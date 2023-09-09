В Татарстане стартовал сезон осенних сельскохозяйственных ярмарок

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане начались традиционные субботние сельхозярмарки. Всего пройдет 16 ярмарочных дней, рассказали в Минсельхозпроде республики.

На ярмарках татарстанцы по доступной цене могут купить мясо птицы, яйца, говядину, свинину, картофель, овощи, молоко, сахар, подсолнечное масло, муку и кондитерские изделия.

— Продукция представлена в полном объеме, цены на некоторые позиции дешевле до 50%. После каждой ярмарки учитываются пожелания наших горожан, в зависимости от потребности и спроса мы корректируем объемы завоза. На сегодняшний день ажиотажа не наблюдаем, на всех площадках вся продукция представлена в достаточном количестве, — рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ленар Гарипов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Ярмарки организованы на 14 площадках Казани, трех площадках Нижнекамска, двух площадках Набережных Челнов и Зеленодольского района. Еще они работают в 14 районах республики. Сезон ярмарок завершится 23 декабря.

Осенью 2022 года сельскохозяйственные ярмарки в Татарстане начались 10 сентября. Их сезон завершился 24 декабря.

Сельскохозяйственные ярмарки в Татарстане проходят и весной. В 2023 году они стартовали 18 марта и продлились до 22 апреля.

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Айрат Назипов