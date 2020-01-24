Глава Россельхознадзора по РТ: «Китай не будет принимать наше зерно!»

На коллегии Россельхознадзора назвали районы-рекордсмены по количеству заброшенных сельхозземель

Фото: Ринат Назметдинов

О предприятиях-нарушителях ветеринарного и фитосанитарного законодательства, санкциях в отношении производителей мяса и птицы, не обеспечивших в 2019 году надлежащих мер по профилактике африканской чумы свиней и гриппа птиц, работе системы «Меркурий» и пустующих сельхозземлях говорили накануне в республиканском Минсельхозе на итоговой коллегии Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и Государственной ветеринарной службы Республики Татарстан. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Чума на «крестьянские дома»



Только по линии ветеринарного надзора 746 проверок провело в 2019 году Управление Россельхознадзора по Татарстану, сообщил присутствующим его руководитель Нурислам Хабипов. Итогом проверок стали 696 протоколов и 370 предписаний, а казна благодаря наложенным на нарушителей штрафам пополнилась на 5,142 млн рублей. В целом же по итогам осуществления контрольно-надзорной деятельности ведомства в 2019 году было собрано более 11 млн рублей штрафов.

— Все так же остро стоит в России проблема африканской чумы и гриппа птиц, — сообщил Хабипов (позднее в ходе совещания было озвучено, что чума вплотную придвинулась к границам республики — дикие кабаны болеют ею в Ульяновской и Самарской области).

Он отметил, что в рамках исполнения поручения правительства России проведено 258 проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ведущих деятельность по разведению свиней и птицы, по производству мяса свиней и птицы и продуктов их переработки, а на экране появился слайд со списком нарушителей: за ненадлежащую профилактику гриппа птиц в минувшем году были наказаны крестьянско-фермерские хозяйства «Ильнур» (Мензелинский район), Сейталиева (Менделеевский район), Лотфуллина (Зеленодольский район), Фазуллина (Сабинский район), Галимова (Чистопольский район), Давлетшина (Мамадышский район) и ИП Муфтиева (Казань). А нарушителями по части профилактики африканской чумы свиней стали челнинское ООО «Камский бекон», ООО «Свинотоварная ферма «Салман» (Алексеевский район), сабинское ООО «Татмитагро», ООО «Навруз» (Агрызский район), КФХ Минуллин (Бавлинский район), тюлячинское ООО «Тукаш», СХПК «Агрофирма «Рассвет» (Кукморский район), рыбно-слободское ООО «Агрокам», КФХ Пашков (Верхнеуслонский район), балтасинское ООО «Труд», ИП Сафина (Сармановский район) и бугульминское СХ ООО «Им. Джалиля».

Только по линии ветеринарного надзора 746 проверок провело в 2019 году Управление Россельхознадзора по Татарстану

Неполезное молоко

В отношении хозяйствующих субъектов — производителей сырого молока и молочной продукции — Управление Россельхознадзора по РТ провело в минувшем году 184 проверки, нашло 206 нарушений и наложило штрафов на 1,3 млн рублей. А треть из отобранных в ходе проверок проб (869 из 2 671) оказались положительными, то есть показали присутствие в продукции патогенных микроорганизмов в сверхнормативном количестве.

В результате проверок были отозваны 13 деклараций о соответствии молочной продукции у девяти предприятий — ООО «Молоковъ», «Раевсахар», «ПО «Вамин Татарстан», «Брасовские сыры», «Бугульминский молочный комбинат», «Тамле», «Лавпродукт», «СоЛЮД», «Азнакай соте», а также у ИП Шахвердян А.С. и три лицензии у ИП Ситдикова Н.А.

На крыльях «Меркурия» прилетели предостережения

Судя по всему, специалистам наконец удалось наладить работу федеральной службы «Меркурий», отслеживающей оборот молока и молочной продукции, которая ощутимо буксовала в Татарстане на начальном этапе. Сегодня в республике выписку сопроводительных документов производит более тысячи госветврачей и более 3 тысяч уполномоченных лиц хозяйствующих субъектов, которых в РТ на сегодня зарегистрировано более 115 тысяч.

Из 196 татарстанских предприятий, занимающихся переработкой продукции животного происхождения, 62 заняты переработкой молока. В ФГИС «Меркурий» в 2019 году оформлено 2 827 657 электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД) на сырое молоко, 17 327 042 — на молочную продукцию, 6 452 931 — на мясо и мясные продукты и 96 598 — на живых животных.

Судя по всему, специалистам, наконец, удалось наладить работу федеральной службы «Меркурий», отслеживающей оборот молока и молочной продукции

— В ходе мониторинга в 2019 году управление Россельхознадзора по РТ заблокировало доступ в систему [Меркурий] 58 уполномоченным лицам и вынесло 220 предостережений за нарушения порядка оформления ветеринарной сопроводительной документации, — сообщил Нурислам Хабипов.

Хризантема в ржавчине

В своем докладе глава республиканского управления Россельхознадзора выделил важность продвижения татарстанской сельскохозяйственной продукции на международный рынок:

— В 2019 году было подано 108 заявок от предприятий на аттестацию на право проведения внешнеэкономической деятельности. В пунктах пропуска Российской Федерации досмотрено долее 23 тысяч партий подконтрольных грузов из Республики Татарстан.

Коснулся Нурислам Хабипов и проверок ввозимой и вывозимой из Татарстана растительной продукции, в частности, цветов, которые поставляются в республику в срезанном виде и в горшках:

— Было отобрано более 17 тысяч образцов подкарантинной растительной продукции, в 12 случаях выявлены карантинные объекты.

Обнаружили: восемь случаев заражения чечевицы сорняком амброзия трехраздельная, один случай заражения западным цветочным трипсом срезанных цветов и два — горшечных растений, а также один случай заражения горшечных хризантем белой ржавчиной.

В своем докладе глава республиканского управления Россельхознадзора выделил важность продвижения татарстанской сельскохозяйственной продукции на международный рынок

Овсюг с Буинского элеватора

Проверки коснулись 672 тыс. тонн растительной продукции, в ходе 654 надзорных мероприятий в отношении ее поставщиков было составлено 449 протоколов и выдано 52 предостережения. Наиболее частыми нарушениями, которые допускают бизнесмены, являются неизвещение Управления Россельхознадзора о прибытии подкарантинной продукции и отсутствие сертификатов соответствия на продукцию, вывозимую из фитосанитарных зон.

Руководитель республиканского Россельхознадзора напомнил, что у импортеров российского звена «все чаще поступают претензии к его качеству». Претензии предъявили Индонезия и Вьетнам — в связи с заражениями сорняками.

— А вот у нас сейчас Буинский элеватор грузит [зерно] в Китай через Монголию, там уже претензия насчет овсюга... Китай не будет принимать наше зерно, я бы просил наших производителей обращать на это больше внимания!

«В республике не работает муниципальный земельный контроль»

В 2019 году на территории Татарстана выявлено более 43 тыс. гектаров неиспользуемых сельскохозяйственных земель.

Судя по представленной участникам совещания карте, наибольшее количество сельхозземель (более чем по 1 500 га) пустует в ближайших к Казани районах — Зеленодольском, Высокогорском, Пестречинском, Лаишевском, Верхнеуслонском и Камско-Устьинском. По 300—1500 га сельхозземель не вовлечено в оборот в Тетюшском, Спасском, Алькеевском, Мамадышском, Нижнекамском, Тукаевском, Менделеевском Бугульминском и Ютазинском районах. А вернуть к жизни усилиями надзорных органов за 2019 год удалось только около 8 тыс. гектаров

— Больше всего вовлечено в оборот земель в Альметьевском, Лаишевском, Высокогорском, Зеленодольском районах, — перечислил Нурислам Хабипов. — Но в этих районах еще остается очень много не вовлеченных в оборот земель. В республике по-прежнему не работает муниципальный земельный контроль.

1 / 29 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов