Пчелиный «апокалипсис» в Татарстане и пяти регионах вызвала обработка рапса?

В нашей республике погибло свыше 3 тысяч пчелосемей — там, где рапсовые поля обработали пестицидами

Эксперты назвали наиболее вероятную причину массовой гибели пчел в Татарстане и еще пяти соседних регионах. Как сообщили «Реальному времени» в Управлении аквакультуры и пчеловодства РТ, мор спровоцировали фермеры, выращивающие рапс, обработав поля смертельными для пчел ядохимикатами. О том, какие районы охвачены «эпидемией», сколько пчелосемей погибло, и как чиновники планируют спасать ситуацию — в нашем материале.

Предупредили, но не предотвратили



Первыми в Татарстане — в 20-х числах июня — пострадали пчеловоды деревни Средний Алат Высокогорского района — за неделю там погибло 30 пчелосемей. 28 июня Минсельхоз на официальном сайте разместил предупреждение, обращенное и к аграриям, и к пчеловодам.

Первым напомнили, что применение пестицидов и агрохимикатов должно осуществляться в соответствии с законом РФ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами», согласно которому они «обязаны не позднее, чем за трое суток до начала такой обработки персонально в письменной форме или через средства массовой информации предупредить население, ветеринарную службу, граждан и юридических лиц, имеющих пасеки, расположенные в радиусе не менее семи километров от места обработки». Вторых попросили «уделять пристальное внимание объявлениям в средствах массовой информации о химической обработке посевов и, во избежание негативных последствий, принимать необходимые меры».

Однако пчелы, видимо, предупреждений не читали, и уже 1 июля министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов на совещании в Доме правительства РТ доложил о массовых жалобах пчеловодов на гибель пчел в связи с химической обработкой посевов сельхозкультур.

Марат Ахметов на совещании в Доме правительства РТ доложил о массовых жалобах пчеловодов на гибель пчел в связи с химической обработкой посевов сельхозкультур

Рапс — хорошо, а липа лучше!

Сегодня ГБУ «Управление аквакультуры и пчеловодства РТ» направило в Минсельхоз информационное письмо, в котором сообщается о гибели более 3 тысяч пчелосемей в Актанышском, Высокогорском, Заинском, Мамадышском, Мензелинском и Сабинском районах. Как сообщил «Реальному времени гендиректор ГБУ Фаиз Динмухаметов, в связи с этим в понедельник в министерстве планируется созвать совещание.

— У нас, к счастью, пчелы сильно пострадали не по всему Татарстану, а только в нескольких районах, — поделился сомнительной радостью с корреспондентом «Реального времени» Фаиз Динмухаметов. — Но гибель более 3 тысяч семей — это много, у нас в республике общая численность пчелосемей в разные годы колеблется в пределах 220—250 тысяч. При этом пчеловодство в прямом смысле кормит многих деревенских жителей — альтернативной работы там нет, там если не каждый — пчеловод, то каждый второй-третий — точно.

Точную причину гибели пчел пока не установили, говорит Динмухаметов, потому что долго искали лабораторию, куда можно сдать погибших пчел на анализ. Сейчас нашли — анализ проведет лаборатория МЧС. Однако предварительную версию пчеловодов — про гибель пчел от химикатов, которыми фермеры обрабатывают рапсовые поля от вредителей, — гендиректор МБУ разделяет. Он говорит, что пчелы гибнут там, где есть рапс, а рапс от насекомых растениеводы спасают как раз особо опасными для пчел пестицидами, при этом заранее пчеловодов о распылении химикатов на полях не предупреждают.

При этом напрямую ни в управлении, ни в Минсельхозпроде фермеров пока не обвиняют: пока же не доказано, что именно они пчел отравили.

— Кроме того, аграриям тоже как-то надо выживать, — заметил гендиректор Управления аквакультуры и пчеловодства. — Они сажают рапс, это культура доходная, однако его очень любят вредители. И чтобы защитить посевы, их во время цветения надо обрабатывать практически еженедельно. А пчел цветущий рапс очень привлекает!

Фаиз Динмухаметов говорит, что пчелы гибнут там, где есть рапс, а рапс от насекомых растениеводы спасают как раз особо опасными для пчел пестицидами

В скобках Фаиз Динмухаметов заметил, что рапс — хороший медонос, однако у пчеловодов от него только проблемы. Мало того, что из-за него поля засыпают химией, так и рапсовый мед из-за быстрой кристаллизации не годится для зимовки пчел, поэтому пчеловодам приходится спешно откачивать его из ульев:

— То ли дело липа — и мед от нее прекрасный, и дерево, в отличие от рапсовых культур, безобидное, так ее у нас почему-то повально вырубают. Нельзя пилить липу!

Молчание пчел

В Минсельхозпроде РТ корреспонденту «Реального времени» не смогли сообщить, какие меры там принимают по обеспечению безопасности работ по опылению посевов ядохимикатами. Вернее, фактически признали, что пока никаких:

— Жалобы на гибель пчел к нам поступали, мы предупреждали фермеров о том, что они обязаны заранее оповещать ветслужбы и население об обработках ветеринарные службы и население, однако в ответ растениеводы пишут, что все свои действия согласовывали с пчеловодами, — сообщил ведущий советник сектора развития животноводческих комплексов Рамиль Хакимов.

Корреспондент «Реального времени» поинтересовалась, как в министерстве обеспечивают «обратную связь» — отслеживают: были предупреждения об опылении или нет? Оказалось, не отслеживают:

— Все оповещения [проходят] через администрации районов.

В итоге получается, что сказать, оповещали ли аграрии население о распылении отравы, кроме пчел, некому. И поскольку пчелы уже, как говорится, не жужжат, ответ сам напрашивается.

В Минсельхозпроде РТ не смогли сообщить, какие меры принимают по обеспечению безопасности работ по опылению посевов ядохимикатами. Фото agroinfo.kz

«Ядовитая» география

Между тем про убийственное действие на пчел неядовитого рапса догадались не только в Татарстане. Массовую гибель пчел зарегистрировали в соседних регионах — Марий Эл, Удмуртии, Башкортостане, Ульяновской области, Мордовии. И там тоже исследуют пчел, делают выводы и бьют тревогу из-за того, что развитие одного доходного сельскохозяйственного направления убивает другое, не менее доходное и актуальное.

«В семи районах нашей республики зарегистрирована гибель пчел. — написала в своем ФБ министр сельского хозяйства Удмуртии Ольга Абрамова. — Причина гибели пчел — устанавливается… Уже сейчас многие говорят о том, что причина гибели — ядохимикаты, используемые аграриями для обработки растений. Возможно. Даже больше... скорее всего так и есть. Мы стали использовать больше ядохимикатов? Верно! До пяти обработок рапса за текущий сезон проведено сельскохозяйственными товаропроизводителями (!!!). Причина использования инсектицидов в таком количестве (и, судя по описанию процесса гибели пчел, это системные инсектициды) — массовое появление вредных (губительных для растений) насекомых. Вообще, конечно, это стандартный технологический процесс)».

По данным ГБУ «Башкирская научно-производственная ветеринарная лаборатория», потеря пчелиных семей в республике составила 4,6%, а Министерство сельского хозяйства РБ насчитало уже 17%. Гибель пчел отмечена в семи районах Башкирии, замминистра сельского хозяйства РБ Ревнер Байтуллин уже назвал предварительную причину — применение ядохимикатов, применяемых для защиты от вредителей все того же рапса.

Комитет ветеринарии Республики Марий Эл зафиксировал массовую гибель пчел в Волжском, Медведевском, Куженерском, Сернурском и Советском районах.

Министр сельского хозяйства Ульяновской области Михаил Семенкин официально подтвердил журналистам массовую гибель пчел в Меликесском, Николаевском, Павловском, Сурском и Цильнинском районах. По его словам, погибло около 2 300 пчелосемей, а результаты экспертизы, которые позволят сделать выводы о причинах гибели, станут известны не ранее, чем через 4—6 месяцев. Экспертизу, кстати, проводят в Казани.

Министр сельского хозяйства Ульяновской области Михаил Семенкин официально подтвердил журналистам массовую гибель пчел в Меликесском, Николаевском, Павловском, Сурском и Цильнинском районах. Фото ulgov.ru

Рапс дороже пчел?

Как рассказал корреспонденту «Реального времени» председатель Удмуртского республиканского общества пчеловодов «Мед Удмуртии», профессор Гелий Ломаев, массовая гибель пчел в республике регистрируется уже не первый год. Но в тех районах республики, где поля химией не опыляют, например, в Сарапульском, пчелы живы. Он также полагает, что все дело в рапсе: «По крайней мере, других версий нет». Но рассчитывать, что ради того, чтобы сохранить пчел, в Удмуртии пожертвуют рапсом, не приходится.

«По поступившим данным, оценочный масштаб бедствия — 213 пчелосемей, — пишет в ФБ глава регионального минсельхоза Ольга Абрамова. — Это 0,3 процента от всего количества пчелосемей, зарегистрированных в Удмуртии… Есть мнение о том, что нужно перестать работать с ядами на полях... Чтобы все встало на свои места приведу только две цифры: оценочная стоимость погибших пчел — чуть больше миллиона рублей (если посчитать еще недополученный в сезон мед — плюс 1,6 миллиона рублей), потенциальная гибель рапса только одного Вавожского района (при исключении обработки) может достигнуть 33,5 миллиона рублей. Цифры говорят сами за себя».

В доказательство разумности такой позиции Абрамова разместила фотографии необработанного — изъеденного вредителями рапса и обработанного — целого и невредимого. При этом она никак не отразила своего отношения к тому, что ядохимикаты, убивающие пчел, могут быть небезопасны и для людей.

Необработанный — изъеденный вредителями рапс. Фото из «Фейсбука» Ольги Абрамовой

Справедливости ради следует добавить, что, по мнению Абрамовой, «Имеет смысл обсудить вопрос поддержки законопослушных пчеловодов… и не стоит забывать о том, что гибель пчел — крайне невыгодная для сельского хозяйства ситуация… Не будет пчел — не будет опыления — не будет урожая».