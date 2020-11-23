«Есть «эчпочмак», нет конкретики»: Татарстан заявился на «Вкусы России» без главного блюда

Фото: Олег Тихонов

Мед, торты и два чак-чака

Татарстан подал 22 заявки на первый национальный конкурс «Вкусы России», объявленный федеральным Минсельхозом. Каждая заявка представляет собой конкретный продукт от конкретного производителя, расположенного на территории республики. Всего же на участие в конкурсе претендовало более сотни производителей из Татарстана, рассказал сегодня журналистам первый замглавы Минсельхозпрода республики Наиль Залаков.

Республику на конкурсе представляют в числе прочих:

торт «Вечерняя Казань» (производитель АО «БКК» — название, возможно, отсылает к одноименной газете, но в описании этого не упоминается);

две марки чак-чака — производства Лаишевского пищекомбината и Елабужского пищекомбината, правда, второй носит название «Казанский»;

талкыш калеве производства ГУП РТ «Национальная торговая марка»;

мед двух марок — «Татар балы» и «Кукмор балы» (оба производятся в Кукморе, но разными производителями);

зеленодольский катык от АО «ЗМК»;

сразу несколько блюд из птицы — утиный казылык (есть в конкурсе и казылык из конины), утка «Казанская», татарский вяленый гусь, вяленая по-татарски утиная грудка;

татарский чай от все той же «Национальной торговой марки»;

квасной напиток «Елабужский»;

лимонад «Агрызский».

Всего же на участие в конкурсе претендовало более сотни производителей из Татарстана, рассказал сегодня журналистам первый замглавы Минсельхозпрода республики Наиль Залаков. Фото tatar-inform.ru

В целом небольшие производители и крупные агропредприятия представлены в заявках примерно в равных долях. Всего же в конкурсе участвуют свыше 500 заявок, правда, до конца всероссийским назвать его тяжело — участвуют все же только 79 регионов. На минувшей неделе стартовал этап всенародного голосования на сайте конкурса, который продлится до 2 декабря, а победителя объявят 9 декабря. Каждый зашедший на сайт пользователь может отдать голоса за три разных продукта.

Еще на старте конкурса активно поддержать конкурс просил глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров. Пока поддержка татарстанским продуктам не помешает. На данный момент наиболее популярный у голосующих продукт из Татарстана занимает лишь 13-ю строчку — это мед «Татар балы» с почти 5 тысячами голосов. Его «земляк» — мед «Кукмор балы» получил около 4,6 тыс. голосов и обошел, например, осетинские пироги, тульский пряник и крымское вино. А дальше уже идут чак-чак «Лаишевский» и лимонад «Агрызский» лишь с 1,1 тысячи голосов.

Лидируют же на данный момент «Бурятские буузы» (блюдо наподобие мантов), «Вода Верхневолжья» (Тверская область) и еще один представитель этой области — «Тверские баранки». У всех них более 10 тысяч голосов. К слову, есть на премии и «татарские» блюда не из Татарстана — например, пельмени «Татарские» из Оренбурга (2,6 тысячи голосов).

Cреди заявок от Татарстана нет, наверное, одного из самых узнаваемых элементов национальной кухни республики — эчпочмака. Нет и другой знаменитой татарской выпечки, бэлеша. Зато чак-чака — два. Фото Антона Журавлева

Где эчпочмаки?

Как можно заметить, среди заявок от Татарстана нет, наверное, одного из самых узнаваемых элементов национальной кухни республики — эчпочмака. Нет и другой знаменитой татарской выпечки, бэлеша. Зато чак-чака — два.

Причин тут несколько, объяснил Наиль Залаков. Во-первых, среди производителей эчпочмаков в Татарстане не смогли выбрать одного (меду или чак-чаку это не помешало). Кроме того, некоторые из производителей не успели вовремя и правильно оформить заявки.

— Мы действительно хотели как можно больше [отправить заявок], есть ведь много выпечки… Но по узнаваемости и конкретно по брендам… Мы все производим эчпочмаки, не получилось выделить одного какого-то производителя. Будем работать, это общая недоработка с нашей стороны...

Кроме того, Залаков отметил, что у эчпочмака нет единого бренда, остальные производители в своих заявках представляли не только бренд, но и вдобавок рассказали связанную с ним какую-либо (часто многовековую) историю.

— Основным критерием была именно история продукта, необходимо было его преподнести. У нас есть общее название «эчпочмак», но нет конкретики — эчпочмак «Казанский», эчпочмак «Мамадышский» и так далее, — добавил Залаков.

Александр Артемьев