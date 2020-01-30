Ретейлеры пояснили, почему отказывают производителям: «Копайтесь в себестоимости!»

Как местной продукции попасть на полки торговых сетей и исключить харам под видом халяль, обсуждали в Минсельхозпроде Татарстана

Фото: Ринат Назметдинов

В Казани в очередной раз подняли проблему продвижения местной продукции в торговых сетях, встреча прошла в Минсельхозпроде республики. Ретейлеры пожаловались на отсутствие предложений от татарстанских поставщиков, а те — на сложности с попаданием на полки магазинов. Чем могут помочь гастрономические фестивали и институт дистрибьюторов, почему местным поставщикам больше не надо ехать в Краснодар, а фермерам нужно объединиться — в репортаже «Реального времени».

Производителям Татарстана есть что предложить

В Татарстане доля торговых сетей в объемах продуктовых продаж составляет 37,3%. По этому показателю республика занимает 13-е место в Поволжье и 36-е — по России. При этом, как отметил заместитель премьер-министра — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров, процент местной продукции на полках федеральных ретейлеров — минимальный. Хотя татарстанским производителям есть что предложить: из года в год увеличивается объем производства готовой продукции. Так, на 74,1% выросло производство говядины, на 47,1% — рыбы, 31,5% — круп, 33% — сливочного масла, 21% — кисломолочных продуктов, 12,4% — творога, 11% — свинины, 10,5% — молока, 9,7% — кондитерских изделий, привел статистику первый замминистра Минсельхозпрода РТ Наиль Залаков.

Справедливости ради нужно отметить, что в последние годы крупные сети стали охотнее сотрудничать с местными компаниями: доля локальных брендов в «молочке» составляет 30%, а в скоропортящейся продукции (молочной и хлебобулочной) доходит до 80%. Это связано и с упрощением логистики, и с высокой популярностью у покупателей татарстанских товаров, считает замминистра промышленности и торговли Герман Лернер:

— Крупнейшая торговая сеть «Магнит» работает порядка со 120 поставщиками республики. Объем поставок местных производителей в 2019 году составил около 10 млрд рублей, за пределы республики — более 12 млрд рублей. Компания X5Retail групп («Пятерочка», «Карусель», «Перекресток») работает порядка с 90 поставщиками республики, реализуется около 1,5 тыс. наименований товаров татарстанских производителей. Общий оборот в 2019 году составил порядка 6 млрд рублей, за пределами республики — около 4 млрд рублей.

Решение проблемы, по мнению Лернера, — в объединении фермерских хозяйств для совместной реализации продукции в тех же сетевых магазинах

Причину того, что местные товары слабо представлены в ассортименте федеральных сетей, Лернер видит в небольших объемах выпуска продукции и неэффективности сбытовой политики. Решение проблемы, по его мнению, — в объединении фермерских хозяйств для совместной реализации продукции в тех же сетевых магазинах. В качестве положительного примера он привел фермерские уголки, организованные в магазинах «Магнит».

Размер имеет значение

Взгляд с другой «стороны прилавка» представил руководитель направления по работе с государственными органами X5Retail групп Тимур Баймуллин. Он отметил, что местные товары увеличивают трафик, поэтому компания заинтересована в привлечении региональных брендов. Однако не все производители готовы к строгим правилам захода в сеть. А это: обязательный производственный аудит, проверка на соблюдение норм СанПина, строгое соблюдение объемов и регулярности поставок, особые требования к штрих-кодированию и упаковке, проверка службой безопасности компании и т. д.

Баймуллин отметил, что в Татарстане есть все предпосылки для того, чтобы работать с местными производителями, так как X5Retail групп открыла здесь два больших распределительных центра, откуда продукция доставляется в близлежащие регионы. «Короткое логистическое плечо уже дает преимущество татарстанским товарам», — заметил представитель X5Retail групп.

Тут же из зала руководитель отдела продаж компании «ВАМИН» Михаил Семенов спросил, почему их продукция не может попасть на полки магазинов сети. «Мы стоим везде, только у вас нет. Нам говорят — «нет квот», — пожаловался он.

Баймуллин парировал: «Значит, вопрос в цене. Копайтесь в своей себестоимости!» Он пояснил: несмотря на то, что полки тех же «Пятерочек» ограничены в количестве предлагаемого ассортимента, особенно в формате «магазин у дома», если производитель имеет раскрученный бренд и готов поставлять большие объемы по лояльным входным ценам, то такое предложение не останется без внимания.

Баймуллин отметил, что в Татарстане есть все предпосылки для того, чтобы работать с местными производителями, так как X5Retail групп открыла здесь два больших распределительных центра, откуда продукция доставляется в близлежащие регионы

Евгений Абрамов из потребительского кооператива «Нижнекамский» спросил, обращает ли компания на качество товаров, или цена является решающим аргументом, особенно в такой категории, как овощи?

Как выяснилось, для сетевиков закупки фруктов-овощей — это больная тема. Здесь один производитель должен обеспечить нужную калибровку товара (особенно это касается картофеля) и большой объем поставок, так как мелкие партии — это лишние проблемы на входном контроле и в части оформления документов.

«Но завозят товар в не очень хорошем качестве и по калибровке вопросы возникают. И начинаются штрафные санкции. Но штрафы нам не нужны, мы на этом не зарабатываем, нам главное — качество товара», — отметил представитель X5Retail групп.

Командировка в Краснодар отменяется

Как выяснилось, другие торговые сети тоже открыты для сотрудничества с местными товаропроизводителями. Представитель питерской компании «Лента» заявила о том, что компания собирается открыть в Татарстане шестой магазин сети и пожаловалась на то, что перед ней стоит задача найти региональных поставщиков, а от них не поступает предложений.

«К сожалению, на нас никто не выходит. Наоборот, мы хотели бы получить списки местных производителей. На нашем сайте есть раздел для поставщиков, мы рассматриваем предложения в течение двух недель и у нас нет платных промоакций, они все бесплатные», — заявила дивизион-менеджер компании.

Министр Зяббаров тут же пообещал состыковать ее с гендиректором совхоза «Майский», который никак не может попасть на прилавки «Ленты». «Мы тоже хотим работать с «Майским», — откликнулась представитель сети «Магнит» Анна Киселева.

Министр Зяббаров тут же пообещал состыковать ее с гендиректором совхоза «Майский», который никак не может попасть на прилавки «Ленты»

Она отметила, что в компанию-владельца бренда — ООО «Тандер» — пришла новая команда, которая тоже открыта для новых коммерческих предложений, которые можно сделать через сайт. «Раньше все решения принимались в Краснодаре, а сейчас все вопросы решаются в Казани. Не нужно никуда ехать», — подчеркнула Киселева.

Недостаток информированности и взаимодействия — это тоже одна из проблем местных производителей. Как выяснилось, в казанском агропарке предоставляют услуги по предпродажной подготовке овощей и их упаковке. «Мы можем все тщательно помыть, откалибровать. У нас для этого есть специальное оборудование. В Татарстане всего две таких точки», — объявил гендиректор АО «Агропромышленный парк «Казань» Олег Власов.

А производители-то и не знали, заметили участники встречи.

Когда посредник — это благо

Руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Алена Белоглазова заявила, что производителям нужно прежде всего делать свою продукцию узнаваемой. «Мы должны быть ориентированы на потребителя, а не на сети. Если потребитель захочет покупать нашу продукцию, он сам будет спрашивать в магазинах: а где этот товар? Вопрос маркетинга — это большая задача», — подчеркнула она.

По ее мнению, для раскрутки товаропроизводителей подходят различные гастрономические фестивали и прочие публичные мероприятия, в которых она агитировала коллег участвовать, даже если выгода на первый взгляд не очевидна. «Но так о вас узнают люди», — заметила Белоглазова.

Спикер согласилась, что «узкими» местами для региональных производителей являются упаковка и документация на товар. Фермерские хозяйства не в состоянии конкурировать с крупными предприятиями и единственный выход — объединяться. «Если мы будем не каждый поодиночке, а как общность — это будет совсем другое дело», — заявила она.

Также представитель молочной отрасли отметила, что фермерам для выхода в сети необходим посредник в виде дистрибьютора, который возьмет на себя раскрутку бренда, упаковку продуктов, документооборот.

«Вопросы по дистрибуции и организации фестивалей актуальны, давайте их отработаем», — согласился с выступающей министр Зяббаров.

Ирек Зиганшин после продолжительного экскурса в историю предмета, заявил, что торговые сети неохотно берут такую продукцию, а если и допускают ее к продаже, то неправильно хранят

Харам под видом халяль

Председатель комитета по стандарту «Халяль» при ДУМ РТ Ирек Зиганшин после продолжительного экскурса в историю предмета, заявил, что торговые сети неохотно берут такую продукцию, а если и допускают ее к продаже, то неправильно хранят. Он рассказал, что был свидетелем того, как бабушка в магазине хотела купить курицу. А в морозильнике эта халяльная курица лежала рядом со свининой, которая считается у мусульман «харамом» — запрещенной едой.

«Сеть потеряла не только 150 рублей, но и покупателя… Для практикующих мусульман это важно, иначе их молитва не принимается Богом в течение 40 дней», — пояснил Зиганшин.

Он отметил, что зачастую производители маскируют свои товары под халяльные, что вводит в заблуждение покупателей. Обычно на их упаковке размещены изображения мечети, мусульманских религиозных символов, арабской вязи, но произведены они не по необходимым стандартам. Глава комитета ДУМ РТ предложил свою помощь сетевикам для того, чтобы выделить в магазинах отдельные полки для продукции, сделанной по канонам ислама. А всем, кто занимается выпуском такой еды, напомнил наказ президента РТ Рустама Минниханова о необходимости выхода на внешние рынки. «Но это большая работа!» — подчеркнул Зиганшин.

Тему продолжил председатель Ассоциации фермеров и крестьянских подворий Татарстана Камияр Байтемиров. «Видел в сети яйца халяль. Как могут яйца быть халяль? Халяль — это не только забой, но и кормление, уход за животными. Должно быть прописано и строго соблюдаться все… Мы готовы над этим работать», — отметил он.

Байтемиров поднял еще одну важную тему. Это задержка оплаты за поставленные товары, которая весьма ощутима для небольших хозяйств. «Торговые сети должны взять на себя обязательства рассчитываться в срок», — заявил глава ассоциации.

Еще одним его пожеланием было наладить тесное сотрудничество фермеров с агропромпарком, который должен стать центром реализации фермерской продукции.

1 / 23 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов