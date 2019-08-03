В Татарстане убрали свыше 88 тыс. га зерновых

В Татарстане на 3 августа убрали свыше 88 тысяч га зерновых, что составляет 6% от имеющихся в республике площадей. О ходе уборочной кампании доложил сегодня министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.

Сейчас уже намолочено 287 тыс. тонн. В среднем урожайность составляет 32,7 ц/га, передает пресс-служба президента РТ.

Марат Ахметов привел данные по удельному весу убранных площадей по муниципальным районам республики (без кукурузы на зерно). Так, в Алькеевском районе обмолочено 24%, или 8 тыс. тонн, в Нурлатском районе — 22%, или 7,1 тыс. тонн, в Заинском районе — 19%, или 7,2 тыс. тонн, в Спасском районе — 16%, или 6,6 тыс. тонн, Ютазинском районе — 13%, или 2,3 тыс. тонн, Апастовском районе — 12%, или 3,3 тыс. тонн.

Напомним, ранее аграрии Татарстана спрогнозировали рост цен на зерно.