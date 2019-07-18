Минниханов обсудил с компанией из Иркутской области возможности сотрудничества в агропроме

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился сегодня с представителями компании «ПромРуссКон».

На встрече обсуждались возможности сотрудничества в области АПК. Компания «ПромРуссКон» занимается выращиванием и глубокой переработкой лубяных культур. Компания находится в Иркутской области, сообщает пресс-служба президента РТ. Во встрече также приняли участие помощник президента РТ Альберт Нафигин, министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Ахметов, министр экономики республики Фарид Абдулганиев и другие.

Напомним, ранее сообщалось, что в Татарстане будут выращивать пивоваренный ячмень.