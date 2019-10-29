Марат Зяббаров: «Объединившись, можно снизить затраты и меньше зависеть от колебаний рынка»
Глава Минсельхоза РТ призвал фермеров работать сообща, напомнив про грантовую поддержку кооперативов до 70 млн рублей
Как объединение поможет фермерам стать сильнее и успешнее на рынке. Что думает о своей «мнимой скорой отставке» глава Ассоциации крестьянских подворий. И каким объемом валовой сельхозпродукции Татарстан обязан семейным фермам, личным подворьям и другим малым формам хозяйствования. Об этом и не только разговор с фермерами вел новоиспеченный глава Минсельхоза республики Марат Зяббаров. Подробности — в материале «Реального времени».
«Не уходит он никуда, так и работает»
Расширенное заседание совета и президиума Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребительских кооперативов Татарстана стало первым для нового министра сельского хозяйства республики Марата Зяббарова. Напомним, он получил должность буквально месяц назад. Последние 2 года Зяббаров руководил Буинским районом, а до этого 4 года трудился заместителем экс-главы Минсельхоза Марата Ахметова.
— Я бы хотел, чтобы вы поприветствовали Марата Азатовича, потому что он первый раз в лице министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана проводит это заседание, — открыл встречу председатель Ассоциации фермеров Камияр Байтемиров.
Позднее в ходе совещания Байтемиров еще возвращался к вопросу кадровых перестановок, но на сей раз комментируя слухи о собственной отставке. Информацию в СМИ об уходе с должности на пенсию он назвал «уткой или просто чьим-то мнением», а господин Зяббаров добавил: «Короче, не уходит он никуда, так и работает».
«Только объединившись, можно снизить затраты»
— Из года в год растет доля малых форм в животноводстве, птицеводстве, растениеводстве. За 9 месяцев рост производства в животноводстве в малых формах хозяйствования увеличился на 27%. Производим более 50% валовой сельскохозяйственной продукции, индекс роста у крестьянско-фермерских хозяйств составил 113%. Это говорит о том, что фермеры занимают достойное место в производстве сельскохозяйственной продукции в РТ, — выступил перед участниками заседания Камияр Байтемиров.
Спикер добавил, что меры господдержки позволяют фермерам развиваться и наращивать объемы производства продукции. Так, в 2019 году грантовую поддержку получило 124 начинающих фермера на общую сумму 250 млн рублей, на развитие 46 семейных животноводческих ферм выделено 350 млн рублей, а 26 сельхозкооперативов получили 375 млн рублей.
— За последние два десятилетия статус малых форм хозяйствования серьезно вырос, во многом благодаря развитию фермерских хозяйств, которые ежегодно прирастают на 15—20 процентов в объемах валовой продукции, — сменил Байтемирова министр сельского хозяйства РТ. — Если в 1999 году фермеры произвели сельхозпродукции на 179 млн рублей или менее процента от общей «валовки», то в 2018 году на 19 млрд рублей или 8 процентов республиканского объема. А в целом доля малых форм выросла с 47 до 52 процентов.
По словам Марата Зяббарова, одной из ключевых задач сейчас является усиление работы по организации сбыта продукции населению и развитию кооперативов.
— Только объединившись, можно стать сильнее, снизить затраты, меньше зависеть от ценовых колебаний рынка, — уверен министр.
Также спикер добавил, что для кооперативов предусмотрена поддержка с грантом до 70 млн рублей, а с 2015 года гранты на развитие получили 43 таких кооператива на сумму 827 млн рублей.
«Новые технологии требуют новых вложений»
В рамках заседания председатели сельхозкооперативов из нескольких районов Татарстана поделились своим опытом ведения бизнеса, а также озвучили в присутствии министра ряд проблем, с которыми им пришлось столкнуться: речь шла о доступе к услугам ветеринарной службы, топливе, ценообразовании и выделении земель. Новый министр не стал отвечать развернуто на все вопросы, но заверил присутствующих в том, что все они будут взяты в работу.
Также круг непростых вопросов озвучил председатель Ассоциации фермеров Камияр Байтемиров. В частности, он обратился к Марату Зяббарову с напоминанием о том, что «новые технологии требуют новых вложений».
— Проходящие выставки на Днях поля показывают рост качества технологичности представляемых экспонатов, соответственно, идет рост цен несоизмеримый с доходностью сельхозтоваропроизводителей. Поэтому, Марат Азатович, обращаемся к вам о необходимости пересмотреть доведение субсидий на привлечение техники и оборудования как по сумме, так и по времени, установив квоту для МФХ, а на перспективные направления развития — другие суммы субсидий, — выступил глава Ассоциации фермеров. — Также могу предположить, что ожидаются перемены по доведению несвязанной поддержки. Конечно, надо подойти дифференцированно, надо смотреть каждого, почему и каким образом эту поддержку фермерские хозяйства не могут получить. Просто деньги-то выделены.
Министр сельского хозяйства сразу же отреагировал на последнее заявление Байтемирова: «А почему не получили? Не довели информацию или что? Надо в этом разобраться».
Также под конец заседания участникам напомнили о Маркетинговом центре РТ и агрегаторе «Биржевая площадка», которые на безвозмездной основе предоставляют возможность местным предпринимателям найти поставщика или заказчика. Министр лично рекомендовал фермерам их внимательно изучить.
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