Атнинский район первым в Татарстане завершил уборку урожая

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Первым в Татарстане уборку урожая в 2023 году завершил Атнинский район. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия республики.

За уборочную кампанию в Атнинском районе Татарстана намолотили 58,8 тысячи тонн зерна. Урожайность превысила 31 центнер с гектара.



Лидером по урожайности в республике остается Тетюшский район. Там средняя урожайность зерновых составляет 40,5 центнера с гектара.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В лидерах также Кайбицкий район Татарстана (36,1 ц/га), Камско-Устьинский район (36,2 ц/га) и Дрожжановский район (34,7 ц/га). Высокие показатели также в Балтасинском, Спасском и Лаишевском районах республики.

Напомним, первый миллион тонн зерна в Татарстане намолотили к 3 августа. Средняя урожайность зерновых оценивалась в 28,4 центнера с гектара. Отметку в 2 млн тонн зерновых в республике преодолели к 11 августа.



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Татьяна Демина