Марат Зяббаров: «Результаты достойные, хотя урожай формировался в непростых условиях»

Ажиотажный спрос на гречку в Казани пропал, а цена на ярмарках упала до 30 рублей за килограмм

Фото: Ринат Назметдинов

О несладкой ситуации, в которую попали татарстанские свекловоды, перспективах развития молочного животноводства в республике и падении спроса на гречку говорил сегодня заместитель премьер-министра РТ, министр сельского хозяйства Марат Зяббаров на брифинге в кабмине республики. Подробности — в материале «Реального времени».

Зерна меньше — кукурузы больше



4,3 млн тонн зерна, включая кукурузу, собрали в этом году с полей республики, сообщил журналистам Марат Зяббаров. Это на 0,2 млн тонн меньше, чем Минсельхоз прогнозировал в августе.

Урожайность зерновых в среднем по республике составила 30,2 центнера с гектара, при этом в Заинском и Актанышском районе оказалась намного выше среднего значения — 40,1 ц/га, в Мамадышском — 40,2 ц/га, а в Тукаевском — 40,4. Картину испортили показатели Агрызского района — 15,3 ц/га, Зеленодольского — 16,3 ц/га, Альметьевского — 21,7.

А вот затраты фермеров на просушку зерна, которыми был очень обеспокоен из-за дождливого лета предыдущий глава министерства Марат Ахметов, как выяснилось, еще не подсчитали.

— Вы имеете в виду затраты сельхозпроизводителей или элеваторов? — попытался сориентироваться, выслушав вопрос «Реального времени», Марат Зяббаров, но, вникнув в суть дела, ответил, что пока не готов назвать цифру.

Министр рассказал, что в Татарстане в этом году намолочена 81 тысяча тонн кукурузы, урожайность которой по сравнению с 2018 годом выросла на 11,3 ц/га и составила 50,8 ц/га.

4,3 млн тонн зерна, включая кукурузу, собрали в этом году с полей республики, сообщил журналистам Марат Зяббаров. Это на 0,2 млн тонн меньше, чем Минсельхоз прогнозировал в августе. Фото Романа Хасаева

Когда сахар не сладок

А вот свекловодам в этом году, несмотря на рост урожайности — на 108 ц/га по сравнению с прошлым годом, заработать будет трудно. По словам Марата Зяббарова, перепроизводство сахарной свеклы в России достигло 1 млн тонн, а цены на сахар упали «до критического состояния»: больше чем на 30% — до 19,5 тыс. рублей за тонну с прошлогодних 30 тыс., и правительство Татарстана сейчас активно ищет пути для выхода на зарубежные рынки.

На сегодня, по словам министра, с 56,4 га (89% посевной площади) накопано 2,49 млн тонн свеклы. Урожайность отличная — 441,6 ц/га (а в ряде районов — свыше 500 ц/га). Лидерами по урожайности оказались Тетюшский (530 ц/га), Заинский (517 ц/га), Мензелинский (506 ц/га) и Актанышский (480 ц/га) районы.

Всего по плану в Татарстане должны собрать не менее 2,6 млн тонн сырья для производства сахара, и такие объемы местные заводы в целом способны «переварить», но поджимают сроки. Как заметил Зяббаров, «с переработкой все-таки не стоит затягивать.

На сегодня на заводы завезено 1,23 млн тонн свеклы, переработано 920 тыс. тонн, а темпы переработки достигли 16,7 тыс. тонн в сутки. Сахарными заводами республики произведено 137,5 тыс. тонн сахарного песка (в 2018 году на эту дату было выработано 136 тыс. тонн).

Министр сообщил, что производителям, у которых нет собственных мощностей для переработки сахарной свеклы, российский Минсельхоз рекомендует в 2020 году на 15% уменьшить посевные площади.

— Кто-то пока будет закладывать сахар на склады, — предположил Зяббаров. — В любом случае увеличение цен будет. Знаю, что крупные инвесторы ведут переговоры по экспорту сахара. Минсельхоз России тоже этим вопросом занимается. Надеемся, что ситуация урегулируется.

Производителям, у которых нет собственных мощностей для переработки сахарной свеклы, российский Минсельхоз рекомендует в 2020 году на 15% уменьшить посевные площади. Фото m-mts.ru

Второй хлеб почти убрали

Картофель и овощи в 2019 году сельхозпредприятия высадили на 7,8 тыс. га, и крупные предприятия почти завершили их уборку. Сбор картофеля составил 152 тыс. тонн при урожайности 294 ц/га.

В ООО «Агрофирма «Кырлай» в Арском районе поля площадью 5,3 тыс. га убраны полностью, урожайность картофеля превысила прошлогоднюю на 17 ц/га и достигла 294,4 ц/га.

КФХ Давлетова в Мензелинском районе республики завершило уборку на 2,3 тыс. га (91%). Собрано 54,8 тыс. тонн, урожайность составила 236 ц/га (на 12,4 ц/га выше прошлогодней).

Все в сад!

Министр сообщил, что в 2020 году в Татарстане планируется заложить около 100 га плодово-ягодных насаждений — преимущественно садов интенсивного типа.

В республике уже имеется более 8 тыс. га многолетних насаждений, и Марат Зяббаров считает, что «данное направление удалось возродить благодаря бюджетной поддержке со стороны государства, которая составляет от 300 тыс. до 500 тыс. рублей за каждый заложенный гектар интенсивного сада».

В Татарстане, по его словам, за последние три года уже заложено более 300 га садов интенсивного типа, и затраты на них оправдываются.

«Достойный результат»

В этом году в Татарстане планируется собрать 350 тыс. тонн семян подсолнечника и рапса, сообщил Марат Зяббаров. Рост урожайности практически всех сельскохозяйственных культур в республике министр объяснил успехами в мелиорации за последние пять лет:

— Это позволило нам практически все посевы картофеля и овощей размещать на орошаемой площади и тем самым гарантировать урожайность в любых климатических условиях.

В этом году в Татарстане планируется собрать 350 тыс. тонн семян подсолнечника и рапса. Фото Олега Тихонова

Тем не менее в результате неблагоприятных климатических явлений к весне 2019 года озимые погибли почти на половине засеянной площади: на 218,5 тыс. га из 577,6 тысячи. Прямой ущерб, уточнил Марат Зяббаров, составил 1,6 млрд рублей, а экспертиза российского Минсельхоза подтвердила потери на 1,4 миллиарда.



— В целом результаты года [мы] оцениваем как достойные, хотя урожай формировался в непростых условиях — заявил Марат Зяббаров, добавив, что Татарстан ждет решения правительства России по возмещению ущерба от потерь.

Больше животноводов — больше поддержка

В Татарстане завершена обработка почвы под урожай-2020 на 1,715 млн га, что составляет 87% от всех посевных площадей. Необработанной остается неубранная площадь — 110 тыс. га. А потребность в семенах обеспечена на 99,9% (344,9 тыс. тонн).

При этом, по словам Марата Зяббарова, из республиканского бюджета на возмещение части затрат на модернизацию сельхозпроизводства в целом в 2019 году выделили 1,888 млрд рублей, а господдержку получили 473 предприятия.

Кроме того, грантовую поддержку в общей сложности на 250 млн рублей получили в 2019 году 105 начинающих фермеров (33 планируют развивать молочное скотоводство, 31 — мясное). Еще 350 млн рублей в виде грантов получили 30 семейных животноводческих ферм (в том числе 11 молочных и девять птицеводческих). И 375 млн рублей в виде грантов получили 70 сельскохозяйственных кооперативов республики, в том числе 22 — по переработке мяса КРС и конины, 17 — по переработке молока и 12 — по переработке овощей.

Министр отметил, что если 15 лет назад всего лишь каждый 15-й сельхозпроизводитель занимался животноводством, то сейчас животноводами стали более половины из них.

Сельскохозяйственные ярмарки в республике открылись 14 сентября и будут еженедельно работать до конца декабря. Фото Олега Тихонова

Гречки все уже наелись

Под занавес министр отчитался о проведении традиционных сельскохозяйственных ярмарок. Они в республике открылись 14 сентября и будут еженедельно работать до конца декабря. В Казани ярмарки действуют на 15 площадках.

— Как правило, цены на ряд товаров на сельхозярмарках ниже, чем в торговых сетях, — подчеркнул Марат Зяббаров. — Так, гречневая крупа реализуется по 30 рублей за кг, в то время как в торговых сетях она стоит более 40 рублей за кг. Ажиотажный спрос на гречневую крупу не наблюдался.

За семь уже прошедших осенних сельхозярмарок на них было завезено продукции на 489 млн рублей. Объем завоза гречневой крупы составил 41 тонну.