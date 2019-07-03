Турецкие пивовары пообещали миллиард за солод из Татарстана

AB InBev Efes запустила в республике масштабную агропрограмму по выращиванию пивоваренного ячменя

Фото: сельхозпортал.рф

Правительство Татарстана и AB InBev Efes подписали соглашение о запуске агропромышленной программы по выращиванию пивоваренного ячменя в республике. Компания намерена закупать у местных агрофирм сырье по особым технологиям и снабдит фермеров собственными семенами. На поставку 9 тыс. тонн ячменя договоры заключили еще весной, в планах довести цифру до 60 тыс. тонн. Причем, как пояснили «Реальному времени» в Минсельхозпроде РТ, производитель обязался выкупить ячмень по рыночной цене, а стало быть, татарстанские аграрии смогут выручить у пивоваров до миллиарда рублей.



Пенный напиток с полей Татарстана



Татарстанским аграриям День поля принес неплохой урожай. Во всяком случае тем, кто будет участвовать в агропрограмме по выращиванию пивоваренного ячменя. Соглашение о ее запуске на выставке подписали правительство Татарстана и пивоваренная компания AB InBev Efes (появилась в результате слияния в 2018 г. бизнесов бельгийской AB InBev и турецкой Anadolu Efes, — прим. ред.). Инициатива позволит нарастить объемы выращиваемого в республике пивоваренного ячменя в 40 раз к 2023 году. Производитель уже начал заключать контракты с местными фермерами на закупку сырья.

По соглашению, пивовары обещают аграриям научную поддержку, доступ к лучшим международным практикам в агросекторе, повышение конкурентоспособности на мировом рынке, а главное — семена высокого качества и выкуп выращенного сырья по рыночной цене. Программа поможет повысить качество и урожайность пивоваренного ячменя, развить селекцию, внедрить новые технологии, не говоря уже о создании новых производств на селе.

— Мы очень ценим наше долголетнее сотрудничество, поэтому очень рады, что следующим шагом станет создание производственной базы для выращивания пивоваренного ячменя. Этот сектор для нас очень важен, поэтому мы ценим, что международная компания такого уровня уделяет этому особое внимание, — отметил президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Мы очень ценим наше долголетнее сотрудничество, поэтому очень рады, что следующим шагом станет создание производственной базы для выращивания пивоваренного ячменя», — отметил Рустам Минниханов. Фото tatarstan.ru

Закупки в Татарстане возрастут до 60 тысяч тонн

Татарстанские фермеры по соглашению с пивоварами получат доступ к технологической платформе SmartBarley, которая позволит анализировать урожайность пивоваренного ячменя. Программа использует более 40 комплексных показателей и характеристик полей — от объемов производства до эффективности использования удобрений.

— Завод нашей компании в Татарстане является одним из лидеров как по объемам производства, так и по уровню инноваций. Запуск данной программы позволит нам еще более эффективно взаимодействовать с нашими партнерами, производителями ячменя, и уже через 4 года достигнуть рекордных закупок и увеличить суммарный объем в 40 раз, — подчеркнул президент AB InBev Efes Дмитрий Шпаков.

На сайте компании сообщается, что ее годовые потребности объемов закупки пивоваренного ячменя в России оцениваются на уровне 240 тыс. тонн ежегодно. Агропрограмма объединяет более 30 тысяч сельхозпроизводителей из 13 стран мира, выращивающих около 3,8 млн тонн ячменя. В нашей стране в ней участвуют около 140 хозяйств в более чем 10 регионах. У отечественных аграриев пивоваренный ячмень турецко-бельгийский холдинг выкупает на сумму более 3 млрд рублей.

В Татарстане AB InBev Efes еще до запуска программы этой весной заключила договоры с татарстанскими агрофирмами на закупку 9 тыс. тонн пивоваренного ячменя. В ближайших планах довести поставки до 60 тыс. тонн, сообщили «Реальному времени» в Минсельхозпроде РТ, но с учетом потребностей в солоде компания наверняка этим не ограничится.

Татарстанские фермеры по соглашению с пивоварами получат доступ к технологической платформе SmartBarley, которая позволит анализировать урожайность пивоваренного ячменя. Фото tatarstan.ru

«Это очень высокомаржинальная выгодная культура для наших сельхозпроизводителей»

Пионером в разведении пивоваренного ячменя в Татарстане в свое время выступил «Красный Восток». В 2001—2006 годах пивоваренная компания во главе с Айратом Хайруллиным развивала собственную программу по выращиванию культуры на площади 35 тысяч гектаров, однако после продажи пивоваренных и солодовенных предприятий турецкой компании «Эфес» агропроект свернули.

— Действительно, чтобы не покупать пивоваренный ячмень за границей, мы сначала выращивали его в Курской области и достигли показателей в 300 тыс. тонн, то есть сами выращивали эти объемы. Затем мы начали внедрять данные технологии с учетом рекомендаций от немецких коллег-селекционеров у себя в Татарстане и довели производство пивоваренного ячменя до 150 тыс. тонн. Это было очень выгодно. Затем мы продали предприятия «Эфесу», и изначально они тоже с удовольствием подключились, выращивали солод здесь, на площадке. Постепенно, после слияния, они решили, что это непрофильный бизнес для пивоваренной компании, надо производить пиво и продвигать на рынке, а солод покупать. Но вот прошло несколько лет и ошибочность этой позиции стала очевидной. Поэтому то, что сегодня AB InBev Efes вернулся к этой теме, это здорово, я очень рад. Это очень высокомаржинальная выгодная культура для наших сельхозпроизводителей, — отметил в беседе с «Реальным временем» зампредседателя комитета по аграрным вопросам Госдумы РФ и экс-совладелец пивоваренной компании «Красный Восток» Айрат Хайруллин.

Собеседник издания также обратил внимание на выгодную для фермеров стоимость сырья. В прошлые годы при обычной урожайности фуражный ячмень стоил от 5 до 8 тыс. рублей за тонну, в то время как пивоваренный — 12—13 тыс. за тонну. Сейчас рыночная цена солода достигает 13—15 тыс. рублей, то есть цена на него всегда будет в 1,5—2 раза выше. Если подсчитать планируемые AB InBev Efes к закупке в Татарстане объемы пивоваренного ячменя — 60 тыс. тонн, то сумма, которую могут выручить наши фермеры, внушительны — от 780 до 900 млн рублей.

— Поэтому это здорово, и в меру своих сил всячески будем поддерживать этот проект. Я обязательно порекомендую нашим коллегам из компании «Красный Восток Агро» участвовать в этом проекте, — подчеркнул Хайруллин.

В 2001—2006 годах пивоваренная компания во главе с Айратом Хайруллиным развивала собственную программу по выращиванию культуры на площади 35 тыс. га, однако после продажи пивоваренных и солодовенных предприятий турецкой компании «Эфес» агропроект свернули. Фото Максима Платонова

«Хозяйства заинтересованы в программе»

В рамках своего первого опыта по выращиванию пивоваренного ячменя еще в Курской области «Красный Восток» финансировал 93% хозяйств, то есть фактически «кормил» местных фермеров. Поэтому решением перенести производство в свою республику в 2001 году производитель поддержал татарстанских аграриев. После продажи компании «Эфесу» турки свернули самостоятельное производство солода и стали закупать его у фермеров. К вопросу увеличения поставок культуры в республике еще не раз возвращались. В частности, в 2012 году на семинар-совещании в Минсельхозе РТ рассматривали требования турецкой компании к качеству пивоваренного ячменя. Отметили, что потребность Efes по РТ составляет 150 тыс. тонн, тогда компания закупила у татарстанских сельхозпроизводителей около 50 тыс. тонн ячменя.

Поэтому сейчас аграрии республики начинают сотрудничество с AB InBev Efes не с нуля. У многих уже есть необходимый опыт — это хозяйства из Алькеевского, Алексеевского, Нижнекамского районов и ряда других. Отличие лишь в том, что фермеры будут работать в рамках международной программы и на выгодных для себя условиях.

— «Красный Восток» договоры с аграриями не заключал — сами выращивали. А AB InBev Efes будет обеспечивать агрофирмы качественными семенами своих сортов ячменя, которые подходят для пивоварения, и сопровождать проект. При точном соблюдении технологий можно и у нас вырастить солод по международным стандартам качества. Компания заключает с каждым хозяйством прямые договоры, где указаны и цена, и объемы поставок. Хозяйства заинтересованы в программе, поскольку заранее будут знать, сколько смогут выручить. Допустим, сейчас одна рыночная цена на ячмень, а осенью из-за большого урожая она упала. Но выкупят солод у фермеров именно по той, хорошей цене по договору, — пояснил «Реальному времени» замначальника отдела развития отраслей земледелия Минсельхозпрода РТ Фаргат Зиннатов.

AB InBev Efes будет обеспечивать агрофирмы качественными семенами своих сортов ячменя, которые подходят для пивоварения, и сопровождать проект. Фото Олега Тихонова

Пивоваренная компания AB InBev Efes образовалась после слияния бельгийской AB InBev и турецкой Anadolu Efes на территории России и Украины. Производственная сеть состоит из 11 пивоваренных заводов в разных регионах России: во Владивостоке (Приморский край), Волжском (Волгоградская область), Иваново (Ивановская область), Казани (Республика Татарстан), Калуге (Калужская область), Клину (Московская область), Новосибирске (Новосибирская область), Омске (Омская область), Саранске (Республика Мордовия), Ульяновске (Ульяновская область), Уфе (Республика Башкортостан) и трех солодовенных комплексов в Казани, Омске и Саранске. Плюс еще три пивоваренных завода на Украине. Общее число сотрудников в обеих странах — более 6 тысяч человек. В России у компании представлены марки пива BUD, BUD Alcohol Free, Spaten, Corona Extra, Velkopopovický Kozel, Hoegaarden, «Старый Мельник из Бочонка», «Клинское», «Белый медведь» и другие.