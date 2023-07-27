Рустам Минниханов поручил усилить работу по взаимодействию со странами Африки в сфере АПК

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов после обсуждения в Санкт-Петербурге с представителями стран Африки вопросов сотрудничества в сфере сельского хозяйства и агропромышленного комплекса поручил усилить работу республики в этом направлении. Об этом сообщил вице-премьер — глава Минсельхозпрода региона Марат Зяббаров.

— У этих стран есть потребность в продовольствии, потребность в зерне, в продукции длительного хранения, которую мы производим. Безусловно, есть необходимость в обучении и подготовке студентов этих стран по сельскохозяйственным направлениям. И такая работа у нас ведется, она будет продолжаться. Рустам Минниханов всем нам сегодня дал поручения — усилить работу, сформировать рабочие группы, а также делегации от Татарстана во главе с профильными министрами, — цитирует его пресс-служба раиса республики.

Марат Зяббаров также анонсировал поездки делегаций Татарстана в африканские страны, которые республике «интересны для взаимодействия», и создание дорожной карты, по которой она будет налаживать работу в Африке. Он обратил внимание, что регион уже активно сотрудничает с Египтом, куда раньше, до возникновения сложностей из-за логистики, экспортировалось зерно.

Напомним, 27 июля Рустам Минниханов прибыл в Санкт-Петербург с рабочей поездкой для участия в Международном форуме «Россия — Африка», в том числе в его в пленарном заседании. Там он встретится с представителями официальных делегаций и деловых кругов. Он уже провел переговоры с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, премьер-министром Мавритании Мохаммедом Ульд Билалом, главой МИД Анголы Антониу Тете и министром иностранных дел Туниса Набилем Аммаром.



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Татьяна Демина