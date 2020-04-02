«Мы не можем покинуть поля и фермы» — аграрии просят о помощи

Фермеры обратились к правительству Татарстана с просьбой снизить цены на ГСМ

Фото: Роман Хасаев

Как стало известно «Реальному времени», сельхозпроизводители обратились к правительству Татарстана с просьбой о поддержке на фоне кризиса. В письме аграрии предлагают снизить цены на ГСМ, ссылаясь на убытки из-за падения курса рубля и всеобщей самоизоляции. В создавшейся ситуации действующие льготы на горючее несущественны, пояснил руководитель Ассоциации фермеров и крестьянских подворий РТ Камияр Байтемиров: «Татарстан может принять у себя такое решение, мы же нефтяной край». Министр сельского хозяйства республики Марат Зяббаров поставил задачу — срочно завершить подготовку сельхозтехники, чтобы вывести ее в поля. Пока медики борются с распространением коронавируса, аграриям предстоит выдержать в непростых условиях битву за урожай и обеспечить продовольственную безопасность населения.



«Мы же не можем покинуть поля и фермы»

«Работа аграриев и фермеров не останавливается ни на один день. Все они сейчас трудятся на полях, фермах и перерабатывающих предприятиях республики и продолжат свою работу, несмотря на объявленные выходные», — доложил глава Минсельзхозпрода Татарстана Марат Зяббаров на совещании у российского министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева. Последний подчеркнул, как важно обеспечить бесперебойную работу отрасли и в то же время позаботиться о безопасности работников АПК в условиях пандемии коронавируса. Патрушев заявил о недопустимости невыплаты зарплаты на селе.

— Предприятия продолжают свою работу, мы же не можем покинуть поля и фермы. Сельхозпроизводители, наряду с теми людьми, которые блокируют коронавирус, также на страже безопасности людей, только продовольственной: они не допустят, чтобы наше население в последующие месяцы осталось без продукции. Есть пропуска для тех, кому нужно проезжать в город, кто везет товары. С этими документами возникали некоторые проблемы. С утра людям надо было доставлять продукцию в город, поэтому мне звонили, обращались за помощью. Во второй половине дня, по всей видимости, проблемы были решены — обращений почти не было, — рассказал «Реальному времени» председатель Ассоциации фермеров, крестьянских подворий (ЛПК и СХПК) РТ Камияр Байтемиров.

Марат Ахметов: «Минсельхоз внимательно следит за ценами для населения. Никаких опасений ситуация не вызывает». Фото Олега Тихонова

Закрылись базы с запчастями



Зампредседателя Госсовета РТ, экс-министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов пояснил нашему изданию, что на ярмарках и агрорынках, которые теперь не работают, реализуется лишь небольшая часть общего объема сельхозпроизводства республики:



— У всех производителей каналы реализации уже отработаны. А ярмарки — это социальный проект, который обеспечивает население продуктами по низким ценам. Показатели производства сельхозсектора в этом году даже незначительно выше прошлогодних, в том числе и по животноводству. В продовольственных магазинах никаких проблем нет. Минсельхоз внимательно следит за ценами для населения. Никаких опасений ситуация не вызывает.



Камияр Байтемиров сообщил, что из-за закрытия сельхозрынков «в определенной мере страдает экономика аграрного сектора, как и в целом страдают все люди от пандемии. Закрылись практически все магазины промтоваров и базы, где продаются запчасти для тракторов, сеялок, культиваторов. Что же будет с предприятиями, которые их не закупили? В чем-то будут потери, кто-то не выйдет в поле вовремя. Но календарь еще позволяет пережить эту неделю и найти выход из ситуации.

В создавшейся ситуации с учетом падения курса рубля действующие льготы на ГСМ для аграриев не существенны, отметил собеседник издания: «Может быть, лучше эти средства сельхозпроизводителям на руки отдать?». 30 марта в Ассоциацию фермеров и крестьянских подворий РТ пришло письмо из Кабинета министров РТ, в котором попросили подать свои предложения о мерах стабилизации, которые необходимы аграрному сектору.



— Мы в своем ответе указали: в связи с тем, что цены на нефть упали и что сельхозтоваропроизводители несут определенные убытки, цены на ГСМ необходимо снизить на 25—30 процентов. Это возместит и потери, которые связаны с чрезвычайной ситуацией по коронавирусу. Обращение направили в Минсельхоз и Минэкономики республики. Татарстан может принять у себя такое решение, мы же нефтяной край. Такая мера выгодна и государству. Нужно не ждать, а создавать предпосылки внутреннего потребления. Мы не просим ГСМ бесплатно, а предлагаем создать рынок внутри региона, — подчеркнул Байтемиров.

Камияр Байтемиров: «В связи с тем, что цены на нефть упали и что сельхозтоваропроизводители несут определенные убытки, цены на ГСМ необходимо снизить на 25—30 процентов. Это возместит и потери, которые связаны с чрезвычайной ситуацией по коронавирусу». Фото Рината Назметдинова

Он считает, что в нынешней ситуации нужна диктатура не рынка, а власти. У государства для этого есть разные методы: субсидирование, товарные запасы.

— Поживем — увидим, что будет с ценами — для этого существует государство и резервные фонды, которые регулируют рынок. Не думаю, что в этом сезоне мы меньше посеем и меньше уберем, чем в прошлом году — достаточно чтобы прокормить страну и создать резервы, — отметил Байтемиров.



«У нас уже была практика регулирования субсидирования стоимости муки»

По словам Дмитрия Патрушева во время заседания штаба по мониторингу ситуации с социально значимой сельхозпродукцией, для сохранения стабильности на продовольственном рынке нашей страны Минсельхоз России предусмотрел ряд дополнительных мер. В частности, разработан ограничительный механизм квотирования экспорта наиболее важных для рынка России зерновых культур — предусматривается квота в размере 7 млн тонн на срок с 1 апреля по 30 июня текущего года. Кроме того, ведомство начало подготовку к проведению товарных интервенций в объеме 1 млн тонн. Данные меры гарантируют необходимый объем зерна на пищевые и кормовые цели, позволят снизить цены на зерно, а также не допустят скачка потребительских цен на продовольственные товары.

Марат Ахметов замечает, что для данного времени года цены на зерно сельхозтоваропроизводителей достаточно высокие. Предпосылок для удорожания хлеба он тоже не видит. «Если даже какие-то возникнут вопросы, у нас уже была практика регулирования субсидирования стоимости муки, которая идет на выпечку хлебов».

— Сельское хозяйство отвечает за продовольственную безопасность. На то есть правительство, которое умеет эти вопросы решать стратегически. Страна имеет огромные объемы добычи нефти. При разумном регулировании взаимоотношений между отраслями добычи, переработки нефти и поставки ее продуктов внутри страны, какого-либо опасения по отношению к удорожанию стоимости бензина и дизтоплива я не вижу. При падении мировых цен (внутри страны может они и не такие низкие) компенсировать какие-либо убытки или неполученные доходы от экспорта нефти за счет внутренних цен, за счет удорожания стоимости этих услуг для населения, думаю, правительство не станет.



Как сообщил глава Минсельхоза, в посевной кампании будут задействованы 11 тыс. тракторов, 6 тыс. сеялок, более 5 тысяч культиваторов и 680 посевных комплексов. Фото tatarstan.ru

К концу недели вся техника должна быть на старте

По информации Минсельхозпрода РТ, за минувшие выходные к весенне-полевым работам приступили все районы республики. На сегодняшний день по республике озимые культуры подкормлены на площади 210 тыс. га из 487 тыс. га, многолетние — 86 тыс. га из 484 тыс. га. «Сегодняшнее раннее начало подкормки позволяет более рационально распределить нагрузку на агрегаты и рабочий персонал хозяйств», — отметил Марат Зяббаров. Аграрии Высокогорского, Дрожжановского и Зеленодольского районов уже приступили к боронованию многолетних трав и зяби.

С понедельника в республике началась итоговая приемка готовности всего комплекса машин, участвующих в полевых работах. Как сообщил глава Минсельхоза, в посевной кампании будут задействованы 11 тыс. тракторов, 6 тыс. сеялок, более 5 тысяч культиваторов и 680 посевных комплексов. Он поставил задачу всем муниципалитетам завершить подготовку к весеннему севу до конца текущей недели: «С 30 марта по 3 апреля будет проведена комиссионная приемка всей техники». По словам Зяббарова, при рациональной организации труда сев завершится в двухнедельный срок:



— За осенне-зимний период восстановлено 27 тысяч единиц сельхозмашин. Для подготовки техники на весенне-полевые работы приобретено запчастей на 1,6 млрд рублей — это 80 процентов от необходимой суммы.



По информации министра, только половину от требуемого приобрели хозяйства Агрызского, Альметьевского, Апастовского, Зеленодольского, Мензелинского и Верхнеуслонского районов. В общей сложности к началу недели техника к новому сезону была готова на 95%. В 16 районах полностью готовы посевные комплексы, в остальных необходимо восстановить еще 50 посевных комплексов по две и более единиц. «Срыв сроков ремонта приводит к позднему началу полевых работ — теряем влагу и, как следствие, урожай», — предостерег глава Минсельхоза РТ.



По словам Зяббарова, при рациональной организации труда сев завершится в двухнедельный срок. Фото Романа Хасаева

Почва накопила влагу с осени, но спешить ранней весной не стоит

Ранее Марат Зяббаров, касаясь прогнозов урожая, привел статистику, увязывая ее с началом полевых работ за последние 30 лет. Самыми урожайными были 1997 и 2008 годы. В 1997 году к посеву приступили поздно, 24 апреля (валовой сбор — 6,2 млн тонн), в 2008 году — раньше среднемноголетнего, 7 апреля (6,3 млн тонн).

— Говорить о видах на урожай еще рано. Что будет с погодными условиями — пока непонятно, все выходят из зимней спячки. Сев еще не начинался, — прокомментировал текущую ситуацию «Реальному времени» генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.

Посещая районы Татарстана, зампредседателя комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахир Хадеев успел осмотреть поля.

— С такой ранней весной мы опережаем привычное начало сезона дней на десять. К началу апреля приблизились без катаклизмов, природа мягко вошла в весенний процесс, без резких перепадов, — рассказал Хадеев.

— Весна пришла чуть пораньше, снег сошел. Некоторые районы приступили к закрытию влаги, на многолетних травах полным ходом идет подкормка, — сообщил Марат Ахметов.

Работающие непосредственно на земле с уверенностью отмечают, что малоснежная зима не станет причиной нехватки влаги для будущего урожая. Благодаря влажной осени запасы воды в почве приличные.

«С такой ранней весной мы опережаем привычное начало сезона дней на десять. К началу апреля приблизились без катаклизмов, природа мягко вошла в весенний процесс, без резких перепадов», — рассказал Тахир Хадеев. Фото gossov.tatarstan.ru

Главный агроном Управления сельского хозяйства и продовольствия в Арском районе Раиль Шакирзянов строит оптимистичные планы на урожай:

— Влаги в почве достаточно еще с осени. Я смотрел прогнозы: и с осадками, думаю, будет все нормально, и с температурой. Сформировавшийся влаговетровой слой уже обещает хороший урожай. Просто сейчас аграриям надо оперативно работать, «ушами не хлопать», все вовремя сделать: и отсеяться, и провести агротехнологические мероприятия, и тогда будет все нормально в этом году.

Арский район имеет самые большие площади в республике под картофель. Главный агроном дает хороший прогноз и по нему. «Нужно только его посадить, внести удобрения. Проблем, чтобы был неурожай картофеля — не вижу», — говорит он.

Главный агроном ООО «Логос» Айзат Зарипов из Рыбно-Слободского района не торопится определять объемы урожая на новый сезон, опасаясь майских заморозков:

— Весна в этом году ранняя: посеем сейчас кукурузу, а она заморозков боится. От того, что рано начинаешь полевые работы — тоже, бывает, нет толка, все нужно делать вовремя.

Минимум снега теплой зимой — на пользу озимым

Аграрии отмечают, что погодные аномалии, которые преследовали страну всю зиму и начало весны, пока не сказались на посевах. По словам Дмитрия Рылько, «с озимыми все хорошо, несмотря на малоснежную зиму, они не погибли».



— Озимые хорошо перезимовали не пострадали. Этой мягкой зимой и снежный покров был умеренным. Весна идет ровная и благоприятная. По озимым уже в какой-то степени можно успокоить себя, ранняя подкормка прошла — удобрений накоплено больше, чем в прошлом году. Это значит, что как страховая культура озимые обещают среднегодовой урожай, практически без потерь, — заметил Марат Ахметов.

Ведущий научный сотрудник Татарского НИИ сельского хозяйства, кандидат сельхознаук Ирина Фадеева рассказала нашему изданию:

— В холода растения должны слабо дышать и мало тратить сахаров. Теоретически после такой мягкой зимы они должны быть истощены, так как было тепло, озимые расходовали питательные вещества. И чем выше снег, тем теплее под ним озимым. В таких условиях бывает и выпревание под снегом. Но в этом году и снега было мало, поэтому все-таки растения неплохо сохранились. Республика большая, и в разных районах условия зимовки могли сильно отличаться. Там, где почва промерзла — это очень хорошо — растения слабо дышали.

По мнению депутата Хадеева, несмотря на своеобразную погоду последних месяцев, почти 500 тыс. гектаров посевов чувствуют себя удовлетворительно. «Сахара позволяют завершить полностью зимовку и начать вегетацию. Потери могут составить, наверное, от 5 до 10 процентов, что специалисты считают нормой».



Начальник отдела развития отраслей земледелия Минсельхозпрода РТ Ирек Садыков подтвердил «Реальному времени», что состояние озимых хорошее:

— 20 процентов содержания сахаров — на текущий период неплохая цифра. Ведем ежедневный мониторинг. Гибель растений незначительная. Потери на сегодняшний день прогнозируем на уровне не более 5—7 процентов. Никакой трагедии нет.

— Я объездил несколько хозяйств — озимые в прекрасном состоянии. Те, кто соблюдал агротехнологии, сеял по чистым парам, по гороху — у них все хорошо, но те, кто сеял по ячменю или пшенице — у них в любой год прогноз будет плохим. Главное, чтобы после начала вегетации не вернулись серьезные холода. А так все прекрасно! — считает Раиль Шакирзянов.

Посевы боятся весенних заморозков

По мнению председателя Ассоциации фермеров, крестьянских подворий (ЛПК и СХПК) РТ Камияра Байтемирова, «ранняя весна в марте по погоде равнозначна второй декаде апреля. Но солнце еще мартовское, недостаточно греет землю и не дает полной активности, которая нужна озимым».

— Поля вскрылись от снега. У поздних посевов меньше шансов на выживание, потому что накопили малое количество сахаров. Когда расходуются питательные вещества и при этом возвращается мороз — это гарантированная гибель. В этом году она возможна до 15—20 процентов. У нас ведь республика расположена в разных климатических зонах, их погодные условия по-разному влияют на вегетацию растений. Северные районы могут больше пострадать, чем южные, — пояснил нашему изданию Камияр Байтемиров.

Морозы, если и повлияли на состояние озимых, то не так сильно, считает Фадеева. Фото Романа Хасаева

Впрочем Ирина Фадеева уверена, что пятиградусные морозы, которые были на прошлой неделе для озимых не опасны, если у них не началось отрастание.

— Если озимая пшеница начала вегетировать, то есть начали расти корневая система и листья, то минус 8 для нее — губительно. Вегетация начинается, когда среднесуточная температура превышает плюс 5 градусов — то есть при нулевых ночных температурах надо, чтобы на протяжении недели дневная составляла плюс 10, чтобы почва оттаяла. К прошлой неделе такие условия еще не наблюдались. Так что морозы, если и повлияли на состояние озимых, то не так сильно.

Айзат Зарипов предполагает, что навредить может не только мартовский холод, «хотя озимые хорошие, они могут выйти, а потом ударят майские заморозки».

По словам Байтемирова, «борьба за урожай предполагает, что главнокомандующий армией всегда подсчитывает будущие потери. И они будут зависеть от действий сельхозтоваропроизводителей». Аграрии определяют, какие работы можно провести, чтобы сохранить озимые. Глава ассоциации считает, что правильные действия могут свести потери озимых к естественной убыли, до 10 процентов потери, но не более.

Сахар ждет кризис перепроизводства

Есть культуры, по которым неурожая Татарстану опасаться не стоит — напротив, необходимо продумать о сокращении производства. Речь идет о сахарной свекле. Управляющий партнер Bright consulting Мария Яшенкова обрисовала ситуацию:

— В прошлом году сахар вошел в ту же фазу, в которой несколькими годами ранее оказалось мясо кур, а именно — случился кризис перепроизводства. Для ориентира: средняя цена на сахар составляла 21,5 рублей за кг, что на 3 рубля меньше себестоимости, а иногда она опускалась до 18,5 рубля. То есть, фактически все производители сахара в этом году находились в минусе, так как продавали ниже себестоимости. Это произошло из-за того, что все сахарные заводы увеличивали мощности и поля посева сахарной свеклы до того момента, пока не уткнулись в ограниченные возможности внутреннего рынка.

Яшенкова пояснила, что производителей и поставщиков сахара ограничивает внутренний рынок, поскольку этот продукт не экспортируют. «На рынке есть крупные игроки типа «Росагро», имеющие огромные площади посевов, крупные производства в нескольких регионах, которые с точки зрения себестоимости производства — самые выгодные. Они к тому же получают субсидии от государства, и это позволяет им сознательно «выжигать» рынок, убивая мелких конкурентов, которые им мешают». Эксперт напомнила, что в этом году закрылся Нурлатский сахарный завод, который не имел возможности долго работать в таком минусе, аналогичные проблемы на Ульяновском сахарном заводе. Руководитель компании считает, что улучшений в ближайшее время не произойдет.

— Мой прогноз — низкая цена на сахар сохранится, в частности потому, что ни правительство РФ, ни правительство РТ, ни крупнейшие поставщики не собираются сбалансировать свои планы на производство и объем. Если вы посмотрите на план Заинского сахарного завода, то увидите, что предприятие заложило увеличение объема производства сахара. Не знаю, куда уж завод собирается его продавать! Но, может быть, случится чудо — закрытие Нурлатского завода как-то улучшит ситуацию для Заинского, но думаю, что это маловероятно. Я бы прогнозировала, что средняя цена сохранится в зоне нуля или легкого минуса по себестоимости, — утверждает Яшенкова.

Собеседница отметила, что даже нынешний ажиотаж в магазинах, когда люди активно раскупают сахар, не поможет выправить положение:

— Поскольку варенья они сейчас варить не будут, то скорость потребления рафинада будет такой же, как обычно. Соответственно, это вызовет ситуацию отложенного спроса. Сейчас мы увидим возможный скачок продаж, но потом — падение. Думаю, что где-то в июне будет «просадка» по сахару.