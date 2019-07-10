Как покойный директор «Татагролизинга» хлеб на запчасти менял

В Казани за хищение госзерна и средств на 68 млн рублей судят экс-главу агрокорпорации «Союз», он считает себя потерпевшим

Последняя ревизия в АО «Татагролизинг» обернулась уголовным делом с ущербом под 70 млн рублей. В хищении средств и зерна на эту сумму обвиняют бывшего владельца обанкротившейся агропромышленной корпорации «Союз» Флера Гайфуллина. По версии следствия, он умышленно завысил объемы реальных поставок по бартеру, а затем получил с обманутого АО разницу через арбитраж. Подсудимый бизнесмен утверждает — сам стал жертвой обмана.

О преступлениях 2009—2012 годов вспомнили в 2018-м



Уголовное дело против ВИП-агрария Флера Гайфуллина возбудили прошлым летом — спустя 9 лет после подписания контрактов о покупке 15,6 тонны зерна в ОАО «Татагролизинг» (учредитель 100% — Минземимущество Татарстана).

По версии следствия, Гайфуллин как владелец ООО «АПК «Союз» должен был в 2009-м отдать за зерно 43,9 млн рублей, но выплатил продавцу лишь аванс 2 млн рублей, а потом убедил знакомого Габдельназира Каримова — в ту пору гендиректора «Татагролизинга» (далее — ТАЛ) принять расчет запчастями. В марте 2010-го Каримов подписал два договора о поставке запчастей «Союза» на общую сумму 56 млн рублей, и таким образом уже госкорпорация попала в должники.

В 2011—2012 годах поставщик запчастей Гайфуллин через Арбитражный суд Татарстана взыскал с ТАЛ в пользу «Союза» 26,3 млн рублей в качестве долга с процентами и представительскими расходами. Решения суда вступили в силу, деньги были выплачены, а в 2018-м году новое руководство ТАЛ обратилось в полицию с заявлением о преступлении.

На днях дело дошло до Вахитовского суда Казани. Гайфуллина обвиняют в хищении и взысканных по суду, и неуплаченных по договору о поставке средств — всего 68,2 млн рублей. По версии гособвинения, бизнесмен знал, что реальная стоимость поставленных им запчастей не превышает 20,1 млн рублей, однако внес заведомо ложные сведения об их стоимости в проекты договоров. Каримов же «находился в неведении относительно умысла Гайфуллина» и подписал договора о взаимозачете, «не ознакомившись с их содержанием», — сообщил суду помощник прокурора Вахитовского района Радиф Файзрахманов.

Флер Гайфуллин и Игорь Гатауллин. Фото Ирины Плотниковой

Безработный предприниматель

«Считаю себя невиновным!» — заявил суду Флер Гайфуллин. И подчеркнул — речь идет о фуражном, а не продовольственном зерне. За годы, прошедшие с подписания контракта, в «Татагролизинге» сменились два директора. Каримов ушел на пенсию и через некоторое время скончался. Назначенный на его место в августе 2010-го Ленур Зиннатуллин в 2013-м сам попал в уголовное дело, и в нем у Гайфуллина был статус потерпевшего, но до суда оно не дошло...

Судье Артему Идрисову подсудимый аграрий представился безработным. Учрежденное им ООО «АПК «Союз» — вот уже 2 года в процессе ликвидации. Впрочем, по данным открытых источников, Флер Гайфуллин остается руководителем еще трех организаций — «Агротакт», «Агрофирма «Союз» и «Агрофирма «Волга», «прописанных» по одному адресу: Татарстан, село Высокая Гора, ул. Большая Красная, 178б. Компании специализируются на выращивании однолетних, зерновых и масленичных культур, а также разведении крупного рогатого скота и производстве сырого молока.

В новом «Союзе» и «Волге» Гайфуллин числится единственным учредителем, как и в высокогорском ООО «Агротех» (оптовая торговля прочими машинами, оборудованием и принадлежностями). Является совладельцем татарстанской компании «Доломит» (добыча камня, песка, глины).

Интересы потерпевшего АО представляет уроженец Уфы, замдиректора департамента экономической безопасности «Татагролизинга» Альберт Гарипов. В компании — с 2017 года, обстоятельства сделок с «Союзом» знает со слов коллег и из материалов дела. А потому на суде не утверждал, что ныне покойный директор АО Каримов был обманут Гайфуллиным.

Интересы потерпевшего АО представляет уроженец Уфы, замдиректора департамента экономической безопасности «Татагролизинга» Альберт Гарипов. Фото Ирины Плотниковой

Версия потерпевшего: поставка «под угрозой физической расправы»

По словам Гарипова, последняя ревизия выявила на складах АО невостребованные запчасти из бартерной поставки «Союза». «Изначально разговор велся об ответственном хранении, но в дальнейшем они почему-то оказались приобретенными», — пояснил представитель АО. Ссылаясь на бывших и нынешних коллег, он сообщил: в этих запчастях лизинговая компания не нуждалась и о сложностях с их реализацией подчиненные заранее предупреждали директора Каримова. Как результат — из тех 60 тысяч деталей за эти годы продали менее 4 тысяч.



Из оглашенного гособвинителем протокола допроса Гарипова следовало: еще несколько месяцев назад безопасник называл эти запчасти «неликвидными и морально устаревшими». А еще описывал: «поставка происходила под угрозой физической расправы», некоторые работники отказывались принимать запчасти на склад и в таких случаях «Гайфуллин осуществлял прием через Каримова». В суде Гарипов показания подтвердил, не вдаваясь в детали якобы имевших место угроз.

Адвокат обвиняемого Игорь Гатауллин усомнился: а все ли хранящиеся на складах ТАЛ детали относятся к «союзной» поставке 2010-го года? Есть ли на каждой запчасти подтверждающая маркировка или хоть бирочка — «вещдок по уголовному делу»? В распоряжении защиты имеются снимки с тех складов с рукописными наклейками-наименованием деталей, но никак не поставщика. Безопасник ТАЛ утверждал — все описано в документах, а сами детали маркировались и оценивались еще при помещении на склады, где и хранятся до сих пор.

«Мы считаем, что запчасти были поставлены по завышенной цене», — пояснил представитель потерпевшего АО. Примечательно, что за время расследования уголовного дела объем завышения претерпел изменения. Первоначально ТАЛ оценил полученные 8 лет назад запчасти в 500 тыс. рублей, потом в 5 млн, и лишь после экспертизы — в 20 млн рублей.

В распоряжении защиты имеются снимки со складов с рукописными наклейками-наименованием деталей, но никак не поставщика

Следком «амнистировал» экс-директора «Татагролизинга»

Адвокат обвиняемого Игорь Гатауллин уточнил у потерпевшего, известно ли ему, что цена поставки была предметом рассмотрения арбитражного суда? «Мне известно, что бывший директор АО Зиннатуллин заявил иск о завышении, а потом отказался от предъявленных требований, и параллельно в отношении него было инициировано уголовное дело», — отвечал Гарипов.

Защита уточнила: когда Гайфуллин в 2011-м подал иски о взыскании задолженности с ТАЛ, Зиннатуллин подал встречное заявление, требуя снизить цену запчастей с 24 млн до 990 тыс. рублей (по одному из договоров), но затем сам же отозвал этот иск (что отражено в определении АС РТ от 6.12.2011). А уголовное дело в отношении Ленура Зиннатуллина Следком по РТ возбудил позже. Бывшего гендиректора лизинговой компании подозревали в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве. Следователи полагали, что топ-менеджер в 2010—2012-м незаконно раздал займы на 850 млн рублей с процентом вдвое ниже ставки рефинансирования ЦБ, а еще похитил 877 тонн зерна на 2 млн рублей с Ютазинского элеватора, признав выданную предшественником АПК «Союз» накладную 2010-го года на этот товар недействительной.

В июле 2013-го Следком прекратил преследование Зиннатуллина «за отсутствием состава преступления». Показания в его защиту дал вице-премьер — министр сельского хозяйства РТ Марат Ахметов, он объяснил: займы под низкий процент предназначались для поддержки сельхозпредприятий с финансовыми трудностями и условием возврата как деньгами, так и продукцией заемщиков. Эпизод с «союзным» зерном также был прекращен, поскольку сам экс-подозреваемый заявил, что в целях сохранности этого товара он всего лишь поменял место его хранения. Потерпевший Гайфуллин тогда выводы следствия оспаривать не стал.

Теперь же защита подсудимого вынуждена вспоминать ту историю, а еще прекращенное в 2016 году дело высокогорских приставов. Тремя годами ранее они вынесли постановление об окончании исполнительного производства по должнику АО «Татагролизинг» без его фактического исполнения — поставки в АПК «Союз» 2 тысяч тонн овса по решению Арбитражного суда РТ. По документам, этим зерном еще в 2009 году ТАЛ рассчитался с московской компанией «Стелла», однако на татарстанских элеваторах этот должок отдавать отказались, и москвичи уступили его по договору цессии компании Гайфуллина. Последний был вынужден судиться с лизинговой компанией, выиграл в арбитраже, однако ни зерна, ни компенсации в 19 млн рублей до сих пор не получил.

Обвиняемый предполагает, что то зерно давно растрачено, и именно нежелание исполнять решение суда побудило новое руководство ТАЛ обвинить его в преступлении.

Детали арбитражных и уголовных дел заинтересовали Вахитовский суд, однако представитель потерпевшего заявил, что знает о них мало.

— Поставка запчастей проходила, когда директором был Каримов? — спросил судья Идрисов.

— Да, — подтвердил представитель АО, дополнив, что экс-директор скончался.

— В отношении него какие-то материалы о привлечении к ответственности, решения судов имеются? — уточнил председательствующий.

— Мне неизвестно. По-моему, решений и проверок не было.

Потерпевший заявил — в ходе ревизии обратили внимание на невостребованные запчасти

По версии обвинения, Каримов был обманут Гайфуллиным, напомнил судья и поинтересовался, обращался ли сам обманутый при жизни с заявлениями в правоохранительные органы? «Мне неизвестно», — отвечал замдиректора департамента экономической безопасности «Татагролизинга» Альберт Гарипов.

Далее председательствующий выяснил, кто из сотрудников ТАЛ более информирован о взаимоотношениях и судах с АПК «Союз», а также поинтересовался причинами увольнения Каримова и Зиннатуллина. По словам Гарипова, первый уходил на пенсию, второй увольнялся со сменой работы. С 2013 года компанию возглавляет Айрат Зиганшин. «То есть с 2013 года директор не менялся, а с заявлением обратились только в 2018-м?» — удивился судья. Потерпевший повторил: в ходе ревизии обратили внимание на невостребованные запчасти.

Уже завтра, 11 июля, суд намерен перейти к допросу свидетелей.