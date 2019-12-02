«Колоссальные потери несут наши фермеры от риска не продать»

В Казани в ряде магазинов запустили систему сбыта фермерской продукции «Туган як», в планах — подтянуть к проекту «Эдельвейс» и «Бахетле»

В Казани в тестовом режиме запущен социальный проект «Туган як» — сбытовая система для фермерских хозяйств Татарстана, которая позволяет мелким производителям напрямую доставлять свою продукцию в городские торговые точки и реализовывать ее под одноименным зонтичным брендом. Для того чтобы обеспечить стабильный спрос на фермерскую молочку, хлеб и колбасы у горожан, была введена программа лояльности и система предзаказа — с помощью именных карточек жители Казани могут получать скидки в 10% и закупаться у одного и того же фермера. Пока полноценно в проект вошла лишь одна казанская фермерская лавка в агропарке «Казань», а услугой воспользовались лишь порядка 200 человек. О достижениях и планах приучить казанцев к предзаказу продуктов с помощью «Эдельвейса» и «Бахетле» — в материале «Реального времени».

Минсельхоз: фермеры РТ в 2019-м произведут продукции на сумму 21 млрд рублей

Фермеры — уже состоявшаяся и уверенно растущая категория сельхозпроизводителей Татарстана, подчеркнул заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ по экономике и аграрным преобразованиям Ришат Хабипов, анонсируя презентацию проекта в ходе брифинга в ИА «Татар-информ». По примерным расчетам, индекс производства фермерских хозяйств в этом году достигнет 115—118%, фермеры произведут продукции на сумму 21 млрд рублей.

— Для нас всегда было проблематичным: как без посредников реализовать свою продукцию, и чтобы хотя бы на уровне 50—60% от цены реализованной продукции сумма возвращалась нашему фермеру. Да, наши фермеры научились выращивать сельхозпродукцию в больших объемах — хорошую, качественную, экологическую продукцию, но дойти до рынка, до магазина у них не хватает времени и мастерства, — подчеркнул Ришат Хабипов. — Сбытовая система «Туган як» может стать инструментом, который поможет нашим фермерам это сделать.

Фермеры — уже состоявшаяся и уверенно растущая категория сельхозпроизводителей Татарстана, подчеркнул заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ по экономике и аграрным преобразованиям Ришат Хабипов

Проект «Туган як» разработан недавно запущенным в республике Центром компетенций по развитию сельхозкооперации совместно с Минсельхозпродом РТ. Старт комплексной программы синхронизирующей сбытовую систему для фермеров из районов РТ и программу лояльности для покупателей крупных городов республики, был дан в конце августа на казанском гастрофесте «Вкусная Казань». С этого момента начался активный поиск фермеров и торговых точек, заинтересованных в реализации натурпродукта.

Проект «Туган як»: постоянный канал сбыта для фермера и скидки для городского покупателя

В качестве поставщиков в проект на сегодняшний день вошли порядка 50 фермерских хозяйств из пяти районов республики: производители молочной продукции из Новошешминского района РТ, сыровары из Нурлатского района РТ, мясники из Балтасинского района РТ, хлебопроизводители из Кукмора и лаишевские производители чая и меда. Их на районных сельхозярмарках отбирали специалисты Центра компетенций по развитию кооперации. Для того чтобы войти в систему, малому производителю достаточно заявиться и подтвердить качество своего товара.

Партнерами программы «Туган як» со стороны торговых точек стали пока только пять компаний: агропарк «Казань», магазин «Казанский Кучтэнэч» на Миславского, интернет-магазин «Станция «Плантация», лавка фермерских товаров «ФерЭко» и магазин «Живая деревня». Но в полноценном формате «Туган як» пока запущен лишь в «ФерЭко».

Для того чтобы войти в систему, малому производителю достаточно заявиться и подтвердить качество своего товара

Посетив фермерскую лавку, покупатели могут оформить именную карту лояльности, которая «привязывается» к номеру телефона. Она дает скидку в 3% на приобретаемую продукцию татарстанских производителей, зарегистрированных в системе «Туган як». Система скидок накопительная: при покупке от 7 тысяч рублей в месяц скидка составит 5%, от 10 тысяч рублей — 7%, от 15 тысяч — 10%. На сегодняшний день карты оформили около 200 казанцев.

В магазине есть каталог продукции, по которому покупатель может ознакомиться с полным ассортиментом программы «Туган як», выбрать интересующие позиции и оформить предзаказ на них, так, например, по два литра молока из Новошешминска будут доставляться в магазин конкретному покупателю дважды в неделю. Таким образом, проект дает фермерам четко спланированный гарантированный сбыт, а покупателям в городе — регулярное обеспечение натуральной продукцией по доступной цене.

— К сожалению, сегодня колоссальные потери несут наши производители от риска не продать. И здесь мы не можем найти виноватого: магазины тоже по-своему правы. Эту проблему мы решаем с помощью системы предзаказов и постоянных лояльных клиентов, — пояснил замдиректора Центра компетенций по развитию сельхозкооперации Ренат Мамаев.

По словам директора Центра компетенций по развитию сельхозкооперации Илнура Хабибуллина, к настоящему моменту уже достигнуто соглашение с двумя сетевыми компаниями республики

«Наша задача — дойти до сетевых магазинов, таких как «Эдельвейс», «Бахетле»

Пока охват у проекта, особенно в части торговых точек, небольшой, однако планы впечатляющие. По словам директора Центра компетенций по развитию сельхозкооперации Илнура Хабибуллина, к настоящему моменту уже достигнуто соглашение с двумя сетевыми компаниями республики. Распространить программу «Туган як» на более чем 100 торговых точек Казани центр планирует к концу января 2020 года.

— На сегодняшний день мы в тестовом режиме отрабатываем вопросы с «ФерЭко». Дальше будем решать вопросы с частными магазинами «у дома». Наша задача — дойти до сетевых магазинов, таких как «Эдельвейс», «Бахетле». С ними хотим двигаться дальше, — заявил Хабибуллин.

После заключения первых крупных соглашений, предположительно, до Нового года Центр компетенций по развитию сельхозкооперации опубликует полный адресник с координатами всех торговых точек, подключенных к системе «Туган як».

Также в настоящее время присоединиться к проекту могут только производители, имеющие возможность самостоятельно доставлять свою продукцию в торговые точки. Когда в систему «Туган як» будет набран необходимый объем фермеров, для производителей будет организована централизованная логистика, заверил Ренат Мамаев.