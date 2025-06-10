СНТ Верхнего Услона годами не могут попасть в программу строительства дорог

В республике закончился сбор заявок на прокладку подъездных путей к садовым товариществам

Фото: Реальное время

Татарстанские садоводы жалуются на недоступность программы ремонта подъездных дорог к садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам, которая реализуется в республике с 2017 года. Сначала разразился скандал вокруг пересмотра результатов отбора кандидатов на стройку подъездных путей в Лаишевском, Пестречинском и Верхнеуслонском районах, когда выяснилось, что средства программы использовали на дороги, ведущие не к СНТ, а к базам отдыха. Сейчас проблемой бездорожья озадачены собственники участков в СНТ «Прогресс», куда после дождя можно добраться только на вездеходе. «Реальное время» изучило масштабы реализации программы, принципы отбора кандидатов и перспективы мелких садовых товариществ на получение новых дорог.

«Невыездные» садоводы из «Прогресса»

В «Реальное время» обратились садоводы из СНТ «Прогресс», расположенного в Верхнеуслонском районе. Пожаловались, что за последние 30 лет состояние подъездных путей товарищества, расположенного вблизи ульяновской трассы, не только не улучшилось, а, напротив, «дошло до ручки».

— Дачники, пожилые люди, среди которых есть вдова ветерана Великой Отечественной войны, после дождя оказываются в ловушке, — рассказали садоводы. — Две дороги к СНТ идут через поля и в паводок, после ливней представляют собой глиняное месиво. Раз в два года дороги к нашему СНТ перепахивают собственники местных сельхозугодий, и дачникам приходится накатывать их заново. Через эти же поля ездят самосвалы — возят щебень, который добывают рядом, в карьере, но ни у кого и мысли не возникло потратить хоть сколько-то щебенки на дорогу. А в госпрограмму по прокладке дорог садоводы СНТ «Прогресс» стремятся, но никак не могут попасть уже несколько лет.

Жители подчеркивают, что информации о том, какими нормами и принципами руководствуются в исполкоме, отбирая СНТ для прокладки дорог, в открытом доступе не имеется.

Две дороги к СНТ «Прогресс» идут через поля и в паводок и после ливней представляют собой глиняное месиво. Реальное время / realnoevremya.ru

Председатель СНТ «Прогресс» Александр Борисов подтвердил «Реальному времени», что нормальной дороги к садоводству нет — есть, как выражаются водители, «направления» — две одинаково плохие грунтовки, проложенные самими дачниками. И добавил, что здешние плодородные почвы и впрямь не годятся, чтобы ездить по ним в сырую погоду: легковые машины буксуют и застревают в колее намертво, штурмовать ее без внедорожника с полным приводом нечего и пытаться.

— Жителям соседних Гребеней, где тоже много дачников, повезло, им недавно сделали дорогу, а у нас ее не было и нет, — говорит он. — Нам не везет, я еще в 2018 году обращался в исполком района по поводу включения нашего СНТ в программу строительства подъездных дорог, но мне сказали, что заявления от садоводств, где меньше 200 участков, даже не рассматриваются, а у нас их чуть меньше. В районе огромная очередь на участие в этой программе, здесь больше 80 СНТ, а дорогу в 2025 году будут делать только к одному — СНТ «Взлет-7» рядом с Ташевкой. На следующий год, сказали, еще два СНТ войдут в программу. Это когда нам, получается, дорогу ждать, если работы ведутся такими темпами, по одному-два СНТ в год, — через 40 лет?

Александр Борисов уточнил, что в 2025 году дорогу к СНТ «Взлет-7» протяженностью 3,3 км построят самую простую и дешевую — не асфальтированную, а из щебня. То есть такую, которая вскоре уже будет требовать ремонта, а через несколько лет рискует вновь превратиться в «направление».

Как поделят 300 млн рублей на дороги

Строительство дорог к СНТ в Татарстане финансируется в рамках республиканской госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». Средства на прокладку подъездных путей к СНТ выделяет республиканский Минтранс.

— Заявки на строительство дорог к СНТ формируют в районах республики, а в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия создана рабочая группа, которая и производит окончательный отбор участников программы, — сообщили «Реальному времени» в Минтрансе РТ.

Заодно уточнили, что на 2024 год республиканский Кабмин утвердил финансирование по этой статье в объеме 300 млн рублей. На 2025 год выделена такая же сумма.

В республиканском Минтрансе уточнили, что на 2024 год республиканский Кабмин утвердил финансирование строительства подъездных путей к СНТ в объеме 300 млн рублей. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Реальное время» также обратилось в исполком Верхнеуслонского района с запросом о ходе строительства дорог к СНТ, количестве построенных и планируемых подъездных путей и причинах, по которым местные власти не обнародуют принципы отбора претендентов на участие в республиканской программе. Ответ будет опубликован по получении.

В плане 2025 года — 27 СНТ

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Татарстана «Реальному времени» сообщили, что с 2017 года из республиканского бюджета на капитальный ремонт подъездных путей до границ СНТ ежегодно выделяется 300 млн рублей. На эти средства отремонтировано в общей сложности 148,4 км дорог.

— В текущем году планируется отремонтировать 9 километров подъездных дорог к 27 СНТ в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамском, Тукаевском, Зеленодольском, Высокогорском, Пестречинском и Верхнеуслонском районах, — уточнили в Минсельхозпроде. — Приоритетом при выполнении капитального ремонта подъездных дорог обладают садоводческие товарищества с наибольшим количеством садовых участков.

В текущем году планируется отремонтировать 9 километров подъездных дорог к 27 татарстанским СНТ. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также в министерстве рассказали, что перечень СНТ для проведения капитального ремонта подъездных дорог до их границ формируется на основании заявок органов местного самоуправления. Заявки рассматриваются межведомственной рабочей группой согласно установленным критериям отбора планируемых к ремонту подъездных дорог к СНТ:

последовательное ранжирование количества садовых или огородных участков и количества зарегистрированных прав собственности на садовые или огородные участки от большего к наименьшему;

включение подъездных дорог в перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения с присвоением идентификационных номеров;

идентификационные номера подъездных дорог должны быть включены в федеральную государственную информационную систему «Система контроля дорожных фондов»;

наличие действующего маршрута общественного транспорта до СНТ;

отсутствие у СНТ неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации;

СНТ не должны быть включены в иные программы по капитальному ремонту подъездных дорог в текущем и плановом годах;

однократное участие СНТ в данной программе;

СНТ должны быть зарегистрированы до 2019 года.

— Чтобы принять участие в данной программе, председателю СНТ или уполномоченному лицу необходимо обратиться в исполнительный комитет муниципального района (образования) Республики Татарстан с заявлением о включении в перечень для проведения капитального ремонта подъездной дороги до границ СНТ, — подчеркнули в министерстве тот факт, что без заявления от садоводов вопрос строительства дороги рассматриваться не будет.

В приоритете — большие СНТ и «правильные» заявки

— Желающих принять участие в программе строительства подъездных путей к СНТ в республике очень много, говорит председатель Союза садоводов Татарстана Илья Слесарский. — Но в среднем ежегодно на каждый район выделяются средства для строительства дорог к двум СНТ — это мало. В Казани ситуация немного лучше, но также средств недостаточно.

Однако он подчеркнул, что и садоводы проявляют недостаточную настойчивость — зачастую, особенно пожилые председатели СНТ, требуют строительства дорог, жалуются на их отсутствие, но не оформляют правильно заявки на участие в программе. Такие садовые товарищества упускают шанс побыстрее получить дорогу.

— От председателя требуется присвоить идентификационный номер дороге, поставить ее на учет в СКДФ (Систему контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов) через отдел архитектуры района, а потом написать заявление о включении ее в ремонт подъездных дорог с приложением необходимых документов, карты-схемы. То есть это должна быть не тропинка условная, проложенная по полям, а действительно дорога! Отбор СНТ на участие в программе осуществляют отделы архитектуры в районах, а мы помогаем председателям правильно оформлять документы. Пусть приходят в Союз садоводов, мы все объясним, поможем оформить заявку, встать в эту условную очередь на строительство подъездных путей!

«Это должна быть не тропинка условная, проложенная по полям, а действительно дорога!». Реальное время / realnoevremya.ru

Слесарский подчеркнул, что критерии отбора работают, а важнейшим является, действительно, количество участков в товариществе, то есть будущих пользователей дороги, и в приоритете будут СНТ, в которых состоят, условно говоря, 500, а не 50 садоводов. Но, подав грамотно оформленную заявку, товарищества встают в очередь на будущие годы, а для тех, кто заявку не подал, «отсчет времени» не пойдет, они всегда будут последними в этом условном «листе ожидания»:

— Понимание этого должно быть! Того, кто уже подал документы, исполком не может просто так взять и отбросить в конец. До 1 июня собирали заявки на строительство подъездных путей в 2026 году, и те, кто не войдет по итогам отбора в программу будущего года, получат больше шансов на участие в ней в 2027-м.

Кто «кроил» реестр?

300 млн рублей — более чем скромная сумма для строительства дорог к татарстанским садоводствам. «Реальное время» писало, что в 2022 году только один подъезд к СНТ «Гидростроитель-1» обошелся более чем в 66,2 млн рублей. Неудивительно, что ремонт и возведение подъездных путей идут медленными темпами. К тому же у районов нет стимулов бороться за хорошие дороги для садоводов — скорее, наоборот, ведь их надо ставить на баланс и впоследствии содержать и ремонтировать за счет местных бюджетов.

300 млн рублей — более чем скромная сумма для строительства дорог к татарстанским садоводствам. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Нехватка средств порождает нездоровую конкуренцию. В 2022 году наше издание разбиралось в скандальной истории, когда по программе строительства подъездных путей должны были сделать щебеночные дороги к ряду СНТ в Лаишевском, Пестречинском и Верхнеуслонском районах, но утвержденный комиссией реестр перекроили. Вместо СНТ «Аэропорт» в документе появилось ДНТ «Державино», вместо СНТ «Ромашка» — СНТ «Рассвет», а в Верхнеуслонском районе вместо пяти СНТ — всего два, которые ранее дорогами обеспечивать в этом году не планировалось.

В том же году общественники из ОНФ выяснили, что за счет бюджета республики в 2021 году проводится ремонт дорог не до СНТ, а до потребительских кооперативов — баз отдыха «Фотон» и «Проран».