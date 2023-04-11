На весенние полевые работы в Татарстане потратят 37,3 миллиарда рублей

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

В 2023 году в Татарстане на весенние полевые работы выделят чуть более 37 миллиардов рублей. Такую цифру озвучил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.



— Для успешного и качественного проведения весенних полевых работ в текущем году года будет израсходовано 37,3 миллиарда рублей оборотных средств. Это удобрения, семена, спецзащита растений, топливо, запчасти и прочие затраты, такие как зарплата, налоги, — рассказал он.

На удобрения из указанной суммы направят 14,3 млрд рублей, на семена — 3,4 млрд рублей, а на средства защиты растений — 5,4 млрд рублей. На горюче-смазочные материалы и запчасти для техники выделят 6,5 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Посевная площадь в Татарстане в этом году сохранится на уровне прошлых лет — 2,7 млн га. К работам уже приступили 26 районов республики, первыми — Нурлатский, Азнакаевский, Актанышский, Заинский и Черемшанский. Посеяно 24,3 тысячи га яровых зерновых культур, или 1,3% от плана.

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Татьяна Демина