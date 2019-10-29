Марат Зяббаров: «Объединившись, можно снизить затраты и меньше зависеть от колебаний рынка»

Глава Минсельхоза РТ призвал фермеров работать сообща, напомнив про грантовую поддержку кооперативов до 70 млн рублей

Фото: Ринат Назметдинов

Как объединение поможет фермерам стать сильнее и успешнее на рынке. Что думает о своей «мнимой скорой отставке» глава Ассоциации крестьянских подворий. И каким объемом валовой сельхозпродукции Татарстан обязан семейным фермам, личным подворьям и другим малым формам хозяйствования. Об этом и не только разговор с фермерами вел новоиспеченный глава Минсельхоза республики Марат Зяббаров. Подробности — в материале «Реального времени».

«Не уходит он никуда, так и работает»

Расширенное заседание совета и президиума Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребительских кооперативов Татарстана стало первым для нового министра сельского хозяйства республики Марата Зяббарова. Напомним, он получил должность буквально месяц назад. Последние 2 года Зяббаров руководил Буинским районом, а до этого 4 года трудился заместителем экс-главы Минсельхоза Марата Ахметова.

— Я бы хотел, чтобы вы поприветствовали Марата Азатовича, потому что он первый раз в лице министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана проводит это заседание, — открыл встречу председатель Ассоциации фермеров Камияр Байтемиров.

Позднее в ходе совещания Байтемиров еще возвращался к вопросу кадровых перестановок, но на сей раз комментируя слухи о собственной отставке. Информацию в СМИ об уходе с должности на пенсию он назвал «уткой или просто чьим-то мнением», а господин Зяббаров добавил: «Короче, не уходит он никуда, так и работает».

Спикер добавил, что меры господдержки позволяют фермерам развиваться и наращивать объемы производства продукции

«Только объединившись, можно снизить затраты»

— Из года в год растет доля малых форм в животноводстве, птицеводстве, растениеводстве. За 9 месяцев рост производства в животноводстве в малых формах хозяйствования увеличился на 27%. Производим более 50% валовой сельскохозяйственной продукции, индекс роста у крестьянско-фермерских хозяйств составил 113%. Это говорит о том, что фермеры занимают достойное место в производстве сельскохозяйственной продукции в РТ, — выступил перед участниками заседания Камияр Байтемиров.

Спикер добавил, что меры господдержки позволяют фермерам развиваться и наращивать объемы производства продукции. Так, в 2019 году грантовую поддержку получило 124 начинающих фермера на общую сумму 250 млн рублей, на развитие 46 семейных животноводческих ферм выделено 350 млн рублей, а 26 сельхозкооперативов получили 375 млн рублей.

— За последние два десятилетия статус малых форм хозяйствования серьезно вырос, во многом благодаря развитию фермерских хозяйств, которые ежегодно прирастают на 15—20 процентов в объемах валовой продукции, — сменил Байтемирова министр сельского хозяйства РТ. — Если в 1999 году фермеры произвели сельхозпродукции на 179 млн рублей или менее процента от общей «валовки», то в 2018 году на 19 млрд рублей или 8 процентов республиканского объема. А в целом доля малых форм выросла с 47 до 52 процентов.

По словам Марата Зяббарова, одной из ключевых задач сейчас является усиление работы по организации сбыта продукции населению и развитию кооперативов.

— Только объединившись, можно стать сильнее, снизить затраты, меньше зависеть от ценовых колебаний рынка, — уверен министр.

Также спикер добавил, что для кооперативов предусмотрена поддержка с грантом до 70 млн рублей, а с 2015 года гранты на развитие получили 43 таких кооператива на сумму 827 млн рублей.

Под конец заседания участникам напомнили о Маркетинговом центре РТ и агрегаторе «Биржевая площадка», которые на безвозмездной основе предоставляют возможность местным предпринимателям найти поставщика или заказчика

«Новые технологии требуют новых вложений»

В рамках заседания председатели сельхозкооперативов из нескольких районов Татарстана поделились своим опытом ведения бизнеса, а также озвучили в присутствии министра ряд проблем, с которыми им пришлось столкнуться: речь шла о доступе к услугам ветеринарной службы, топливе, ценообразовании и выделении земель. Новый министр не стал отвечать развернуто на все вопросы, но заверил присутствующих в том, что все они будут взяты в работу.

Также круг непростых вопросов озвучил председатель Ассоциации фермеров Камияр Байтемиров. В частности, он обратился к Марату Зяббарову с напоминанием о том, что «новые технологии требуют новых вложений».

— Проходящие выставки на Днях поля показывают рост качества технологичности представляемых экспонатов, соответственно, идет рост цен несоизмеримый с доходностью сельхозтоваропроизводителей. Поэтому, Марат Азатович, обращаемся к вам о необходимости пересмотреть доведение субсидий на привлечение техники и оборудования как по сумме, так и по времени, установив квоту для МФХ, а на перспективные направления развития — другие суммы субсидий, — выступил глава Ассоциации фермеров. — Также могу предположить, что ожидаются перемены по доведению несвязанной поддержки. Конечно, надо подойти дифференцированно, надо смотреть каждого, почему и каким образом эту поддержку фермерские хозяйства не могут получить. Просто деньги-то выделены.

Министр сельского хозяйства сразу же отреагировал на последнее заявление Байтемирова: «А почему не получили? Не довели информацию или что? Надо в этом разобраться».

Также под конец заседания участникам напомнили о Маркетинговом центре РТ и агрегаторе «Биржевая площадка», которые на безвозмездной основе предоставляют возможность местным предпринимателям найти поставщика или заказчика. Министр лично рекомендовал фермерам их внимательно изучить.

1 / 20 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов