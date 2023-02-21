У елабужского сельского депутата отбирают грант на развитие молочной фермы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Грант на ферму с годовым объемом не менее 520 тонн молока

Минсельхоз Татарстана расторг договор о предоставлении гранта главе КФХ из Елабужского района Айрату Закирову. Почти 5 лет назад предприниматель и депутат Лекаревского сельского поселения получил из бюджета республики 3,6 млн рублей на развитие семейной животноводческой фермы. Грант был выделен в рамках отраслевой программы развития фермерских хозяйств на 2017—2020 годы.

На заседании суда фермер просил отказать министерству в иске. По условиям договора от 23 мая 2018 года, ему выделили грант для молочной фермы на 100 коров. В течение 5 лет фермер должен был подавать в министерство отчеты о достижении показателей результативности, вести сельхоздеятельность, создать и сохранять не менее трех постоянных рабочих мест, нарастить поголовье и обеспечить годовой объем производства не менее 520 тонн молока.

Все средства Закиров получил в полном объеме, однако так и не представил документов, подтверждающих целевое использование гранта, указали в министерстве и в июле прошлого года направили главе КФХ претензию о возврате денег и расторжении договора. Неисполнение требования стало поводом для подачи иска.

Фото: realnoevremya.ru

Обязательства не исполнили

Суд установил, что допсоглашением стороны увеличили срок использования гранта до 23 мая 2021 года. Кроме того, Закирову уменьшили количество голов коров со 100 до 50. Однако и сниженный показатель не был достигнут, фермер сообщил, что у него лишь 38 голов коров без учета крупного рогатого скота. По объемам молока план также не выполнен, как и по трудоустройству не менее трех сотрудников. Трудовой договор был составлен лишь с одним работником — Ю.Е. Плотниковым.

Закиров в суде заявил, что ферма находится на стадии строительства, оборудование не подключено, и пообещал, что необходимые показатели будут достигнуты в ближайшем будущем. Суд, тем не менее, решил, что предприниматель не исполнил свои обязательства по договору, счел требования Минсельхоза о расторжении соглашения и возврате гранта обоснованными и удовлетворил иск.

«Реальное время» уже рассказывало о схожих судебных процессах с сельхозпроизводителями республики. Комментируя проблему нашему изданию, эксперты высказывали мнения о том, что вместо того, чтобы отнимать гранты у не справившихся аграриев, надо изменить условия программы.

Фото: agrovesti.net

Другой недавно лишившийся гранта татарстанский фермер — глава КФХ Наиль Сайфуллин из села Чита Пестречинского района. Суд обязал его вернуть Минсельхозу РТ 3 млн рублей. На эти деньги предприниматель обещал построить птицеферму на 15 тысяч бройлеров и продавать не менее 60 тонн мяса. Однако, как показала выездная проверка министерства, за 3 года здание птичника Сайфуллин так не достроил, на территории хозяйства у него два заброшенных недостроя, а сам фермер птицеводством не занимается. Поэтому суд и в этом случае удовлетворил иск.

В минувшем году татарстанским фермерам в рамках проекта «Агростартап» выдали гранты на 158,9 млн рублей. Из 94 заявок, поданных с начала года, гранты одобрили 64 аграриям. Суммы, которые они получили, варьируются от 1,5 до 4 млн рублей.

Мария Иванова