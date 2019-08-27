Отправка урожая в закрома обойдется Татарстану в 6,75 миллиарда

Прогноз Минсельхоза — с полей соберут 4,5 млн тонн зерна, а с учетом просушки каждая тонна обойдется республике в 1,5 тысячи рублей

Фото: Максим Платонов

Глава Минсельхоза Татарстана рассказал, как холодное и дождливое лето внесло свои коррективы в планы на урожай. Есть поля, с которых могли бы собрать на 15 центнеров с гектара больше, если бы погода позволила. Урожай вообще обещал быть небывалым, но из-за дождей аграрии рассчитывают на объемы в пределах от 4,5 до 5 млн тонн зерновых. Затраты на просушку и подготовку зерна достаточно велики, но объемы намолота превысят прошлогодние цифры. Об этом рассказал сегодня в ходе брифинга министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов. Подробности — в материале «Реального времени».

Дожди вогнали фермеров в расходы

— Поле, где урожайность 35 центнеров, — вроде бы там ничего не потеряно. А там урожайность уже на 5—8 центнеров ниже, — сетует на погоду Марат Ахметов. — Мы теряли на зрелости наших полей, потому что в начале уборочной упустили дней 10, комбайны не могли зайти в поля. С каждым днем теряется. А потери на зрелости происходят, даже если на один день позже убрать поле. Не живу прогнозами, какие у нас были в начале сезона. С учетом высокой урожайности соберем от 4,5 млн до 5 млн тонн.



Только в третьей декаде июля выпала месячная норма осадков, а в первую декаду августа — еще 72 мм осадков, при среднемесячной норме 54 мм. На некоторых территориях Камского Устья, Лаишево зафиксировали опасное метеорологическое явление — очень сильный дождь, в течение 12 часов вылилось более 60 мм.



«Реальное время» вместе с главами хозяйств уже производило предварительные расчеты — во сколько обойдется спасение урожая. По самым скромным меркам, расходы только на просушку зерна после дождей выходили на уровне 2 млрд рублей. Однако с учетом всех сопутствующих затрат сумма вышла в три раза больше.

По самым скромным меркам, расходы только на просушку зерна после дождей выходили на уровне 2 млрд рублей. Однако с учетом всех сопутствующих затрат сумма вышла в три раза больше. Фото Романа Хасаева

Министр затруднился назвать затраты сельхозпредприятий на сушку зерна, точные цифры обещали к концу года. Однако, по словам Марата Ахметова, затраты энергии и денег на сушку в этом году огромны. Ведь чтобы высушить тонну зерна с влажностью, которая в этом году в среднем составляет 28%, до нормальной влажности 14%, необходимо затратить 1,5 тыс. руб. Умножая ожидаемый объем урожая (4,5 млн тонн) на эту сумму, получаем, что затраты аграриев составят около 6,75 млрд руб.

Как компенсировать затраты

Ближе к осени комиссия на уровне правительства РФ вынесет решение по частичной компенсации потерь фермеров. Необходимые для этого документы руководство республики направило в федеральные Минсельхоз и Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Минсельхоз РФ подтвердил гибель озимых на 1,4 млрд рублей. Из них незастрахованных культур было на сумму 1,3 млрд руб. На вопрос «Реального времени» о страховании рисков Марат Ахметов ответил:

— Сейчас внесли изменения в закон о страховании. Страховщики предлагают аграриям более гибкие, удобные варианты. 180 тыс. га застраховано у нас в этом году, а озимых на будущий год — 86 тыс. га. Чтобы стимулировать хозяйства на страхование посевов, Минсельхоз РФ предусматривает субсидии. От суммы страхового взноса доля выплаты самого хозяйства составит в пределах 10%, остальные 90% выплачивает бюджет. Закон действует. Аграрии вникают в это. Дальше интерес к страхованию начнет расти.

Глава Минсельхоза отметил, что уборочная компания началась на 10 дней позже. Фото Олега Тихонова

И все-таки урожай — выше прошлогоднего

Глава Минсельхоза отметил, что уборочная компания началась на 10 дней позже. Однако, несмотря на дожди и холода, в Татарстане справляются со сбором урожая, который в этом году оказался высоким, отчасти благодаря вовремя проведенным качественным посевным работам, правда, в сжатые сроки. На некоторых полях Мензелинского, Рыбно-Слободского, Мамадышского районов урожайность озимых свыше 70 ц/га. В республике около 10 хозяйств с урожайностью свыше 50 ц/га. Лидеры по намолоту — Заинский, Азнакаевский, Актанышский, Сармановский, Арский и Буинский районы.

— Урожай формируется в республике серьезными усилиями, с помощью современных комбайнов и технологий, — продолжает Марат Ахметов. — Хорошие объемы получаются у тех, кто активно готовит почву, четко выстраивает деятельность, умеет работать с минеральными удобрениями и занимается защитой растений от болезней. Сегодня мощность одного комбайна позволяет намолачивать в сутки 100—150 тыс. тонн зерна. Так что две последние недели уборочной идут продуктивно.

На сегодняшний день убрано около 880 тыс. гектаров, что составляет 62% посевных площадей. Намолочено 2,6 млн тонн зерна. В районах республики собирают урожай более 3 тыс. комбайнов. Ежесуточно хозяйства намолачивают 140 тыс. тонн зерна.

Хозяйства приступили к посеву озимых. Работы планируется закончить до 5 сентября. Фото Олега Тихонова

Также хозяйства приступили к посеву озимых. Работы планируется закончить до 5 сентября для успешной зимовки культур. На сегодняшний день засеяно 192 тыс. гектар — это составляет 35,5% площадей, которые отведены под посев озимых. Начинается уборка овощей. Первую партию сахарной свеклы сегодня уже завезли на только что открывшийся завод сахарной свеклы.

