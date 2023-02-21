У елабужского сельского депутата отбирают грант на развитие молочной фермы
Грант на ферму с годовым объемом не менее 520 тонн молока
Минсельхоз Татарстана расторг договор о предоставлении гранта главе КФХ из Елабужского района Айрату Закирову. Почти 5 лет назад предприниматель и депутат Лекаревского сельского поселения получил из бюджета республики 3,6 млн рублей на развитие семейной животноводческой фермы. Грант был выделен в рамках отраслевой программы развития фермерских хозяйств на 2017—2020 годы.
На заседании суда фермер просил отказать министерству в иске. По условиям договора от 23 мая 2018 года, ему выделили грант для молочной фермы на 100 коров. В течение 5 лет фермер должен был подавать в министерство отчеты о достижении показателей результативности, вести сельхоздеятельность, создать и сохранять не менее трех постоянных рабочих мест, нарастить поголовье и обеспечить годовой объем производства не менее 520 тонн молока.
Все средства Закиров получил в полном объеме, однако так и не представил документов, подтверждающих целевое использование гранта, указали в министерстве и в июле прошлого года направили главе КФХ претензию о возврате денег и расторжении договора. Неисполнение требования стало поводом для подачи иска.
Обязательства не исполнили
Суд установил, что допсоглашением стороны увеличили срок использования гранта до 23 мая 2021 года. Кроме того, Закирову уменьшили количество голов коров со 100 до 50. Однако и сниженный показатель не был достигнут, фермер сообщил, что у него лишь 38 голов коров без учета крупного рогатого скота. По объемам молока план также не выполнен, как и по трудоустройству не менее трех сотрудников. Трудовой договор был составлен лишь с одним работником — Ю.Е. Плотниковым.
Закиров в суде заявил, что ферма находится на стадии строительства, оборудование не подключено, и пообещал, что необходимые показатели будут достигнуты в ближайшем будущем. Суд, тем не менее, решил, что предприниматель не исполнил свои обязательства по договору, счел требования Минсельхоза о расторжении соглашения и возврате гранта обоснованными и удовлетворил иск.
«Реальное время» уже рассказывало о схожих судебных процессах с сельхозпроизводителями республики. Комментируя проблему нашему изданию, эксперты высказывали мнения о том, что вместо того, чтобы отнимать гранты у не справившихся аграриев, надо изменить условия программы.
Другой недавно лишившийся гранта татарстанский фермер — глава КФХ Наиль Сайфуллин из села Чита Пестречинского района. Суд обязал его вернуть Минсельхозу РТ 3 млн рублей. На эти деньги предприниматель обещал построить птицеферму на 15 тысяч бройлеров и продавать не менее 60 тонн мяса. Однако, как показала выездная проверка министерства, за 3 года здание птичника Сайфуллин так не достроил, на территории хозяйства у него два заброшенных недостроя, а сам фермер птицеводством не занимается. Поэтому суд и в этом случае удовлетворил иск.
В минувшем году татарстанским фермерам в рамках проекта «Агростартап» выдали гранты на 158,9 млн рублей. Из 94 заявок, поданных с начала года, гранты одобрили 64 аграриям. Суммы, которые они получили, варьируются от 1,5 до 4 млн рублей.
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