваемое, а у них дозированное. Переложить из их машины в нашу машину можно только вручную, — посетовал Данкверт.

Глава ведомства заметил, что с введением 1 июля электронной сертификации на масло, сыр и консервы, «мы с вами увидим, как перемещается масло»:

— Никто до сих пор реально не может объяснить, каким образом перемещаются продукты! А когда с 1 ноября мы все будем сертифицировать готовую продукцию «молоко», мы с вами увидим, как молоко из Татарстана идет в Москву на крупные предприятия, там перерабатывается, а потом назад возвращается… Кто-нибудь сможет это объяснить? Никто! А каким образом объяснить те затраты, которые вложены в производство, а где минимизация и снижение цены, в том числе — за готовую продукцию?! Я проследил: баранина из Молдавии превратилась потом в сыровяленную в Челябинске, но при этом из Молдавии попала в Великий Новгород, из Новгорода в Москву, уехала в Ставрополь, вернулась в Москву, оттуда снова в Ставрополь и потом поехала на сыровяление в Челябинск, и везде она полежала! Вы мне скажите, что за всем этим стоит? А за всем этим, я так полагаю, скрыта легализация продукции. Я считаю, что нелегально привезли из неблагополучного региона, а этого нельзя показать. А потом килограмм этой баранины, извините, сколько стоит?! Каким образом может быть дешевая продукция в магазине, если такие затраты?!

— Свыше триллиона рублей в год составляет обращение нелегальной продукции в стране! — подкрепил фактом слова Данкверта Власов.

Глава ведомства пообещал, что с введением 1 июля электронной сертификации на масло, сыр и консервы, «мы с вами увидим, как перемещается масло». Фото Антона Журавлева

Хитрости легализации

Замруководителя Россельхознадзора заговорил о том, что сейчас внедрение электронной ветеринарной сертификации сельхозпродукции находится на той стадии, когда «действия должны быть направлены на улучшение качества работы», поскольку «в России все это делается впервые». Власов указал, что в Московской области за один месяц было выдано свыше 21 миллиона электронных сертификатов, тогда как в Чукотском автономном округе — всего 1 309. Он потребовал анализировать, «что куда входило, что выходило» и понять, какие нарушения являются наиболее опасными.

Николай Власов также обратил внимание на распространенность таких нацеленных на сокрытие нелегального происхождения продукции приемов, как включение в сертификат сразу огромных партий продукции — до миллиарда тонн. Или когда транспортное средство успевает в течение 15—20 минут съездить в Москву или Ростов:

— Были случаи, когда из Приморского края в Москву товар приезжал (по документам) за полчаса!..

Он дал понять, что все это обычно делается с целью легализации продукции.

— Сливочное масло измеряют в литрах, молоко в килограммах и так далее… — сыпал примерами выступающий.

Но как только докладчик стал приводить конкретные цифры и называть конкретные регионы, где электронная сертификация буксует, представителей СМИ попросили покинуть зал. Дальше коллегия продолжалась в закрытом режиме.