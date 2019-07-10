Как покойный директор «Татагролизинга» хлеб на запчасти менял
В Казани за хищение госзерна и средств на 68 млн рублей судят экс-главу агрокорпорации «Союз», он считает себя потерпевшим
Последняя ревизия в АО «Татагролизинг» обернулась уголовным делом с ущербом под 70 млн рублей. В хищении средств и зерна на эту сумму обвиняют бывшего владельца обанкротившейся агропромышленной корпорации «Союз» Флера Гайфуллина. По версии следствия, он умышленно завысил объемы реальных поставок по бартеру, а затем получил с обманутого АО разницу через арбитраж. Подсудимый бизнесмен утверждает — сам стал жертвой обмана.
О преступлениях 2009—2012 годов вспомнили в 2018-м
Уголовное дело против ВИП-агрария Флера Гайфуллина возбудили прошлым летом — спустя 9 лет после подписания контрактов о покупке 15,6 тонны зерна в ОАО «Татагролизинг» (учредитель 100% — Минземимущество Татарстана).
По версии следствия, Гайфуллин как владелец ООО «АПК «Союз» должен был в 2009-м отдать за зерно 43,9 млн рублей, но выплатил продавцу лишь аванс 2 млн рублей, а потом убедил знакомого Габдельназира Каримова — в ту пору гендиректора «Татагролизинга» (далее — ТАЛ) принять расчет запчастями. В марте 2010-го Каримов подписал два договора о поставке запчастей «Союза» на общую сумму 56 млн рублей, и таким образом уже госкорпорация попала в должники.
В 2011—2012 годах поставщик запчастей Гайфуллин через Арбитражный суд Татарстана взыскал с ТАЛ в пользу «Союза» 26,3 млн рублей в качестве долга с процентами и представительскими расходами. Решения суда вступили в силу, деньги были выплачены, а в 2018-м году новое руководство ТАЛ обратилось в полицию с заявлением о преступлении.
На днях дело дошло до Вахитовского суда Казани. Гайфуллина обвиняют в хищении и взысканных по суду, и неуплаченных по договору о поставке средств — всего 68,2 млн рублей. По версии гособвинения, бизнесмен знал, что реальная стоимость поставленных им запчастей не превышает 20,1 млн рублей, однако внес заведомо ложные сведения об их стоимости в проекты договоров. Каримов же «находился в неведении относительно умысла Гайфуллина» и подписал договора о взаимозачете, «не ознакомившись с их содержанием», — сообщил суду помощник прокурора Вахитовского района Радиф Файзрахманов.
Безработный предприниматель
«Считаю себя невиновным!» — заявил суду Флер Гайфуллин. И подчеркнул — речь идет о фуражном, а не продовольственном зерне. За годы, прошедшие с подписания контракта, в «Татагролизинге» сменились два директора. Каримов ушел на пенсию и через некоторое время скончался. Назначенный на его место в августе 2010-го Ленур Зиннатуллин в 2013-м сам попал в уголовное дело, и в нем у Гайфуллина был статус потерпевшего, но до суда оно не дошло...
Судье Артему Идрисову подсудимый аграрий представился безработным. Учрежденное им ООО «АПК «Союз» — вот уже 2 года в процессе ликвидации. Впрочем, по данным открытых источников, Флер Гайфуллин остается руководителем еще трех организаций — «Агротакт», «Агрофирма «Союз» и «Агрофирма «Волга», «прописанных» по одному адресу: Татарстан, село Высокая Гора, ул. Большая Красная, 178б. Компании специализируются на выращивании однолетних, зерновых и масленичных культур, а также разведении крупного рогатого скота и производстве сырого молока.
В новом «Союзе» и «Волге» Гайфуллин числится единственным учредителем, как и в высокогорском ООО «Агротех» (оптовая торговля прочими машинами, оборудованием и принадлежностями). Является совладельцем татарстанской компании «Доломит» (добыча камня, песка, глины).
Интересы потерпевшего АО представляет уроженец Уфы, замдиректора департамента экономической безопасности «Татагролизинга» Альберт Гарипов. В компании — с 2017 года, обстоятельства сделок с «Союзом» знает со слов коллег и из материалов дела. А потому на суде не утверждал, что ныне покойный директор АО Каримов был обманут Гайфуллиным.
Версия потерпевшего: поставка «под угрозой физической расправы»
По словам Гарипова, последняя ревизия выявила на складах АО невостребованные запчасти из бартерной поставки «Союза». «Изначально разговор велся об ответственном хранении, но в дальнейшем они почему-то оказались приобретенными», — пояснил представитель АО. Ссылаясь на бывших и нынешних коллег, он сообщил: в этих запчастях лизинговая компания не нуждалась и о сложностях с их реализацией подчиненные заранее предупреждали директора Каримова. Как результат — из тех 60 тысяч деталей за эти годы продали менее 4 тысяч.
Из оглашенного гособвинителем протокола допроса Гарипова следовало: еще несколько месяцев назад безопасник называл эти запчасти «неликвидными и морально устаревшими». А еще описывал: «поставка происходила под угрозой физической расправы», некоторые работники отказывались принимать запчасти на склад и в таких случаях «Гайфуллин осуществлял прием через Каримова». В суде Гарипов показания подтвердил, не вдаваясь в детали якобы имевших место угроз.
Адвокат обвиняемого Игорь Гатауллин усомнился: а все ли хранящиеся на складах ТАЛ детали относятся к «союзной» поставке 2010-го года? Есть ли на каждой запчасти подтверждающая маркировка или хоть бирочка — «вещдок по уголовному делу»? В распоряжении защиты имеются снимки с тех складов с рукописными наклейками-наименованием деталей, но никак не поставщика. Безопасник ТАЛ утверждал — все описано в документах, а сами детали маркировались и оценивались еще при помещении на склады, где и хранятся до сих пор.
«Мы считаем, что запчасти были поставлены по завышенной цене», — пояснил представитель потерпевшего АО. Примечательно, что за время расследования уголовного дела объем завышения претерпел изменения. Первоначально ТАЛ оценил полученные 8 лет назад запчасти в 500 тыс. рублей, потом в 5 млн, и лишь после экспертизы — в 20 млн рублей.
Следком «амнистировал» экс-директора «Татагролизинга»
Адвокат обвиняемого Игорь Гатауллин уточнил у потерпевшего, известно ли ему, что цена поставки была предметом рассмотрения арбитражного суда? «Мне известно, что бывший директор АО Зиннатуллин заявил иск о завышении, а потом отказался от предъявленных требований, и параллельно в отношении него было инициировано уголовное дело», — отвечал Гарипов.
Защита уточнила: когда Гайфуллин в 2011-м подал иски о взыскании задолженности с ТАЛ, Зиннатуллин подал встречное заявление, требуя снизить цену запчастей с 24 млн до 990 тыс. рублей (по одному из договоров), но затем сам же отозвал этот иск (что отражено в определении АС РТ от 6.12.2011). А уголовное дело в отношении Ленура Зиннатуллина Следком по РТ возбудил позже. Бывшего гендиректора лизинговой компании подозревали в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве. Следователи полагали, что топ-менеджер в 2010—2012-м незаконно раздал займы на 850 млн рублей с процентом вдвое ниже ставки рефинансирования ЦБ, а еще похитил 877 тонн зерна на 2 млн рублей с Ютазинского элеватора, признав выданную предшественником АПК «Союз» накладную 2010-го года на этот товар недействительной.
В июле 2013-го Следком прекратил преследование Зиннатуллина «за отсутствием состава преступления». Показания в его защиту дал вице-премьер — министр сельского хозяйства РТ Марат Ахметов, он объяснил: займы под низкий процент предназначались для поддержки сельхозпредприятий с финансовыми трудностями и условием возврата как деньгами, так и продукцией заемщиков. Эпизод с «союзным» зерном также был прекращен, поскольку сам экс-подозреваемый заявил, что в целях сохранности этого товара он всего лишь поменял место его хранения. Потерпевший Гайфуллин тогда выводы следствия оспаривать не стал.
Теперь же защита подсудимого вынуждена вспоминать ту историю, а еще прекращенное в 2016 году дело высокогорских приставов. Тремя годами ранее они вынесли постановление об окончании исполнительного производства по должнику АО «Татагролизинг» без его фактического исполнения — поставки в АПК «Союз» 2 тысяч тонн овса по решению Арбитражного суда РТ. По документам, этим зерном еще в 2009 году ТАЛ рассчитался с московской компанией «Стелла», однако на татарстанских элеваторах этот должок отдавать отказались, и москвичи уступили его по договору цессии компании Гайфуллина. Последний был вынужден судиться с лизинговой компанией, выиграл в арбитраже, однако ни зерна, ни компенсации в 19 млн рублей до сих пор не получил.
Обвиняемый предполагает, что то зерно давно растрачено, и именно нежелание исполнять решение суда побудило новое руководство ТАЛ обвинить его в преступлении.
Детали арбитражных и уголовных дел заинтересовали Вахитовский суд, однако представитель потерпевшего заявил, что знает о них мало.
— Поставка запчастей проходила, когда директором был Каримов? — спросил судья Идрисов.
— Да, — подтвердил представитель АО, дополнив, что экс-директор скончался.
— В отношении него какие-то материалы о привлечении к ответственности, решения судов имеются? — уточнил председательствующий.
— Мне неизвестно. По-моему, решений и проверок не было.
По версии обвинения, Каримов был обманут Гайфуллиным, напомнил судья и поинтересовался, обращался ли сам обманутый при жизни с заявлениями в правоохранительные органы? «Мне неизвестно», — отвечал замдиректора департамента экономической безопасности «Татагролизинга» Альберт Гарипов.
Далее председательствующий выяснил, кто из сотрудников ТАЛ более информирован о взаимоотношениях и судах с АПК «Союз», а также поинтересовался причинами увольнения Каримова и Зиннатуллина. По словам Гарипова, первый уходил на пенсию, второй увольнялся со сменой работы. С 2013 года компанию возглавляет Айрат Зиганшин. «То есть с 2013 года директор не менялся, а с заявлением обратились только в 2018-м?» — удивился судья. Потерпевший повторил: в ходе ревизии обратили внимание на невостребованные запчасти.
Уже завтра, 11 июля, суд намерен перейти к допросу свидетелей.
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